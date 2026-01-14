Ft
Ft
0°C
-4°C
Ft
Ft
0°C
-4°C
01. 14.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 14.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Szolnoki Olajbányász Bajnokok Ligája kosárlabda

Nem lehet szó nélkül elmenni a Szolnokon történtek mellett: ország-világ csalást kiált

2026. január 14. 10:52

Egyetlen ponttal kapott ki a Szolnok a Trieste-től a Bajnokok Ligájában. A magyar csapat búcsújához a második számú európai kosárlabda-sorozattól a játékvezetők is alaposan hozzájárultak.

2026. január 14. 10:52
null

Óriási dráma zajlott le kedden a férfi kosárlabda Bajnokok Ligájában: a Szolnoki Olajbányász csapata 0.3 másodperccel a mérkőzés vége előtt kapott kosarat, amivel 87–86-os vereséget szenvedett az olasz Trieste-től. Ráadásul történt mindez a nyolcaddöntőbe jutásért vívott párharc harmadik, mindent eldöntő találkozóján.

Ezt is ajánljuk a témában

Pedig lett volna esélye a válaszra a magyar bajnoknak… 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
Tovább a cikkhezchevron

Az olasz pontszerzés után ugyanis a Szolnok időt kért, majd Somogyi Ádám végezte el a bedobást, a labdával megtalálta a berobbanó Brady Skeenst, akinek a felvételek tanúsága szerint ráütöttek a kezére, így nem tudott kosarat dobni – a játékvezetők sípja azonban néma maradt, így elúszott a továbbjutás.

kosárlabda
A Szolnok kiesett a férfi kosárlabda Bajnokok Ligájából. Fotó: MTI/Vajda János

A kosárlabda szakértők kimondták a csalást

Az M4 Sport stúdiójában ülő szakértők pedig – érthető módon – értetlenül álltak az eset előtt.

„Tartottunk attól, hogy egylabdás végjáték lesz. 

Én kimondom: az utolsó jelenetnél csalás történt.

Nagyon remélem, a szövetség és a Szolnok mindent elkövet majd, hogy revansot vegyen. Nyilván nem ezen múlt a mérkőzés, rengeteget hibázott a Szolnok, többször a kezében volt a meccs, de ez egyértelmű fault volt. Nagyon nem volt szép, teljesen ki vagyok akadva, óriási dolog lett volna legjobb tizenhat közé jutni” – idézi a 98-szoros válogatott Halm Rolandot az m4sport.hu.

„A videózás nem merülhetett fel, mivel faultot nem lehet visszanézni. Egyetlen dologra gondolhatok, hogy az időről egyeztettek a játékvezetők, de ahogy Skins megkapta a labdát, egyből odaütött neki a védő. Két dobás kellett volna időn túl, ez elmaradt, így gyakorlatilag elvették a Szolnoktól a továbbjutást” – tette hozzá Halm.

A 88-szoros válogatott Boros Zoltán szerint nem csak ez az egy jelenet róható fel a játékvezetőknek, ahogy az is sokat mond, hogy a

 meccs után pacsizás nélkül, azonnal elhagyták a csarnok küzdőterét, kvázi elmenekültek.

„Elcsalták a végét” – mondta ki Boros is.

„Egyértelmű fault volt” – ezt már a Szolnok vezetőedzője, Vedran Bosnic mondta a lefújás után az M4 Sport kamerája előtt. 

„Az utolsó szituáció nagyon gyanús, de ha őszintén akarunk lenni, az elején elment a meccs, ezek csak nüánszok voltak a végén” – értékelt meglepően higgadtan a Szolnok játékosa, Krnjajski Boris.

Nyitókép: MTI/Vajda János

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
grenki-2
2026. január 14. 12:29
Mér utálnak minket a külföldi bírók? Olyan sok meccsnek ez a vége, hogy a végén a szakértők elmondják, hogy bírói segítséggel nyert az ellenfél...
Válasz erre
2
0
bozzio-2
2026. január 14. 12:26
Ugyanúgy elcsalták, mint a DVTK - Sopron döntőt a Kapitány Gellért nevezetű pécsi illetőségü játékvezető tavaly. Mindig van aki belerondít ki tudja milyen okból a játék szellemébe.
Válasz erre
2
0
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. január 14. 12:19
nem baj a forgó-pinájú melloni meg a salvini a barátunk ennyit igazán megérdemelnek mert annyiszor kiálltak mellettünk - ja nem
Válasz erre
0
1
zakar zoltán béla
2026. január 14. 12:05
Talán a sportágak magyar csapataira is kiadták a háttér black-mesterek: Bukjon a magyar?!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!