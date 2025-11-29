Állatvédelemért felelős kormánybiztos: „A Tisza büntetné a felelős állattartókat és adót vetne ki a kedvencekre”

Vetter Szilvia, Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Központjának vezetője is reagált a Facebookon a kisállat-termékek további adóztatásáról. Mint fogalmazott: „a program a kisállat-termékekre az áfán felül további 4 százalékos adót rakna – a kutya- és macskaeledeltől kezdve a kisállat-almokon át egészen a papagáj- és hüllőeledelekig’ a legnagyobb ellenzéki párt kiszivárgott gazdasági tervezete szerint”.
Vetter szerint, ha már szóba jött ez a kérdés, érdemes végiggondolni, hogy egy ilyen lépés milyen következményekkel járna szakmailag. „Magyarországon egyre többen tartanak társállatot. Ez alapvetően pozitív folyamat, de csak akkor, ha minden állat a jó gazda gondosságával, a faj, fajta és egyed igényeihez igazodva kap ellátást (ez sajnos még nem így van). Ehhez elengedhetetlen (lenne) a megfelelő táplálék, felszerelés, higiénia és környezet biztosítása. Éppen ezért látom problémásnak ezt az elképzelést: nem azt sújtaná, akit kellene, nem a felelőtlen állattartókat, hanem éppen a felelős állattartókat hozná nehezebb helyzetbe. A felelőtlen állattartóknak ugyanis éppen az az egyik fő ismérvük, hogy nem költenek megfelelő takarmányra vagy felszerelésre” – tette hozzá.
Véleménye szerint a tervezet nem a felelőtlen kutyatartókat célozná, hiszen ők nem tápot adnak a kutyának, sem kutyaházat, nyakörvet, pórázt nem vesznek, ott bizony moslékot kapnak a négylábúak. Nekik egy ilyen drágulás meg sem kottyan. Viszont a felelős gazdáknál már annál inkább lecsapódik az áremelkedés, aminek a vége az lesz, hogy
sok állat kevesebb, rosszabb vagy nem megfelelő felszerelést és táplálékot kap, ami közvetlenül rontja az állatjóllétet. Ez különösen igaz a civil állatvédő szervezetekre, amelyeknek ezekre a termékekre mindennap szükségük van.
A szervezetek az ilyen intézkedéssel csak még nehezebb helyzetbe kerülnének. Aláhúzta: „az egzotikus fajoknál pedig a megfelelő takarmány és tartástechnológia nem kényelmi kérdés, hanem életbevágó. Ezek az állatok sokszor rendkívül szenzitívek, így az ellátásuk megdrágítása súlyos szakmai kockázat. Őszintén remélem, hogy Magyarország állatvédelme nem ebbe az irányba indul el. A cél egyértelmű: támogatni a felelős állattartókat, segíteni a civil állatvédőket, és javítani az állatok jóllétét, nem pedig plusz terheket rakni azokra, akik ma is mindent megtesznek értük.”