08. 14.
csütörtök
Ukrajna Oroszország fegyver garancia Egyesült Államok

Trump világossá tette: nem ad több fegyvert Ukrajnának

2025. augusztus 14. 14:01

Már ki is szivárgott, miről beszélt az európai vezetőkkel az amerikai elnök. Trump valamiféle biztonsági garanciákról beszélt Kijev tekintetében, ám van itt egy kis bökkenő.

2025. augusztus 14. 14:01
null

Donald Trump elnök közölte az európai és ukrán vezetőkkel, hogy az Egyesült Államok hajlandó biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának – bizonyos feltételek mellett – számolt be több diplomáciai forrás a Politicónak.

Lesznek-e biztonsági garanciák Ukrajnának?
A Putyin-Trump találkozó helyszíne, ahol kiderülhet, lesznek-e biztonsági garanciák. Drew ANGERER / AFP

Biztonsági garanciák

A három személy – egy európai diplomata, egy brit tisztviselő és egy, a beszélgetésről tájékoztatott személy – egyaránt azt állította, hogy Trump a szerdai videós egyeztetésen azt monda, hogy az Egyesült Államok hajlandó valamilyen szerepet vállalni abban, hogy Kijevnek biztosítsák a jövőbeli orosz agresszió elrettentéséhez szükséges eszközöket, amennyiben tűzszünet jön létre. 

Trump azt mondta, hogy csak akkor vállal ilyen kötelezettséget, ha az erőfeszítés nem a NATO részét képezi.

Trump nem pontosította, mit ért biztonsági garanciák alatt. A Fehér Ház nem reagált azonnal arra a kérdésre, hogy Trump nyitott-e az amerikai szerepre a biztonsági garanciákban.

Közvetlen fegyverszállítmány nem lesz

Bármi is legyen a biztonsági garancia, Trump egyértelművé tette, hogy az Egyesült Államok nem fog közvetlenül fegyvereket vagy katonákat küldeni Ukrajnába, bár fegyvereket fog eladni Európának, hogy azokat Kijev használja. 

Ez valószínűleg korlátozott lesz, amely a Politico cikke szerint biztosan csalódást okoz majd Ukrajna támogatóinak, akik erőteljesebb garanciákat akarnak az Egyesült Államoktól, hogy Oroszország a harcok befejezése után ne támadjon újra Ukrajnára.

Európa ugyan megpróbált az Egyesült Államok nélkül biztonsági garanciákat kialkudni, például olyan koalíciót létrehozni, amelyben szárazföldi erők segítenének megvédeni egy esetleges békeszerződést, de ezekhez az erőfeszítésekhez amerikai támogatást szeretne.

Nyitókép: Alex WROBLEWSKI, Tetiana DZHAFAROVA / AFP

egyszeri
2025. augusztus 14. 14:15
"Trump nem pontosította, mit ért biztonsági garanciák alatt." Szerintem Amerika felvásárol a mostani frontvonalhoz közeli ukrán területeket, cégeket a harcoló felek között és azzal meggátolja mindkét fél számára az egymás elleni harcot. Az ukrán adósságból ez könnyen nyélbe üthető lenne.
falcatus-2
2025. augusztus 14. 14:13
"szárazföldi erők segítenének megvédeni egy esetleges békeszerződést, ..." Ha a hülyeség fájna a Blackrock is fegyverek helyett gyógyszeriparban utazna
bondavary
2025. augusztus 14. 14:11
Szóval, Trump kiszáll a játékból, amit még elődje indított el. Ha Európa ezt a játékot folytatni akarja, továbbra is támogatná Ukrajnát, megteheti. A saját pénzén, a saját költségén vett amerikai fegyverekkel.
cutcopy
2025. augusztus 14. 14:09
Nyilván komolyabb megállapodás kell mint a Minszki jegyzőkönyv volt, bár az az EBESZ nevű jointcég tákolmánya volt..
