A Fradi-csatár sem segített, megvan az első vb-kieső – a jubiláló Vinícius góllal ünnepelt (VIDEÓ)

A fordulás után visszaesett az iram, noha Haiti kettős cserével frissített a szünetben, a brazilok viszont magabiztos előnyük tudatában visszavettek, Vinícius villanásai jelentettek csak veszélyt időnként. A második játékrész derekán közel járt a gólhoz Haiti, ám előbb a kapus Alisson védett, majd Danilo vágta ki a labdát szinte a gólvonalról. A brazilok egy látványos támadás végén lőttek felső lécet, ám ezt lesről tették, ahogyan később Endrick gólját is emiatt érvénytelenítette a játékvezető.

Lenny Joseph, a Ferencváros 25 éves csatára a rendes játékidő utolsó húsz percére állt be csereként, de ezúttal nem tudott segíteni hazájának,

a hajrában az eredmény már nem változott, noha mindkét kapu előtt voltak helyzetek.