Nagy hazai kincs: nívós díjra jelölték az épp 20 éves Debreceni Kutyaház Állatotthont

– mondja Viktória. A feladatok között a kóbor kutyák begyűjtése, a chip alapján történő gazdához visszajuttatás, a sérült, beteg állatok ellátása és a rossz körülmények közül mentett ebek gondozása egyaránt szerepel.

Petra személyes élménnyel egészíti ki a múltat: „Én sétáltatóként jöttem ki először. Hétvégente lehetőség van sétáltatni, és én is így kerültem közel a menhelyhez. Akkoriban még nem volt semmilyen jövőképem, csak jól akartam érezni magam az állatok között.”

Az élet a menhelyen – történetek és protokoll

A menhely legtöbbször keverék kutyákat fogad be, a fajtatisztákat igyekeznek fajtamentő szervezetekhez juttatni. „Annyi keverék kutya vár mentésre, hogy a fajtatisztáknál mindig próbáljuk bevonni az adott fajtamentést” – magyarázza Petra.

Az állatok története sokszor drámai. Előfordult, hogy újszülött kölyköket találtak egy buszmegállóban hagyott dobozban, vagy balesetet szenvedett, autó vagy vonat által elgázolt kutyákat kellett megmenteniük. Máskor a gazdák maguk hozzák be a dobozt a telephelyre, mert nem tudják tovább vállalni az állatot.