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Fradi Brazília haiti vb

A Fradi-csatár sem segített, megvan az első vb-kieső – a jubiláló Vinícius góllal ünnepelt (VIDEÓ)

2026. június 20. 07:51

Brazília 3–0-ra legyőzte Haitit a labdarúgó-világbajnokság C-csoportjában.

2026. június 20. 07:51
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Elsőként Haiti számára zárul le biztosan a szereplés a csoportkör végeztével az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokságon azzal, hogy az ország együttese a C-csoportban 3–0-ra kikapott a brazil csapattól Philadelphiában.

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A sérüléssel bajlódó Neymar nem volt bevethető a brazil csapatban, amelyen Haiti válogatottja azzal a tudattal lépett pályára a skótok felett aratott marokkói siker tudatában, hogy amennyiben nem szerzi meg története első világbajnoki pontját, úgy a 48 csapatos torna első biztos búcsúzója lesz.

A várakozásoknak megfelelően jelentős brazil mezőnyfölénnyel indult a meccs, amelynek elején szögletet végezhetett el annak nyomán, hogy Haiti kapusa nem végezte el a rendelkezésre álló tíz másodperc alatt a kirúgást a tornára bevezetett új szabály értelmében. Még negyedóra sem telt el, amikor Raphinha gólt szerzett, ám ezt les miatt még nem adta meg a játékvezető. Az első játékrész derekán aztán góllá érett a harmadik nagy brazil lehetőség: Vinícius lövését még védte Placide, ám a menteni igyekvő Delcroix az olimpiai bajnok Cunha lábára rúgta a labdát, amely a kapuba pörgött. Haiti támadójátéka többször is statikus volt, a brazil labdaszerzések pedig rendre veszélyt hordoztak magukból, egy ilyenből született meg Vinícius kiugratása után Cunha második találata, a rövid felsőbe vágta a játékszert.

A jól játszó Raphinhát még a szünet előtt kényszerűségből lecserélte Carlo Ancelotti szövetségi kapitány.

Társai nélküle is háromgólos előnnyel vonulhattak pihenőre, az első két találatban is kulcsszerepet vállaló Vinícius értékesítette a ziccerét, így Marokkó után Haiti kapuját is bevette. A Real Madrid támadója góllal ünnepelhette pályafutása 500. profi mérkőzését!

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A fordulás után visszaesett az iram, noha Haiti kettős cserével frissített a szünetben, a brazilok viszont magabiztos előnyük tudatában visszavettek, Vinícius villanásai jelentettek csak veszélyt időnként. A második játékrész derekán közel járt a gólhoz Haiti, ám előbb a kapus Alisson védett, majd Danilo vágta ki a labdát szinte a gólvonalról. A brazilok egy látványos támadás végén lőttek felső lécet, ám ezt lesről tették, ahogyan később Endrick gólját is emiatt érvénytelenítette a játékvezető.

Lenny Joseph, a Ferencváros 25 éves csatára a rendes játékidő utolsó húsz percére állt be csereként, de ezúttal nem tudott segíteni hazájának,

a hajrában az eredmény már nem változott, noha mindkét kapu előtt voltak helyzetek.

A karibi ország együttese 1974 után másodszor vesz részt világbajnokságon, ötödik meccsén az ötödik vereségét szenvedte el, a csoportkörrel pedig biztosan véget ér a szereplése.

A brazilok négy ponttal állnak a csoportban, a marokkóiak elleni búcsúmeccsre készülő Haiti pont nélkül sereghajtó.

Labdarúgó-világbajnokság, C-csoport, 2. forduló:
Brazília–Haiti 3–0 (3–0)
Philadelphia, Lincoln Financial Field, 68 324 néző, v.: Hernández (spanyol)
gólszerzők: Cunha (23., 36.), Vinícius (45+3.)

(Mandiner/MTI)

Fotó: Angela Weiss/AFP

 

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