10. 15.
szerda
Daniel Freund e-mail Európai Parlament Orbán Viktor

Hekkerek támadták meg a magyarfóbiás EP-képviselőt, gyorsan meg is mutatta a tettest: „Orbán!”

2025. október 15. 18:08

Daniel Freundék egy csaló e-mail miatt kértek vizsgálatot a magyar kormány ellen.

2025. október 15. 18:08
null

Daniel Freund német zöldpárti EP-képviselő gyakorlatilag minden nap talál valami kivetni valót a magyar kormányban, de az összes eddigi húzását túlszárnyalta, amikor bűnügyi feljelentést tett Orbán Viktor magyar miniszterelnök ellen, azt állítva, hogy köze lehetett az e-mail fiókja feltörésére irányuló támadáshoz – írta meg a Politico, miután a lap hozzáfért a feljelentés szövegéhez.

e-mail
Az e-mailes csaló Ukrajna EU-csatlakozásáról kérdezte Freundot
Forrás: Genya SAVILOV / AFP

A politikus e-mailjeit még az európai parlamenti választások előtt próbálták meghackelni. Daniel Freund és a a német civil jogi szervezet, a Society for Civil Rights a feljelentésben arra kérte a nyugat-németországi Krefeld ügyészségét és a számítógépes bűnözés elleni hatóságokat, hogy 

indítsanak nyomozást „Orbán Viktor és ismeretlenek” ellen.

„Vannak arra utaló jelek, hogy a magyar titkosszolgálat állhat a támadás hátterében” – állította Freund és a civil szervezet egy szerdán megosztott közös nyilatkozatban.

Egy rejtélyes e-mail

A feljelentésből az is kiderül, hogy Freund európai parlamenti e-mail címére érkezett egy üzenet, amelynek a feladója azt állította magáról, hogy ukrán diák, és arra kérte a képviselőt, írja le, milyennek látja Ukrajna uniós csatlakozási esélyeit. Az üzenetben volt egy link is, amire Freund nem kattintott rá, mert állítólag figyelmeztették, hogy egy kémprogramot tartalmaz, amelyet feltehetően az izraeli Candiru cég készített.

Az Európai Parlament informatikusai szerint a magyar kormány állhat az akció mögött” 

– állította Freund a közleményben, majd hozzátette: „Ez nem meglepő: Orbán megveti a demokráciát és a jogállamiságot. Ha a gyanú beigazolódik, az felháborító támadás lenne az Európai Parlament ellen” – írta.

Nyitókép: Képernyőfotó

