„Nem azért volt válogatott mert jó futballista volt” – Orbán Viktor így emlékezett meg a 100 éve született Grosics Gyuláról (VIDEÓ)

Papnak szánták, kereszt lógott a nyakában, nem szeretett védeni – így lett Fekete Párduc Grosics Gyula
Édesanyja kedvéért öltötte magára tiszta fekete szerelését.
Közösségi oldalán jelentkezett a kormányfő.
Új videóval jelentkezett Facebook-oldalán Orbán Viktor, amelyben a 100 évvel ezelőtt született Grosics Gyuláról a következő szavakkal emlékezett meg: „Egy nagyon komoly ember volt, szellemi meggyőződések is vezették, harcolt a magyar hadseregben a második világháborúban. Nem azért volt válogatott mert jó futballista volt – abból nagyon sok van – hanem mert nagyon szerette a hazáját és mindent megtett érte” – fogalmazott a kormányfő.
Ezt is ajánljuk a témában
Édesanyja kedvéért öltötte magára tiszta fekete szerelését.
A miniszterelnök videóját alább tekinthetik meg:
Nyitókép: MTI/ MTVA/ Szigetváry Zsolt