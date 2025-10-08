„Az Európai Parlament egy bűnszervezet. Kár itt fukarkodni a jelzőkkel... Ilaria Salis súlyos, köztörvényes bűncselekményt követett el hazánkban, amikor 2023-ban, ártatlan magyar embereket vert félholtra, elvtársaival karöltve. Az örökké a morálról, a jogállamiságról papoló, s hazánkat folyamatosan szégyenpadra ültető és zsaroló brüsszeli politikai »elit« tegnap teljesen nyilvánvalóan a szélsőbaloldali terrorizmus mellett tette le a voksát, amikor nem szavazta meg Ilaria Salis mentelmi jogának felfüggesztését.

Egyetlen szavazatkülönbség döntött végül, miközben volt olyan képviselő, aki hiába nyomogatta a szavazógombot, az nem működött. Micsoda »véletlen«, hogy Magyar Péter direkt be sem ment a szavazásra, pedig az ő szavazata például éppen elegendő lett volna ahhoz, hogy másképp alakuljon a végeredmény.

Persze miért is merészelne szembemenni brüsszeli tartótisztjei eminens érdekeivel, arról nem is beszélve, hogy ugyanaznap sem Magyar Péter, sem Dobrev Klára mentelmi jogát nem függesztették fel az elvtársak. Holló a hollónak, ugye...

Itt hagyok egy fotót az elvtársai között ünneplő, szélsőbalos olasz cemendéről, ne felejtsük el ezt a dicstelen pillanatot! A kommentek közé pedig bemásolom a terrorista nő magyar áldozatának a fényképét, emlékezésképpen... Elképesztő, hogy az EP ma terroristák homokozója lehet!”