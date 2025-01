Daniel Freund Washingtonba utazott, hogy még egy utolsót rúgjon Magyarországba Biden távozása előtt

A USAID-ről egyébként tudni lehet, hogy az amerikai hatalomépítés egyik eszköze, a szervezet szorosan együttműködik a Központi Hírszerző Ügynökséggel (CIA) is. A USAID 2022 végén jelentette be, hogy két évtized után új „Közép-Európa-programot” indít, amit egyebek mellett olyan balliberális szókapcsolatokkal indokoltak, mint a civil társadalom erősítése, a „független” média versenyképességének és fenntarthatóságának növelése, valamint a különböző civil szervezetek ellenőrző funkcióinak további kiépítése – tette hozzá a Magyar Nemzet.

Ahogy arról a Mandiner is rendszersen beszámol, Freund igyekszik minden alkalmat megragadni, hogy támadja a szuverenista magyar kormányt. Ismert Daniel Freund Magyarország tavalyi soros uniós elnökségét is igyekezett megfúrni, még petíciót is indított, hogy az Európai Tanács függessze fel a magyar elnökséget, persze ez a próbálkozása is sikertelen lett. Ismerve Freund politikai álláspontját alig lehet kétség, hogy a mostani amerikai tanácskozásán is – Biden-adminisztráció közelgő leköszönése előtt – még egyszer igyekezett Magyarország ellen áskálódni az amerikai fővárosban.

