02. 04.
szerda
Grosics Gyula válogatott orbán viktor

„Nem azért volt válogatott mert jó futballista volt” – Orbán Viktor így emlékezett meg a 100 éve született Grosics Gyuláról (VIDEÓ)

2026. február 04. 18:52

Közösségi oldalán jelentkezett a kormányfő.

2026. február 04. 18:52
null

Új videóval jelentkezett Facebook-oldalán Orbán Viktor, amelyben a 100 évvel ezelőtt született Grosics Gyuláról a következő szavakkal emlékezett meg: „Egy nagyon komoly ember volt, szellemi meggyőződések is vezették, harcolt a magyar hadseregben a második világháborúban. Nem azért volt válogatott mert jó futballista volt – abból nagyon sok van – hanem mert nagyon szerette a hazáját és mindent megtett érte” – fogalmazott a kormányfő.

A miniszterelnök videóját alább tekinthetik meg:

Nyitókép: MTI/ MTVA/ Szigetváry Zsolt

 

Sorrend:
bekeev-2025
2026. február 04. 20:40
Deplorablebekeev-2025 2026. február 04. 20:09 Anyád is undorodik tőled, pedig ez ritkaság az emberek között. Igaz, te nem tartozol ebbe a fajtába. Ejnye, semmi logikus ellenérv, csak anyázás. Hiába, buta karámlakó állatfajta a magyar. :)
Válasz erre
0
0
Töki
2026. február 04. 20:09
Ez így van!!! De azért, nagyon nem volt ő rossz kapus!!!
Válasz erre
2
0
bekeev-2025
2026. február 04. 20:06
Deplorablebekeev-2025 2026. február 04. 20:03 Vak-vak! Ugassál még! Fájnak a tények. Ez van.
Válasz erre
0
1
bekeev-2025
2026. február 04. 19:15
„Egy nagyon komoly ember volt, szellemi meggyőződések is vezették, harcolt a magyar hadseregben a második világháborúban. Nem azért volt válogatott mert jó futballista volt – abból nagyon sok van – hanem mert nagyon szerette a hazáját és mindent megtett érte” – fogalmazott a kormányfő. Csak annyi kimaradt, hogy a magyar Hunyadi-SS-be akart belépni 1945. januárjában.
Válasz erre
0
2
