Egyebek között megjegyezte, hogy az ukrán parancsnokság, miután sikertelen kísérleteket tett Kupjanszk visszafoglalására, „áttért a médiagyőzelmek taktikájára”, a látszólagos sikerek bemutatására. Rámutatott, hogy az orosz hadsereg, „válaszul a kijevi rezsim terrortámadásaira a polgári infrastruktúra objektumai ellen Oroszország területén”, fokozta csapásainak intenzitását az ukrán hadiipar és az annak működését biztosító energetikai infrastruktúra ellen, ami jelentősen csökkentette ezen ágazatok potenciálját.

Oroszország figyelemmel kíséri a NATO-országok fenyegetéseit

A vezérezredes által ismertetett adatok szerint az ukrán fegyveres erők tavaly mintegy 6700 harckocsit és egyéb páncélozott harcjárművet, több mint 12 ezer löveget és aknavetőt, valamint több mint 520 ezer katonát veszítettek. Azt állította, hogy a „különleges hadművelet” kezdete óta

az ukrán csapatok veszteségei összességükben meghaladták a másfél millió főt.

„Mára a kijevi rezsim jelentősen veszített abból a képességéből, hogy kényszermozgósítással töltse fel csapatait. A havonta mozgósítottak száma átlagosan csaknem felére csökkent. Ily módon stabil tendencia alakul ki az ukrán hadsereg létszámának csökkenése irányába, ami következésképpen korlátozza az ukrán fegyveres erőknek az orosz csapatokkal szembeni ellenálló képességét” – hangoztatta.