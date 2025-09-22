Ft
Ft
30°C
15°C
Ft
Ft
30°C
15°C
09. 22.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Lengyelország Magyarország Portugália

Összeállt a magyar-portugál-lengyel tengely, van, amiben nagyon egyetért ez a három nép

2025. szeptember 22. 10:33

Az EU-ban Németországban él a legtöbb kutya, de arányaiban Magyarország verhetetlen – 29 kutya jut minden száz emberre.

2025. szeptember 22. 10:33
null

Világszerte mintegy 500 millió kutya él, ebből 90 millió Európában – írja az Euronews

Bár a kontinensen a macskák valamivel nagyobb számban vannak jelen – körülbelül 108 millióan –, a kutyák továbbra is a legkedveltebb háziállatok közé tartoznak. 

Népszerűségüket jól mutatja, hogy messze megelőzik a díszmadarakat, kisemlősöket, halakat és hüllőket. Az európai háztartások csaknem felében él valamilyen kedvenc, a kutyatartás pedig évről évre növekszik.

Az Európai Unión belül Németországban található a legtöbb kutya – 10,6 millió –, őt követi Spanyolország (9,3 millió), Olaszország (8,8 millió), Lengyelország (8,1 millió), Franciaország (7,6 millió) és Románia (4,2 millió). Ha azonban az egy főre jutó kutyák számát nézzük, 

Magyarország toronymagasan vezet: hazánkban 100 emberre 29 kutya jut. 

A rangsorban utánunk Portugália következik (27 kutya/100 ember), majd Lengyelország (21 kutya/100 ember).

A kutyatartás elterjedését több tényező is magyarázza a lap szerint: a fiatalabb generációk később vállalnak gyermeket, gyakran kisebb családokat alapítanak, és sokan otthonról vagy hibrid munkarendben dolgoznak. Az idősebb korosztály körében pedig a kutyák társasága és egészségügyi előnyei miatt nőtt a kereslet.

A háziállatok köré épülő gazdasági szektor már most hatalmas: csak a kisállateledel-piac értéke 2023-ban 30 milliárd eurót tett ki, a kiadások évi 3 százalék körüli növekedést mutatnak. Európában több mint 400 állateledel-gyártó működik, és körülbelül 190 ezer állatorvos dolgozik – ez jóval több, mint az Egyesült Államokban.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: ARMIN WEIGEL / AFP

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csapláros
2025. szeptember 22. 12:32
A kutyatartás hátrányai: 1. rendszeresen ugat, zavarva a szomszédságot. 2. rendszeresen le kell vinni sétáltatni, megmozgatni, amely a városi környezetben számos veszéllyel jár a kutyára nézve: fertőzést, koszt szed fel, a parkokban kullancsot kap, bolhát és tetvet bárhonnan kap, tehát otthon fürdetni kell 3. a kutyapiszok és a kutyavizelet kezelése a gazdit minősíti, azaz vannak akik megoldják és vannak akik a környezetet szennyezik vele 4. a kutyának szaga van A macska 1. örök életére el van egy nagyobb lakásban egy bérhát sokadik emeletén 2. nincs szaga, kivéve a macskapiszokét és vizeletét, amely ellen ugyanúgy azonnali takarítással, szellőztetéssel és szagközömbösítő alommal lehet védekezni 3. a macska öntisztító, és ha ivartalanítva van, akkor azzal az éves bagzási időszak is megúszható. 4. a macskák kevésbé okosak egy kutyához képest és talán ez az a többlet, ami miatt célszerű lehet kutyát tartani. Ami a gazdához való ragaszkodást illeti, abban a macskák sem állnak rosszul.
Válasz erre
0
0
KK75
•••
2025. szeptember 22. 12:07 Szerkesztve
Amióta a liberál náci tetvek a lakótelepi házunk falától (XV. ker.) 20 méterre tettek egy kutyafuttatót, azóta nagyon megutáltam a kutya buzulást. Persze, az önkormányzat szarik az ott élőkre, az ingatlanjaik értéke jelentős mértékben csökken, hazugságra kényszerítik az eladókat. Nem tudsz rendesen szellőztetni (még zárt ablaknál is behallatszik az őrület) és a sok liberáns fiatal köcsögök, akik több száz méterről jönnek át ugattatni - némelyikük fele annyi idős, mint az ottani házak - nyomják a rizsát, hogy költözz el, meg szereltess légkondicionálót. Ezen kívül egyre több kappanhangú, kutyának nehezen nevezhető öleb van a házakban, amelyek előszeretettel vinnyognak, szóval lassan nincs egy nyugodt pillanat bizonyos időszakokban a telepen. A kibaszott kedvtelési eb tartás fontosabb szempont, mint azon emberek élettere, akik nem tartanak kutyát. Persze, ezeknek az a lényeg, hogy feltétlen szeretet kapjanak, mert egy családtaggal már nem olyan egyszerű kimaxolni a dolgokat.
Válasz erre
2
0
Teréz Pitykéz
•••
2025. szeptember 22. 12:04 Szerkesztve
Ebbe beletartoznak ballib kommunista kutyák is?
Válasz erre
0
0
hegyivadász
2025. szeptember 22. 11:37
Nem lenne ezzel baj, ha lenne elég gyerek is. De sajnos sokan a család hiányát, a magányt kompenzálják a kis házi kedvenccel. És egyre terjed az a bosszantó szokás, hogy most már a boltokban is a kutyákat kell kerülgetni. Érdekes, régen meg tudta várni a kutya a gazdit, amíg az bement a boltba vásárolni. Most meg már a kis sarki pékségbe is beviszik/beengedik a kutyát.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!