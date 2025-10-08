Pezsgőt bontott Daniel Freund a Salis-ítélet után, majd belerúgott egy jó nagyot Magyarországba

Ahogy arról beszámoltunk, egyetlen szavazaton múlt, hogy az Európai Parlament megvédte Ilaria Salist, az olasz szélsőbaloldali aktivistát, akit Magyarországon bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó támadások miatt állítottak volna bíróság elé. A brüsszeli testület titkos szavazáson 306 képviselő támogatta, 305 ellenezte a mentelmi jog fenntartását, 17-en pedig tartózkodtak. A döntés után Brüsszelben tapsvihar tört ki, Salis virágcsokrot kapott, és hősként ünnepelték – annak ellenére, hogy akár 11 év börtönbüntetés is várhatna rá Magyarországon.