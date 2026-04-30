Felrobbant, színt váltott, de így is imádjuk – 150 éves a Margit híd

Most több százmilliárd forint és a Tisza Párt jövője a tét
Budapesten nagyon sok a kérdőjel, de ezen is múlhat Magyar Péter alakulatának jövőbeli sorsa.
A Margit híd kalandos sorsa egybeforrott a magyar főváros történelmével. Minden megtörtént vele, ami egy híddal megtörténhetett, talán ezért is szeretjük annyira. Gyorstalpalónk!
Napra pontosan 150 éve, 1876. április 30-án avatták fel a magyar főváros ikonikus építményét, a Margit hidat, amely a Lánchidat követte a pest-budai Duna-hidak sorában.
Építését még a városegyesítés előtt, 1872-ben kezdték el. A helyszínt sokan vitatták, de a kormány végül úgy döntött, hogy
az új dunai átkelőnek csatlakoznia kell a megálmodott Nagykörúthoz.
A hidat francia mérnök tervezte, és az ő cége építette.
A híd teljes hossza a parti részekkel együtt 607,6 m, a szélessége pedig 16,9 m volt az építéskor. A kocsipálya 11,1 métert, a fapallós járdák 2,9-2,9 métert tettek ki. A vasszerkezet tömege 5012 tonna volt. A felújítások és újjáépítés miatt a paraméterek többször változtak.
A két évtizeddel korábban „született” Lánchíd kiváló példa volt arra, hogy hidat építeni a Dunán megéri gazdaságilag, és az is nyilvánvaló volt, hogy közlekedési okokból is szükség van egy újabb átkelőre Pest és Buda között. A problémát némileg leegyszerűsítve az jelentette, hogy
senkinek nem volt pénze ekkora beruházásra,
és egy jogi akadály is útban állt.
Végül egyfajta befektetési sorsjátékból jutott 24 millió forinthoz az állam, ebből fedezte Budapest fejlesztését – és az új híd építését, aminek a jogi feltétele volt a Lánchíd megvásárlása is. Érdekesség, hogy
a Margit híd nagyjából 5 millió forintba került,
és olcsóbb volt, mint a Lánchíd megvétele, amiért nagyjából 6 millió 700 ezer forintot fizettek.
Ádáz viták folytak a híd leendő helyéről, amit jól érzékeltet az akkori pénzügyminiszter egyik megjegyzése: „Itt a hídépítés tekintetében azon szerencsétlen állapot van, hogy a felső részen,
ahol Buda leginkább kiöblösödik, az északi tervezett híd irányában Pest alig van, az alsó részen pedig, ahol Pest kiöblösödik, a Mészáros utcánál, ott Buda már éppen nincs.
Tehát akár hová építjük a hidat, vagy nem találunk összekötendő Pestet, vagy nem találunk Budát.”
A pályázatra 43 pályamű érkezett a világ minden tájáról, a nyertes a francia Ernest Gouen lett, aki a híd felépítését is vállalta a tervezés mellé. A francia szakember a rugalmasságával minden problémát „áthidalt”: az utolsó pillanatokban leadott változási igényeket is elfogadta, a híd szélességét például még három hónappal az építkezés kezdete előtt sem döntötte el a befektető.
Elkezdődött a munka. A Lánchídnál az alapozáshoz szükséges cölöpök leverése hosszadalmas és irgalmatlanul fáradságos munka volt, de
a Margit hídnál új módszereket vetettek be:
vasból készült hatalmas süllyesztőszekrényeket engedtek le a folyómederbe, hét mm vastag, egy méter magas vasgyűrűket, amelyeket egymáshoz szegecseltek. A munkások sem gátakkal ölelt, nyitott gödörben ásták az alapot, hanem túlnyomásos kamrában.
Jól haladtak, és
A híd a nevét Gyulai Pál korabeli író javaslatára kapta.
a pontos határidőt csak a Duna 1876-os áradása miatt nem sikerült tartani.
A megnyitóról így írt a Vasárnapi Ujság: „Mult vasárnap nyitották meg ünnepélyeséggel a közhasználatnak már február végén átadott Margithidat, mely hatalmas s egyuttal ékes kapocs gyanánt fűzi egymáshoz hosszu évszázadok tartamára a főváros két partját.”
Gyors művészettörténészi pillantás az elkészült műremekre: „A historizáló francia ízlés és könnyedség stílusáról árulkodnak a finom vonalazású ívek és a szerencsés tömegeloszlású falazatok, pillérek, szobrok, valamint a párkányok faragványainak, díszes kandelábereinek és obeliszkjeinek kialakítása.”
A híd építésével szinte egy időben a Duna mindkét belvárosi szakaszán kiépültek a rakpartok. 1879-ben lóvasutat alakítottak ki a hídon,
1894-ben a lóvasutat villamos váltotta fel.
A szakemberek a hidat mára a Nagykörút szerves kiegészítéseként fogják fel, amely a korábbi pesti külvárosok, Lipótváros, Terézváros és Erzsébetváros fejlődéséhez nagy mértékben hozzájárult.
A megtört tengelyű hídhoz középen csatlakozik a Margit-szigetre vezető, sokunk által ismert szárnyhíd, amely 1899 és 1900 között készült, és a lakosság számára könnyen elérhetővé tette a város imádott pihenőhelyét. Bizony,
a szárnyhíd megépítéséig a sziget csak vízi úton volt elérhető.
A 20. század fordulója után a híd egyre nehezebben bírta a rajta áthaladó forgalmat. 1935-ban „a híd főtartóit kétcsuklós ívekké alakították a kedvezőbb erőjáték érdekében. Csuklókat iktattak a lapvégződések helyébe. Szükség is volt erre az átalakításra, mely a szerkezet lényegét érintette, ugyanis a lapokon támaszkodó ívek berágódásokat okoztak a talpköveken. A meglévő főtartó mellé két újabb főtartót helyeztek el a déli oldalon. Déli irányban megtoldották a hídfőket és a pilléreket is, a pilléreken álló szobrokat áthelyezték.
A Margit híd kiszélesítése egyben a hídpálya burkolatának felújítására is alkalmat nyújtott”
– írják a híd történetének a kutatói.
Történt, hogy a második világháború során aláaknázták a hidat, ami katasztrófához vezetett. A robbanótöltetek váratlanul, véletlenül robbantak fel 1944 november 4-én, déli 12 órakor, csúcsforgalom idején – nem pont akkor szerették volna, de ez nem von le semmit a német hadsereg felelősségéből.
Csupán a középpillér tömege akadályozta meg azt, hogy a brutális erőhatás miatt a híd mindegyik nyílása a vízbe zuhanjon.
A balesetben járművek zuhantak a Dunába, negyven utász halt meg, közel száz magyar állampolgár vízbe fulladt,
köztük Kabos Endre kardvívó olimpiai bajnok.
A baleset közvetlen, hivatalos oka egy hibás gázvezetékből kiáramló gáz lángralobbanása volt, amit egy égő cigaretta okozhatott – a láng végül felrobbantotta a gyújtófejet.
Végül a németek a Margit híd épségben maradt részeit is lerombolták, kivéve a szárnyhidat, amit nem sikerült. Csupán a pillérek maradtak meg.
A háború után ideiglenes kábelhíd és cölöphíd oldotta meg a kapcsolatot a városrészek között, de a cölöpöket egy jégzajlás elsodorta,
a helyére ideiglenes pontonhidat építettek 1946-ban, amely a „Manci” nevet kapta.
Ez négy méter széles volt és gyalogosok részére épült.
A Margit híd 1948-ra „támadt fel”. Az eredeti híd vasszerkezetétől eltért az új acélszerkezet, ám ez szinte észrevehetetlen volt a laikusok számára: az íves kialakítású hat nyílás, a hatnyomú útpálya, középen a villamos, és kétoldalt a járdák megmaradtak.
A pálya szélességét és a híd teherbírását is növelték, a híd mégis könnyedebb lett,
így a rendeltetésének és az esztétikai elvárásoknak jobban megfelelt.
A Margit hídon komolyabb felújítás 1978-ban történt először az újjáépítés óta: az átkelő
ekkor kapta az addigi szürke helyett a mostani sárga színét.
A fél évig tartó munkálatok magukban foglalták többek között a burkolat cseréjét, a villamospálya korszerűsítését, valamint a korrózióvédelmet.
A híd állapota a 2000-es évekre nagyon leromlott. Az újjáépítést követő második komolyabb felújítás 2009 és 2011 között zajlott: próbálták visszaállítani a második világháború előtti megjelenést, vasbeton helyett strapabíróbb pályalemezt építettek rá, új korlátokat helyeztek ki, díszkivilágítással látták el, szélesítették a híd közepén a forgalmi sávokat,
a járdát kibővítették két méterrel, és kerékpárutat alakítottak ki rajta
– ezeket láthatjuk, használhatjuk ma is.
*
Nyitókép: Wikipédia
