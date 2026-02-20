Ft
orosz hadsereg ukrán oroszország

Üzent az orosz helyettes vezérkari főnök: „Végérvényesen átvettük a hadászati kezdeményezést!”

2026. február 20. 11:33

Szergej Rudszkoj szerint az ukrán fél a háború kezdete óta több mint másfél millió katonát veszített.

2026. február 20. 11:33
Végérvényesen átvette 2025-ben a hadászati kezdeményezést az orosz hadsereg a „különleges hadművelet” övezetében, az ukrán fél a háború kezdete óta több mint másfél millió katonát veszített – közölte Szergej Rudszkoj, az orosz fegyveres erők vezérkari főnökének első helyettese a Krasznaja Zvezda katonai lapban pénteken megjelent nyilatkozatában.

A tábornok szerint a hadászati kezdeményezés tavaly végérvényesen orosz kézbe került az ukrajnai háborúban, és kudarcot vallott minden kísérlet, amelyet a „kijevi rezsim és nyugati kurátorai” az előrenyomulás megállítására tettek. Mint mondta, 2025-ben az orosz hadsereg összesen több mint 300 települést és több mint 6700 négyzetkilométernyi területet „szabadított fel”, idén eddig pedig további 

mintegy 900 négyzetkilométer és 42 település került ellenőrzése alá.

Emlékeztetett rá, hogy tavaly áprilisban lezárult az ukrán alakulatok megsemmisítése az oroszországi kurszki régióban. Az ukrán elit erők és „zsoldosok” ott elszenvedett veszteségeit 76 ezer főben és 7700 haditechnikai eszközben nevezte meg. Ez követően az orosz hadsereg megkezdte egy „biztonsági sáv” létrehozását az államhatár mentén, az ukrán oldalon.

Egyebek között megjegyezte, hogy az ukrán parancsnokság, miután sikertelen kísérleteket tett Kupjanszk visszafoglalására, „áttért a médiagyőzelmek taktikájára”, a látszólagos sikerek bemutatására. Rámutatott, hogy az orosz hadsereg, „válaszul a kijevi rezsim terrortámadásaira a polgári infrastruktúra objektumai ellen Oroszország területén”, fokozta csapásainak intenzitását az ukrán hadiipar és az annak működését biztosító energetikai infrastruktúra ellen, ami jelentősen csökkentette ezen ágazatok potenciálját.

Oroszország figyelemmel kíséri a NATO-országok fenyegetéseit

A vezérezredes által ismertetett adatok szerint az ukrán fegyveres erők tavaly mintegy 6700 harckocsit és egyéb páncélozott harcjárművet, több mint 12 ezer löveget és aknavetőt, valamint több mint 520 ezer katonát veszítettek. Azt állította, hogy a „különleges hadművelet” kezdete óta 

az ukrán csapatok veszteségei összességükben meghaladták a másfél millió főt.

„Mára a kijevi rezsim jelentősen veszített abból a képességéből, hogy kényszermozgósítással töltse fel csapatait. A havonta mozgósítottak száma átlagosan csaknem felére csökkent. Ily módon stabil tendencia alakul ki az ukrán hadsereg létszámának csökkenése irányába, ami következésképpen korlátozza az ukrán fegyveres erőknek az orosz csapatokkal szembeni ellenálló képességét” – hangoztatta.

Az új hadműveleti tendenciák közül, amelyek az ukrajnai háborúban mutatkoztak meg, első helyen a légi, tengeri és szárazföldi robotikai komplexumok alkalmazásának jelentős növekedését emelte ki. Rudszkoj szerint 

az ellenség veszteségeinek jelentős része az FPV-drónoknak köszönhető”.

„Összességében a különleges hadművelet tapasztalatai azt mutatták, hogy az előny azé, aki gyorsabban vezeti be és teszi tömegessé a leghatékonyabb innovációkat a harctéren” – mondta. Elmondta, hogy Oroszország figyelemmel kíséri a NATO-országok katonai potenciáljának növekedéséből eredő fenyegetéseket, és megelőzően reagál rájuk.

„Különös figyelmet fordítunk a hadászati nukleáris erők fejlesztésére. Ez kulcsfontosságú eleme az országunk elleni agresszió visszatartásának. Folytatódik a nukleáris triád harci képességeinek növelése új és modernizált rakéta- és repülőkomplexumok, valamint stratégiai célú atom-tengeralattjárók szállításával” – nyilatkozott.

Modernizálják a stratégiai erőket

Közölte, hogy ezzel párhuzamosan modernizálják a stratégiai nem nukleáris erőket, új hiperszonikus rakétarendszerek fejlesztése és bevezetése zajlik. Bejelentette, hogy az orosz általános rendeltetésű erők harci képességeinek elsősorban a nyugati határok mentén való erősítése érdekében tökéletesítik a leningrádi és moszkvai katonai körzetek haditechnikai és létszámbeli összetételét.

„Prioritásként kezeljük az általános rendeltetésű erők korszerű haditechnikával való felszerelését. A hadsereg olyan fegyverzetet kap, amely már bizonyította hatékonyságát, és amelyet a különleges hadművelet tapasztalatai alapján továbbfejlesztettek” – mondta a tábornok.

(MTI)

Nyitókép: Roman PILIPEY / AFP

 

monuskaroly
2026. február 20. 13:00
Nagy számok ezek, de a havonta besorozott 25-30 ezer droid csak eltűnik valahová, mert a létszám még így is csökken.
B_kanya
2026. február 20. 12:41
hexahelicene 2026. február 20. 12:16 "El kell ismerni mindenkinek, a nyugati dezinformációs médiának is azt a tény, hogy az oroszok - a kezdeti 2022-es támadás óta - rengeteget fejlődtek." És Kijev Szelleme meg a céklabefőttes drónvadász nagyi dacára ledarálták a 100e fős csapatukkal az akkor 400e fős ukrán sereg technikáját. Amikor kiégett BTR-en láttál Z betűt, az nem tűzálló festék volt.
hexahelicene
2026. február 20. 12:16
El kell ismerni mindenkinek, a nyugati dezinformációs médiának is azt a tény, hogy az oroszok - a kezdeti 2022-es támadás óta - rengeteget fejlődtek. Gyakorlatilag átvették a hadászati kezdeményezést, pedig Ukrajnát 20+ nyugati ország támogatja kezdettől fogva. 1 szó mint 100: a Nyugat tanította meg a Nyugat ellen harcolni Oroszország Anyácskát :).
obi-wankenobi
2026. február 20. 11:51
A "különleges" kifejezés azt jelenti, hogy a katonai csapásokat a lehető leg precízebben hajtják végre annak érdekében, hogy a polgári lakosságban minél kisebb legyen az áldozat. Az ukrik ehhez képest aljas módon iskolákba és kórházakba helyeznek el katonai eszközöket és találat esetén a médiával támadnak vissza. Média. A nyugati halál csillag engem is röhögve tiltott a youtuberól, mert az aljasságaikról bemutattam egy róluk szóló Amerikai doksi filmet. Videa/ And Game feliratos
