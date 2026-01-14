Nem lehet szó nélkül elmenni a Szolnokon történtek mellett: ország-világ csalást kiált

Ritkán látható jelenet a Magyar Kupában: feldühödött szurkoló lökte meg a játékvezetőt
Egyetlen ponttal kapott ki a Szolnok a Trieste-től a Bajnokok Ligájában. A magyar csapat búcsújához a második számú európai kosárlabda-sorozattól a játékvezetők is alaposan hozzájárultak.
Óriási dráma zajlott le kedden a férfi kosárlabda Bajnokok Ligájában: a Szolnoki Olajbányász csapata 0.3 másodperccel a mérkőzés vége előtt kapott kosarat, amivel 87–86-os vereséget szenvedett az olasz Trieste-től. Ráadásul történt mindez a nyolcaddöntőbe jutásért vívott párharc harmadik, mindent eldöntő találkozóján.
Fél perc hírnév kipipálva.
Pedig lett volna esélye a válaszra a magyar bajnoknak…
Az olasz pontszerzés után ugyanis a Szolnok időt kért, majd Somogyi Ádám végezte el a bedobást, a labdával megtalálta a berobbanó Brady Skeenst, akinek a felvételek tanúsága szerint ráütöttek a kezére, így nem tudott kosarat dobni – a játékvezetők sípja azonban néma maradt, így elúszott a továbbjutás.
Az M4 Sport stúdiójában ülő szakértők pedig – érthető módon – értetlenül álltak az eset előtt.
„Tartottunk attól, hogy egylabdás végjáték lesz.
Én kimondom: az utolsó jelenetnél csalás történt.
Nagyon remélem, a szövetség és a Szolnok mindent elkövet majd, hogy revansot vegyen. Nyilván nem ezen múlt a mérkőzés, rengeteget hibázott a Szolnok, többször a kezében volt a meccs, de ez egyértelmű fault volt. Nagyon nem volt szép, teljesen ki vagyok akadva, óriási dolog lett volna legjobb tizenhat közé jutni” – idézi a 98-szoros válogatott Halm Rolandot az m4sport.hu.
„A videózás nem merülhetett fel, mivel faultot nem lehet visszanézni. Egyetlen dologra gondolhatok, hogy az időről egyeztettek a játékvezetők, de ahogy Skins megkapta a labdát, egyből odaütött neki a védő. Két dobás kellett volna időn túl, ez elmaradt, így gyakorlatilag elvették a Szolnoktól a továbbjutást” – tette hozzá Halm.
A 88-szoros válogatott Boros Zoltán szerint nem csak ez az egy jelenet róható fel a játékvezetőknek, ahogy az is sokat mond, hogy a
meccs után pacsizás nélkül, azonnal elhagyták a csarnok küzdőterét, kvázi elmenekültek.
„Elcsalták a végét” – mondta ki Boros is.
„Egyértelmű fault volt” – ezt már a Szolnok vezetőedzője, Vedran Bosnic mondta a lefújás után az M4 Sport kamerája előtt.
„Az utolsó szituáció nagyon gyanús, de ha őszintén akarunk lenni, az elején elment a meccs, ezek csak nüánszok voltak a végén” – értékelt meglepően higgadtan a Szolnok játékosa, Krnjajski Boris.
Nyitókép: MTI/Vajda János