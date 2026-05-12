Tetemek lepték el a Ráckevei-Dunát: tonnaszám emelik ki az elpusztult halakat

Kedden alakul meg az új kormány
16 miniszter lesz a Magyar-kormányban.
Döbbenetes a látvány.
Csaknem három tonnányi haltetemet emeltek ki az elmúlt napokban a Ráckevei–Soroksári Duna (RSD) vizéből, a munkálatok pedig várhatóan még napokig folytatódnak – olvasható a Propeller cikkében. A látvány sokakat megdöbbentett, a szakemberek szerint azonban nem rendkívüli szennyezésről, hanem egy természetes tavaszi folyamatról van szó.
A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség (RDHSZ) tájékoztatása alapján az elpusztult halak túlnyomó többsége busa volt. A szakértők szerint
a víz felmelegedésével azok a példányok kerülnek most a felszínre, amelyek még a téli időszakban pusztultak el.
A horgászszövetség közlése szerint tavasszal nem szokatlan jelenség a halelhullás. A hideg hónapok végére a halak szervezete legyengül, immunrendszerük kevésbé ellenálló, ezért könnyebben esnek áldozatul különböző betegségeknek. Ez különösen az idősebb példányokat érinti.
A busák esetében a helyzetet tovább ronthatta a téli táplálékhiány is, ami miatt rövidebb idő alatt nagyobb mennyiségű hal pusztulhatott el. A szakemberek ezt természetes biológiai szelekciós folyamatként írják le, amely tavasszal válik igazán látványossá. Az összegyűjtött haltetemeket az RDHSZ székháza előtti partszakaszra szállítják, majd onnan az Atev fehérjefeldolgozó üzemébe kerülnek megsemmisítésre.
Az elszállítás a Duna több szakaszán is zajlik, és várhatóan a hét végéig eltart.
A hatályos szabályozás szerint hivatalosan akkor beszélnek tömeges halpusztulásról, ha egy adott vízterületen egy héten belül hektáronként legalább ötven kilogramm hal pusztul el.
