Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 08.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 08.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ilaria Salis Rákay Philip mentelmi jog Magyar Péter Európai Parlament vélemény

Elképesztő, hogy az EP ma terroristák homokozója lehet!

2025. október 08. 09:28

Az Európai Parlament egy bűnszervezet. Kár itt fukarkodni a jelzőkkel...

2025. október 08. 09:28
null
Rákay Philip
Rákay Philip
Facebook

„Az Európai Parlament egy bűnszervezet. Kár itt fukarkodni a jelzőkkel... Ilaria Salis súlyos, köztörvényes bűncselekményt követett el hazánkban, amikor 2023-ban, ártatlan magyar embereket vert félholtra, elvtársaival karöltve. Az örökké a morálról, a jogállamiságról papoló, s hazánkat folyamatosan szégyenpadra ültető és zsaroló brüsszeli politikai »elit« tegnap teljesen nyilvánvalóan a szélsőbaloldali terrorizmus mellett tette le a voksát, amikor nem szavazta meg Ilaria Salis mentelmi jogának felfüggesztését. 

Egyetlen szavazatkülönbség döntött végül, miközben volt olyan képviselő, aki hiába nyomogatta a szavazógombot, az nem működött. Micsoda »véletlen«, hogy Magyar Péter direkt be sem ment a szavazásra, pedig az ő szavazata például éppen elegendő lett volna ahhoz, hogy másképp alakuljon a végeredmény. 

Persze miért is merészelne szembemenni brüsszeli tartótisztjei eminens érdekeivel, arról nem is beszélve, hogy ugyanaznap sem Magyar Péter, sem Dobrev Klára mentelmi jogát nem függesztették fel az elvtársak. Holló a hollónak, ugye...

Itt hagyok egy fotót az elvtársai között ünneplő, szélsőbalos olasz cemendéről, ne felejtsük el ezt a dicstelen pillanatot! A kommentek közé pedig bemásolom a terrorista nő magyar áldozatának a fényképét, emlékezésképpen... Elképesztő, hogy az EP ma terroristák homokozója lehet!”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Rákay Philip Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
londonbaby
2025. október 08. 09:49
jaja a homokosok homokozója. jól mondja nem is kell ennél több jelző.. csak ne zabáld a homokot mint egy gyerek mert a fekete macskák abba járnak beleszarni !!!!
Válasz erre
0
0
masikhozzaszolo
2025. október 08. 09:41
2004-ben csatlakoztunk. És azóta harcolunk. Ne tegyünk úgy most, hogy amikor kiugranak a lövészárokból, rácsodálkozunk arra, hú milyen rusnya az ellenség!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!