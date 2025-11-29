Állatvédelemért felelős kormánybiztos: „A Tisza büntetné a felelős állattartókat és adót vetne ki a kedvencekre”

Az állatvédelmet támogatni kell, a kormány megragad minden alkalmat, hogy támogassa. Utoljára négyszáz állatvédelmi civil szervezet kapott összesen egymilliárdos keretösszegű támogatást. A Tisza megjelent csomagjában pont a felelős állattartókat büntetné, hiszen ha azt nézzük, hogy évi 18 ezer forintos adót vetnének ki állatonként, látjuk, hogy rontanák a helyzetet. A kisállat-termékekre 4 százalékos adót vetnének ki, ami főleg állateledelt jelent.

A menhelyek is állateledelt kell vegyenek, ráadásul ők nagy mennyiségben, őket érintené ez a legjobban. Szerintünk az állatmenhelyeket támogatni kell, nem pedig sarcolni.

A felelős állattartás irányába kell elmenni, a menhelyeket is támogatni kell, vannak rá kormányzati programok.”

Hozzátette: a macskáknál nem is tudja, hogy lehet kivetni az adót, hiszen a macskát nem feltétlen találjuk portán belül.

A 4 százalékos adóemelés-tervről továbbá elmondta, hogy „az összes állateledelről szó van, ami nagyon nagy problémát okozna, hiszen ha a gondoskodást nézzük, lehet, hogy aki eddig megvette a tápot, az ezután nem veszi meg. Az egzotikus fajoknál életbe vágó a takarmány, ez az adó veszélyeztetné az állattartást, a Tisza programja ad hoc, nem átgondolt. Elindult az előző években az állatvédelemben egy jó irány, és ezt ez teljesen megfékezné.”