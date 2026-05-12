Ft
Ft
16°C
11°C
Ft
Ft
16°C
11°C
05. 12.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 12.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
ráckevei – soroksári duna ráckevei dunaági horgász szövetség rsd víz duna

Tetemek lepték el a Ráckevei-Dunát: tonnaszám emelik ki az elpusztult halakat

2026. május 12. 18:04

Döbbenetes a látvány.

2026. május 12. 18:04
null

Csaknem három tonnányi haltetemet emeltek ki az elmúlt napokban a Ráckevei–Soroksári Duna (RSD) vizéből, a munkálatok pedig várhatóan még napokig folytatódnak – olvasható a Propeller cikkében. A látvány sokakat megdöbbentett, a szakemberek szerint azonban nem rendkívüli szennyezésről, hanem egy természetes tavaszi folyamatról van szó.

A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség (RDHSZ) tájékoztatása alapján az elpusztult halak túlnyomó többsége busa volt. A szakértők szerint 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

a víz felmelegedésével azok a példányok kerülnek most a felszínre, amelyek még a téli időszakban pusztultak el.

A horgászszövetség közlése szerint tavasszal nem szokatlan jelenség a halelhullás. A hideg hónapok végére a halak szervezete legyengül, immunrendszerük kevésbé ellenálló, ezért könnyebben esnek áldozatul különböző betegségeknek. Ez különösen az idősebb példányokat érinti.

A téli táplálékhiány is közrejátszott

A busák esetében a helyzetet tovább ronthatta a téli táplálékhiány is, ami miatt rövidebb idő alatt nagyobb mennyiségű hal pusztulhatott el. A szakemberek ezt természetes biológiai szelekciós folyamatként írják le, amely tavasszal válik igazán látványossá. Az összegyűjtött haltetemeket az RDHSZ székháza előtti partszakaszra szállítják, majd onnan az Atev fehérjefeldolgozó üzemébe kerülnek megsemmisítésre. 

Az elszállítás a Duna több szakaszán is zajlik, és várhatóan a hét végéig eltart.

A hatályos szabályozás szerint hivatalosan akkor beszélnek tömeges halpusztulásról, ha egy adott vízterületen egy héten belül hektáronként legalább ötven kilogramm hal pusztul el.

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kétes
2026. május 12. 18:48
Karácsony meddig folytatja üzelmeit? Meddig sumákol még? A Dél-pesti Szennyvíztisztító elfolyó szennyvize meddig ömlik a Kis-Dunába és pusztítja a vízivilágot? Meddig tűrik az ott lakók? Vagy ez nem érdekli a Tisza szavazókat?
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. május 12. 18:21
Minek vannak ott busák vajon?
Válasz erre
0
0
somfas
2026. május 12. 18:14
Nincsenek hozzászokva az akkusavas édesvízhez.
Válasz erre
1
1
Gubbio
•••
2026. május 12. 18:12 Szerkesztve
Ezt a halpusztulást (is) még Orbán csinálta, mint a magyarérettségit, vagy már beköszöntött az ún. "Magyar"-éra?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!