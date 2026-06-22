Rossz hírt kaptak a brazilok, a Barcelona sztárjának véget érhetett a vb-je

A vizsgálatok megerősítették Raphinhának, a brazil labdarúgó-válogatott rutinos alapemberének combizomsérülését, aki emiatt várhatóan több mérkőzést is kénytelen lesz kihagyni az észak-amerikai térségben zajló világbajnokságon.

A brazil szövetség (CBF) azt a tájékoztatást adta, hogy megkezdték a 29 éves támadó „intenzív kezelését”, és napról napra megvizsgálják majd az állapotát. Az EFE spanyol hírügynökség ugyanakkor a csapathoz közelálló forrásoktól úgy értesült, hogy Raphinha legkorábban a nyolcaddöntőben lehet bevethető állapotban. Mindez azt jelenti, hogy a Barcelona szélsője – aki pénteken a Haiti ellen 3–0-ra megnyert mérkőzés első félidejében sérült meg, és azonnal lecserélték – nem játszhat a csoportkör harmadik fordulójában, amikor az ötszörös vb-győztes dél-amerikaiak szerdán a skótokkal találkoznak, de továbbjutás esetén még a legjobb 32 között sem.