„Nem azért volt válogatott mert jó futballista volt” – Orbán Viktor így emlékezett meg a 100 éve született Grosics Gyuláról (VIDEÓ)

Új videóval jelentkezett Facebook-oldalán Orbán Viktor, amelyben a 100 évvel ezelőtt született Grosics Gyuláról a következő szavakkal emlékezett meg: „Egy nagyon komoly ember volt, szellemi meggyőződések is vezették, harcolt a magyar hadseregben a második világháborúban. Nem azért volt válogatott mert jó futballista volt – abból nagyon sok van – hanem mert nagyon szerette a hazáját és mindent megtett érte” – fogalmazott a kormányfő.