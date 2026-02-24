„A legfontosabb kérdés a pusztítás ötödik évébe lépve is természetesen az, hogy meddig tarthat még ez a háború? 2024-ben még úgy tűnt, hogy a sokkal kisebb ukrán népesség döntő lesz, nem fogják egy évnél tovább bírni katonával. A technológia azonban sokban segített a védekező fél helyzetén. A drónokkal nagy frontszakaszokat lehet hatásosan védeni, de az ellenség pusztításán és a felderítésen túl, alkalmasak utánpótlásra is. Levegőben, szárazföldön és vízen egy új fegyvernem született: a drón erők.

Ukrajna az oroszok előtt, gyakorlatilag a világon elsőként és jól reagált a kihívásra, ezért 2025-öt a várakozáson felül tudta kivédekezni, bár jóval több területet vesztett, mint 2024-ben, valahol 5 és 6 ezer négyzetkilométer között. Sokkal, de sokkal kevesebb katona kell ma a frontvonal tartásához, mint akár két éve, és kevésbé tud érvényesülni a létszámfölény. Ez persze nem jelenti azt, hogy 2026 is úgy alakul, mint 2025, azaz hogy hátrálva, vérezve, de kitart Ukrajna. A kockázat az ukrán oldalon van, mert az orosz haderő nem csak nagyobb, hanem a drónok terén a legtöbb területen már utolérte az ukránokat.