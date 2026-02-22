„Nekem Sopron az otthonom” – Jelena Brooks bármerre ment, mindig visszahúzta a szíve Magyarországra

Sérüléssel küszködöm, emiatt nem érzem túl jól magam. Nem gondoltam volna, hogy az utolsó idényem ilyen lesz, de már nem vagyok fiatal, harminchét éves leszek. A testem jelez, hogy elég volt a futásból, az ugrásokból, az utazásokból, és azokból a dolgokból, amiket már húsz éve csinálok. Várom már a végét, de persze szeretném, hogy jól fejezzük be az idényt, úgy, ahogyan azt szeretnénk és elterveztük. Ez most a legfontosabb, úgy akarom befejezni, hogy minden tőlem telhetőt megtettem.

Milyen tervei vannak a jövőt illetően?

Amikor még egyedül voltam, akkor nem nagyon kellett foglalkoznom a jövőmmel, de a családom mindent megváltoztatott. A kisfiam iskolába megy, tehát visszatérhetünk Szerbiába, de itt is maradhatunk, még nem döntöttük el. Az biztos, hogy a kosárlabda világában képzelem el a folytatást, edzőként vagy más szerepkörben, attól függően, hogy milyen lehetőséget kapok, miután véget ér a játékospályafutásom. De mivel a gyerekem iskolás lesz, az az első, hogy találjunk neki megfelelő sulit. Akár még az is benne van a pakliban, hogy az Egyesült Államokba költözünk.

Tehát az is elképzelhető, hogy marad Magyarországon?

Igen, előfordulhat, hiszen a férjem Sopronban edzősködik, és a gyerekem is nagyon szeret itt lenni, aki egyébként már el is kezdett magyarul tanulni és beszélni. Szóval van rá esély, de néhány hétig még nem ezzel szeretnénk foglalkozni, utána viszont ez lesz a prioritás.