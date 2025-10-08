Ft
10. 08.
szerda
Pezsgőt bontott Daniel Freund a Salis-ítélet után, majd belerúgott egy jó nagyot Magyarországba

2025. október 08. 10:05

A magyargyűlölő német zöldpárti képviselő posztja jól mutatja, hogyan működik Brüsszel kettős mércéje.

2025. október 08. 10:05
null

Ahogy arról beszámoltunk, egyetlen szavazaton múlt, hogy az Európai Parlament megvédte Ilaria Salist, az olasz szélsőbaloldali aktivistát, akit Magyarországon bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó támadások miatt állítottak volna bíróság elé. A brüsszeli testület titkos szavazáson 306 képviselő támogatta, 305 ellenezte a mentelmi jog fenntartását, 17-en pedig tartózkodtak. A döntés után Brüsszelben tapsvihar tört ki, Salis virágcsokrot kapott, és hősként ünnepelték – annak ellenére, hogy akár 11 év börtönbüntetés is várhatna rá Magyarországon.

Rákay Philip

Elképesztő, hogy az EP ma terroristák homokozója lehet!

Az Európai Parlament egy bűnszervezet. Kár itt fukarkodni a jelzőkkel...

A szavazás után a német zöldpárti képviselő, Daniel Freund a közösségi médiában elégedetten írta: 

jó látni, hogy a többség felismeri, Magyarországon nem lehetséges tisztességes tárgyalás”.

A bejegyzés nemcsak a döntés politikai természetét, hanem a brüsszeli gondolkodásmódot is tökéletesen tükrözi: a magyar igazságszolgáltatás hitelét politikai alapon kérdőjelezik meg, miközben a baloldali elkövetőket védelmezik. 

Nyitókép: Martin Bertrand / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

