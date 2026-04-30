Felrobbant, színt váltott, de így is imádjuk – 150 éves a Margit híd

A szakemberek a hidat mára a Nagykörút szerves kiegészítéseként fogják fel, amely a korábbi pesti külvárosok, Lipótváros, Terézváros és Erzsébetváros fejlődéséhez nagy mértékben hozzájárult.

A megtört tengelyű hídhoz középen csatlakozik a Margit-szigetre vezető, sokunk által ismert szárnyhíd, amely 1899 és 1900 között készült, és a lakosság számára könnyen elérhetővé tette a város imádott pihenőhelyét. Bizony,

a szárnyhíd megépítéséig a sziget csak vízi úton volt elérhető.

A 20. század fordulója után a híd egyre nehezebben bírta a rajta áthaladó forgalmat. 1935-ban „a híd főtartóit kétcsuklós ívekké alakították a kedvezőbb erőjáték érdekében. Csuklókat iktattak a lapvégződések helyébe. Szükség is volt erre az átalakításra, mely a szerkezet lényegét érintette, ugyanis a lapokon támaszkodó ívek berágódásokat okoztak a talpköveken. A meglévő főtartó mellé két újabb főtartót helyeztek el a déli oldalon. Déli irányban megtoldották a hídfőket és a pilléreket is, a pilléreken álló szobrokat áthelyezték.

A Margit híd kiszélesítése egyben a hídpálya burkolatának felújítására is alkalmat nyújtott”

– írják a híd történetének a kutatói.

Csúcsforgalom alatt robbant föl a híd, rengetegen haltak meg

Történt, hogy a második világháború során aláaknázták a hidat, ami katasztrófához vezetett. A robbanótöltetek váratlanul, véletlenül robbantak fel 1944 november 4-én, déli 12 órakor, csúcsforgalom idején – nem pont akkor szerették volna, de ez nem von le semmit a német hadsereg felelősségéből.

Csupán a középpillér tömege akadályozta meg azt, hogy a brutális erőhatás miatt a híd mindegyik nyílása a vízbe zuhanjon.

A balesetben járművek zuhantak a Dunába, negyven utász halt meg, közel száz magyar állampolgár vízbe fulladt,

köztük Kabos Endre kardvívó olimpiai bajnok.

A baleset közvetlen, hivatalos oka egy hibás gázvezetékből kiáramló gáz lángralobbanása volt, amit egy égő cigaretta okozhatott – a láng végül felrobbantotta a gyújtófejet.

Végül a németek a Margit híd épségben maradt részeit is lerombolták, kivéve a szárnyhidat, amit nem sikerült. Csupán a pillérek maradtak meg.

A Margit híd „véletlenül” felrobbantott pesti szárnya 1944. november 4.



„Manci” és az újjáépítés

A háború után ideiglenes kábelhíd és cölöphíd oldotta meg a kapcsolatot a városrészek között, de a cölöpöket egy jégzajlás elsodorta,

a helyére ideiglenes pontonhidat építettek 1946-ban, amely a „Manci” nevet kapta.

Ez négy méter széles volt és gyalogosok részére épült.

A Margit híd 1948-ra „támadt fel”. Az eredeti híd vasszerkezetétől eltért az új acélszerkezet, ám ez szinte észrevehetetlen volt a laikusok számára: az íves kialakítású hat nyílás, a hatnyomú útpálya, középen a villamos, és kétoldalt a járdák megmaradtak.

A pálya szélességét és a híd teherbírását is növelték, a híd mégis könnyedebb lett,

így a rendeltetésének és az esztétikai elvárásoknak jobban megfelelt.

Sárga lett és bicikliutat is kapott

A Margit hídon komolyabb felújítás 1978-ban történt először az újjáépítés óta: az átkelő

ekkor kapta az addigi szürke helyett a mostani sárga színét.

A fél évig tartó munkálatok magukban foglalták többek között a burkolat cseréjét, a villamospálya korszerűsítését, valamint a korrózióvédelmet.

A híd állapota a 2000-es évekre nagyon leromlott. Az újjáépítést követő második komolyabb felújítás 2009 és 2011 között zajlott: próbálták visszaállítani a második világháború előtti megjelenést, vasbeton helyett strapabíróbb pályalemezt építettek rá, új korlátokat helyeztek ki, díszkivilágítással látták el, szélesítették a híd közepén a forgalmi sávokat,

a járdát kibővítették két méterrel, és kerékpárutat alakítottak ki rajta

– ezeket láthatjuk, használhatjuk ma is.

*

Nyitókép: Wikipédia

