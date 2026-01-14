Nem lehet szó nélkül elmenni a Szolnokon történtek mellett: ország-világ csalást kiált

Én kimondom: az utolsó jelenetnél csalás történt.

Nagyon remélem, a szövetség és a Szolnok mindent elkövet majd, hogy revansot vegyen. Nyilván nem ezen múlt a mérkőzés, rengeteget hibázott a Szolnok, többször a kezében volt a meccs, de ez egyértelmű fault volt. Nagyon nem volt szép, teljesen ki vagyok akadva, óriási dolog lett volna legjobb tizenhat közé jutni” – idézi a 98-szoros válogatott Halm Rolandot az m4sport.hu.

„A videózás nem merülhetett fel, mivel faultot nem lehet visszanézni. Egyetlen dologra gondolhatok, hogy az időről egyeztettek a játékvezetők, de ahogy Skins megkapta a labdát, egyből odaütött neki a védő. Két dobás kellett volna időn túl, ez elmaradt, így gyakorlatilag elvették a Szolnoktól a továbbjutást” – tette hozzá Halm.

A 88-szoros válogatott Boros Zoltán szerint nem csak ez az egy jelenet róható fel a játékvezetőknek, ahogy az is sokat mond, hogy a