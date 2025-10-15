Hekkerek támadták meg a magyarfóbiás EP-képviselőt, gyorsan meg is mutatta a tettest: „Orbán!”

„Vannak arra utaló jelek, hogy a magyar titkosszolgálat állhat a támadás hátterében” – állította Freund és a civil szervezet egy szerdán megosztott közös nyilatkozatban.

Egy rejtélyes e-mail

A feljelentésből az is kiderül, hogy Freund európai parlamenti e-mail címére érkezett egy üzenet, amelynek a feladója azt állította magáról, hogy ukrán diák, és arra kérte a képviselőt, írja le, milyennek látja Ukrajna uniós csatlakozási esélyeit. Az üzenetben volt egy link is, amire Freund nem kattintott rá, mert állítólag figyelmeztették, hogy egy kémprogramot tartalmaz, amelyet feltehetően az izraeli Candiru cég készített.

Az Európai Parlament informatikusai szerint a magyar kormány állhat az akció mögött”

– állította Freund a közleményben, majd hozzátette: „Ez nem meglepő: Orbán megveti a demokráciát és a jogállamiságot. Ha a gyanú beigazolódik, az felháborító támadás lenne az Európai Parlament ellen” – írta.