Pezsgőt bontott Daniel Freund a Salis-ítélet után, majd belerúgott egy jó nagyot Magyarországba

Brüsszel tapsviharral ünnepelte az elítélt antifa politikust – egyetlen szavazaton múlott Ilaria Salis sorsa
Az Európai Parlament ismét bebizonyította, hogy a politikai hovatartozás fontosabb a jogállamiságnál.
A magyargyűlölő német zöldpárti képviselő posztja jól mutatja, hogyan működik Brüsszel kettős mércéje.
Ahogy arról beszámoltunk, egyetlen szavazaton múlt, hogy az Európai Parlament megvédte Ilaria Salist, az olasz szélsőbaloldali aktivistát, akit Magyarországon bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó támadások miatt állítottak volna bíróság elé. A brüsszeli testület titkos szavazáson 306 képviselő támogatta, 305 ellenezte a mentelmi jog fenntartását, 17-en pedig tartózkodtak. A döntés után Brüsszelben tapsvihar tört ki, Salis virágcsokrot kapott, és hősként ünnepelték – annak ellenére, hogy akár 11 év börtönbüntetés is várhatna rá Magyarországon.
Kapcsolódó vélemény
Az Európai Parlament egy bűnszervezet. Kár itt fukarkodni a jelzőkkel...
A szavazás után a német zöldpárti képviselő, Daniel Freund a közösségi médiában elégedetten írta:
jó látni, hogy a többség felismeri, Magyarországon nem lehetséges tisztességes tárgyalás”.
A bejegyzés nemcsak a döntés politikai természetét, hanem a brüsszeli gondolkodásmódot is tökéletesen tükrözi: a magyar igazságszolgáltatás hitelét politikai alapon kérdőjelezik meg, miközben a baloldali elkövetőket védelmezik.
Ezt is ajánljuk a témában
Az Európai Parlament ismét bebizonyította, hogy a politikai hovatartozás fontosabb a jogállamiságnál.
Nyitókép: Martin Bertrand / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP