Nagy hazai kincs: nívós díjra jelölték az épp 20 éves Debreceni Kutyaház Állatotthont

A Debreceni Kutyaház Állatotthon tavaly ünnepelte a 20. születésnapját – ez sokmindent elárul a kitartásukról és az állatszeretetükről. Jelenleg több mint 200 kutya és 80 macska tartozik a gondozásukba.
A Highlights of Hungary bejelentette az idei évad 25 kiemelkedőnek ítélt magyar teljesítményét. Köztük volt a Kapás Boglárka által jelölt Debreceni Kutyaház Állatotthon is.
Nagyköveti méltatás:
Gyerekkorom óta imádom az állatokat, és mindig fontos volt számomra, hogy felhívjam a figyelmet az állatvédelemre. A Debreceni Együtt az Állatokért Alapítvány tavaly ünnepelte a 20. születésnapját – szerintem ez sokmindent elárul a kitartásukról és az állatszeretetükről. Nekem pedig még személyesebb a kapcsolat, hiszen én magam is Debrecenben születtem.
Amikor Szendrei Viktória, az Együtt az Állatokért Állatvédő Közhasznú Egyesület elnöke és Nagy Petra, az egyesület elnökhelyettese a Debreceni Kutyaház Állatotthon mindennapjairól mesélnek, már az első percekben átütő az elhivatottságuk. Szavaik mögött ott a szenvedély, amely évek óta mozgatja őket: számukra a menhely nem csupán egy telep, ahol gazdátlan állatok húzzák meg magukat, hanem valódi küldetés. Egy olyan hely, ahol minden kutya és cica esélyt kap egy új életre – szerető családban.
A történet 2004-ben indult, egy apró kertes ház udvarán. Ott végezték el mindazokat a feladatokat, amelyeket ma már egy nagyobb léptékű, professzionális környezetben. Hosszú, küzdelmes évek után, 2012-ben nyílt lehetőségük egy európai uniós pályázatnak köszönhetően felépíteni a mai otthont: a Kutyaház Állatotthont.
Sokkal jobb körülményeket tudunk biztosítani, de a cél ugyanaz maradt”
– mondja Viktória. A feladatok között a kóbor kutyák begyűjtése, a chip alapján történő gazdához visszajuttatás, a sérült, beteg állatok ellátása és a rossz körülmények közül mentett ebek gondozása egyaránt szerepel.
Petra személyes élménnyel egészíti ki a múltat: „Én sétáltatóként jöttem ki először. Hétvégente lehetőség van sétáltatni, és én is így kerültem közel a menhelyhez. Akkoriban még nem volt semmilyen jövőképem, csak jól akartam érezni magam az állatok között.”
A menhely legtöbbször keverék kutyákat fogad be, a fajtatisztákat igyekeznek fajtamentő szervezetekhez juttatni. „Annyi keverék kutya vár mentésre, hogy a fajtatisztáknál mindig próbáljuk bevonni az adott fajtamentést” – magyarázza Petra.
Az állatok története sokszor drámai. Előfordult, hogy újszülött kölyköket találtak egy buszmegállóban hagyott dobozban, vagy balesetet szenvedett, autó vagy vonat által elgázolt kutyákat kellett megmenteniük. Máskor a gazdák maguk hozzák be a dobozt a telephelyre, mert nem tudják tovább vállalni az állatot.
Jelenleg több mint 200 kutya és 80 macska tartozik a gondozásukba, közülük sokan ideiglenes befogadóknál élnek.
A telephelyen öt kenelsor, mobil kennelek és egy szociális épület szolgál menedékül a lakóknak.
Az örökbe adásig szigorú protokollt követnek: minden állat karanténnal kezd, parazitamentesítést kap, chipet, oltásokat, majd ivartalanítják. Az örökbefogadás sem megy egyik napról a másikra. „Nem feltétlenül az elsőre kiszemelt kutya lesz az igazi” – hangsúlyozza Petra. Ezért ragaszkodnak a többszöri találkozáshoz, a közös sétákhoz és az előkontrollhoz, amikor a leendő gazdi otthonát is meglátogatják. A macskákat kizárólag benti tartásra adják örökbe.
A menhely szíve az a 15–20 fős önkéntes csapat, akik diákok, családanyák, dolgozó emberek egyaránt. Ők segítenek a hétvégi sétáltatásokban, az örökbefogadások szervezésében, a közösségi média kezelésében.
A fiatalok körében népszerű az 50 órás iskolai közmunka program. „Sokan csak letöltik az órákat, de szerencsére sokan ‘kint ragadnak’ is” – meséli Petra. Az önkénteseknek tananyaggal, folyamatos kommunikációval segítenek, hiszen az állatok mellett a közösség megtartó ereje is óriási.
„Social média nélkül nem is létezhetnénk” – vallja Petra. A Facebook-oldaluk nemcsak örökbefogadásokat segít, hanem tanít is: megmutatják a mindennapok nehézségeit és örömeit,
rávilágítva a felelős állattartás fontosságára.
Emellett óvodákban, iskolákban, egyetemeken tartanak előadásokat, részt vesznek városi rendezvényeken, ahol sokszor magukkal visznek egy-egy kutyát, cicát is – élő bizonyítékaként annak, miért érdemes támogatni a menhely munkáját.
Külön szívügyük a Kutyaház Program (#akutyahazalapjog), amelyben Debrecen külterületén segítenek nehéz körülmények között élő családoknak kutyaházakkal, oltásokkal, ivartalanítással és élelemmel.
Állatotthon működtetése rengeteg kihívással jár. Szabályozások, engedélyek, állandó ellenőrzések, folyamatos orvosi kiadások nehezítik a mindennapokat. „Őszintén szólva, ha tíz év távlatában kérdezik, nem látjuk, hogy javult volna a felelős állattartás helyzete” – mondja Viktória.
És mégis, ott vannak a felejthetetlen pillanatok. Egy kutya, aki tíz év után talált gazdára.
Egy másik, akit baleset után többször műtöttek, és ma boldogan futkározik. Petra számára különösen meghatározó az a kutya, aki évtizednyi várakozás után végül az ő otthonában talált családra. „Ezek azok a pillanatok, amelyekért minden nehézséget érdemes elviselni” – teszi hozzá.
A menhelyen nincs altatás: minden állat addig élhet ott, ameddig szüksége van rá – akár egy életen át.
A fejlődés nem áll meg. Legújabban egy konténerház megvásárlására nyertek pályázatot, amelyet állatorvosi szobává alakítanának, hogy helyben végezhessék az ivartalanításokat és vizsgálatokat. Ez jelentősen csökkentené a költségeket és még jobb ellátást biztosítana az állatoknak.
Emellett további kifutók és kennelek kiépítése szerepel a terveik között – hiszen a cél változatlan: minden állatnak esélyt adni egy boldog, biztonságos életre.
Nyitókép: Debreceni Kutyaház Állatotthon Facebook-oldala