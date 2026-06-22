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Raphinha vb 2026 Brazília világbajnokság Barcelona

Rossz hírt kaptak a brazilok, a Barcelona sztárjának véget érhetett a vb-je

2026. június 22. 09:49

Raphinha a Haiti elleni csoportmeccsen sérült meg. Elképzelhető, hogy a Barcelona támadója már nem léphet pályára a brazil válogatottban a világbajnokságon.

2026. június 22. 09:49
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A vizsgálatok megerősítették Raphinhának, a brazil labdarúgó-válogatott rutinos alapemberének combizomsérülését, aki emiatt várhatóan több mérkőzést is kénytelen lesz kihagyni az észak-amerikai térségben zajló világbajnokságon.

A brazil szövetség (CBF) azt a tájékoztatást adta, hogy megkezdték a 29 éves támadó „intenzív kezelését”, és napról napra megvizsgálják majd az állapotát. Az EFE spanyol hírügynökség ugyanakkor a csapathoz közelálló forrásoktól úgy értesült, hogy Raphinha legkorábban a nyolcaddöntőben lehet bevethető állapotban. Mindez azt jelenti, hogy a Barcelona szélsője – aki pénteken a Haiti ellen 3–0-ra megnyert mérkőzés első félidejében sérült meg, és azonnal lecserélték – nem játszhat a csoportkör harmadik fordulójában, amikor az ötszörös vb-győztes dél-amerikaiak szerdán a skótokkal találkoznak, de továbbjutás esetén még a legjobb 32 között sem.

Sőt, egyes források azt sem tartják kizártnak, hogy Raphinha sérülése nem is jön rendben a vb ideje alatt.

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A Barcelona alapembere a 2024–2025-ös szezonban szinte végig pályán volt, ezzel szemben a legutóbbi idényben 112 napot volt sérült és – a Transfermarkt adatai alapján – 24 mérkőzést kényszerült kihagyni. Kálváriája nem sokkal a szezon kezdete után, szeptember végén kezdődött, akkor – csakúgy, mint most – a jobb combizmával akadtak problémái, és tíz találkozón nem számíthattak rá. Egyéb sérülései után március végén, a válogatottban ismét a jobb combizma sérült meg, és a teljes áprilist kihagyta, májusban, a bajnoki hajrára tért vissza és két meccsen összesen 89 játékpercet kapott.

A C-csoportban két forduló után a brazilok jobb gólkülönbségükkel előzik meg a hozzájuk hasonlóan négypontos marokkói válogatottat, Skóciának három, Haitinek nulla pontja van.

Nyitókép: ROBERTO SCHMIDT / AFP

A Brazília–Haiti mérkőzés rövid összefoglalója

 

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