Összeállt a magyar-portugál-lengyel tengely, van, amiben nagyon egyetért ez a három nép

Világszerte mintegy 500 millió kutya él, ebből 90 millió Európában – írja az Euronews.

Bár a kontinensen a macskák valamivel nagyobb számban vannak jelen – körülbelül 108 millióan –, a kutyák továbbra is a legkedveltebb háziállatok közé tartoznak.

Népszerűségüket jól mutatja, hogy messze megelőzik a díszmadarakat, kisemlősöket, halakat és hüllőket. Az európai háztartások csaknem felében él valamilyen kedvenc, a kutyatartás pedig évről évre növekszik.

Az Európai Unión belül Németországban található a legtöbb kutya – 10,6 millió –, őt követi Spanyolország (9,3 millió), Olaszország (8,8 millió), Lengyelország (8,1 millió), Franciaország (7,6 millió) és Románia (4,2 millió). Ha azonban az egy főre jutó kutyák számát nézzük,