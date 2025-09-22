Összeállt a magyar-portugál-lengyel tengely, van, amiben nagyon egyetért ez a három nép

„Örökre elhagyta a bandát” – elpusztult az egyik legjobb magyar mentőkutya
Smile a tavalyi törökországi földrengést követő mentés során is derekasan helytállt.
Az EU-ban Németországban él a legtöbb kutya, de arányaiban Magyarország verhetetlen – 29 kutya jut minden száz emberre.
Világszerte mintegy 500 millió kutya él, ebből 90 millió Európában – írja az Euronews.
Bár a kontinensen a macskák valamivel nagyobb számban vannak jelen – körülbelül 108 millióan –, a kutyák továbbra is a legkedveltebb háziállatok közé tartoznak.
Népszerűségüket jól mutatja, hogy messze megelőzik a díszmadarakat, kisemlősöket, halakat és hüllőket. Az európai háztartások csaknem felében él valamilyen kedvenc, a kutyatartás pedig évről évre növekszik.
Az Európai Unión belül Németországban található a legtöbb kutya – 10,6 millió –, őt követi Spanyolország (9,3 millió), Olaszország (8,8 millió), Lengyelország (8,1 millió), Franciaország (7,6 millió) és Románia (4,2 millió). Ha azonban az egy főre jutó kutyák számát nézzük,
Magyarország toronymagasan vezet: hazánkban 100 emberre 29 kutya jut.
A rangsorban utánunk Portugália következik (27 kutya/100 ember), majd Lengyelország (21 kutya/100 ember).
A kutyatartás elterjedését több tényező is magyarázza a lap szerint: a fiatalabb generációk később vállalnak gyermeket, gyakran kisebb családokat alapítanak, és sokan otthonról vagy hibrid munkarendben dolgoznak. Az idősebb korosztály körében pedig a kutyák társasága és egészségügyi előnyei miatt nőtt a kereslet.
A háziállatok köré épülő gazdasági szektor már most hatalmas: csak a kisállateledel-piac értéke 2023-ban 30 milliárd eurót tett ki, a kiadások évi 3 százalék körüli növekedést mutatnak. Európában több mint 400 állateledel-gyártó működik, és körülbelül 190 ezer állatorvos dolgozik – ez jóval több, mint az Egyesült Államokban.
