Trump világossá tette: nem ad több fegyvert Ukrajnának

Donald Trump elnök közölte az európai és ukrán vezetőkkel, hogy az Egyesült Államok hajlandó biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának – bizonyos feltételek mellett – számolt be több diplomáciai forrás a Politicónak.

A Putyin-Trump találkozó helyszíne, ahol kiderülhet, lesznek-e biztonsági garanciák. Drew ANGERER / AFP

Biztonsági garanciák

A három személy – egy európai diplomata, egy brit tisztviselő és egy, a beszélgetésről tájékoztatott személy – egyaránt azt állította, hogy Trump a szerdai videós egyeztetésen azt monda, hogy az Egyesült Államok hajlandó valamilyen szerepet vállalni abban, hogy Kijevnek biztosítsák a jövőbeli orosz agresszió elrettentéséhez szükséges eszközöket, amennyiben tűzszünet jön létre.

Trump azt mondta, hogy csak akkor vállal ilyen kötelezettséget, ha az erőfeszítés nem a NATO részét képezi.

Trump nem pontosította, mit ért biztonsági garanciák alatt. A Fehér Ház nem reagált azonnal arra a kérdésre, hogy Trump nyitott-e az amerikai szerepre a biztonsági garanciákban.

Közvetlen fegyverszállítmány nem lesz

Bármi is legyen a biztonsági garancia, Trump egyértelművé tette, hogy az Egyesült Államok nem fog közvetlenül fegyvereket vagy katonákat küldeni Ukrajnába, bár fegyvereket fog eladni Európának, hogy azokat Kijev használja.

Ez valószínűleg korlátozott lesz, amely a Politico cikke szerint biztosan csalódást okoz majd Ukrajna támogatóinak, akik erőteljesebb garanciákat akarnak az Egyesült Államoktól, hogy Oroszország a harcok befejezése után ne támadjon újra Ukrajnára.

Európa ugyan megpróbált az Egyesült Államok nélkül biztonsági garanciákat kialkudni, például olyan koalíciót létrehozni, amelyben szárazföldi erők segítenének megvédeni egy esetleges békeszerződést, de ezekhez az erőfeszítésekhez amerikai támogatást szeretne.

Nyitókép: Alex WROBLEWSKI, Tetiana DZHAFAROVA / AFP