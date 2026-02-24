Zelenszkij párttársa: áprilisra összeomolhat az állam, pénzügyi katasztrófa zajlik Ukrajnában
Danyiil Hetmancev szerint Ukrajna nem képes betömni a költségvetésén tátongó lyukakat.
A területi kérdés, a Donbasz sorsa rendkívül nehéz, de vannak formulák, amelyekkel mind a két fél felmutathatná, valójában győzött.
„A legfontosabb kérdés a pusztítás ötödik évébe lépve is természetesen az, hogy meddig tarthat még ez a háború? 2024-ben még úgy tűnt, hogy a sokkal kisebb ukrán népesség döntő lesz, nem fogják egy évnél tovább bírni katonával. A technológia azonban sokban segített a védekező fél helyzetén. A drónokkal nagy frontszakaszokat lehet hatásosan védeni, de az ellenség pusztításán és a felderítésen túl, alkalmasak utánpótlásra is. Levegőben, szárazföldön és vízen egy új fegyvernem született: a drón erők.
Ukrajna az oroszok előtt, gyakorlatilag a világon elsőként és jól reagált a kihívásra, ezért 2025-öt a várakozáson felül tudta kivédekezni, bár jóval több területet vesztett, mint 2024-ben, valahol 5 és 6 ezer négyzetkilométer között. Sokkal, de sokkal kevesebb katona kell ma a frontvonal tartásához, mint akár két éve, és kevésbé tud érvényesülni a létszámfölény. Ez persze nem jelenti azt, hogy 2026 is úgy alakul, mint 2025, azaz hogy hátrálva, vérezve, de kitart Ukrajna. A kockázat az ukrán oldalon van, mert az orosz haderő nem csak nagyobb, hanem a drónok terén a legtöbb területen már utolérte az ukránokat.
Egy biztos: jelen pillanatban mindkét fél úgy érzi, katonailag 2026-ban még tudja folytatni a háborút. Ugyanez igaz a gazdaságra is.
A remény ma leginkább a politikai megoldásban van. A tárgyalások eredményeinek nagy részét nem látjuk. Lehet akár a legnehezebb kérdésekre is kompromisszumot találni. A területi kérdés, a Donbasz sorsa rendkívül nehéz, de vannak formulák, amelyekkel mind a két fél felmutathatná, valójában győzött. Ha valamiről nem lehet véglegesen dönteni a mában, toljuk ki a döntést húsz évre. Addigra már 2026 politikai szereplői közül vélhetően senki sem lesz hatalomban. Ez ellen szól, hogy Vlagyimir Putyin a történelmi örökségét látja veszélyben, Volodimir Zelenszkij túl nagy engedmény esetén pedig nem csak a politikai jövőjét és örökségét, hanem akár az életét is. A nagypolitika is sokszor ugyanúgy személyes ügy, mint a hétköznapi életünk. A személyes megfontolás pedig a megállapodás ellen szóló tényező lehet Kijevben és Moszkvában is.
Sok tehát az ismeretlen, de az nem, hogy akármikor is lesz a pusztításnak vége, a hadviselők mindegyike veszíteni fog.
Ukrajna lehet, hogy megszabadul Oroszországtól és elindulhat a nyugati integrációja, de hatalmas véráldozat és jelentős területi veszteség árán, 1991-hez képest lefeleződött lakossággal. Oroszország arat ugyan egy részleges győzelmet, nyer területet és néhány millió lakost, de a nagy kép szempontjából gyengébb lesz, mint 2022-ben volt. Az igazán szomorú az, hogy ezt a végkifejletet már három évvel ezelőtt is lehetett látni, de a diplomáciai megoldás valódi keresése mégis csak egy éve indult el. Egy nap alatt nem sikerült eredményt elérnie Donald Trumpnak, egy év sem volt elég, de kettő talán elég lesz. Reménykedjünk.”
Nyitóképünk illusztráció. Forrása: DIEGO HERRERA CARCEDO / ANADOLU AGENCY / ANADOLU VIA AFP