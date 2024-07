„Örökre elhagyta a bandát” – elpusztult az egyik legjobb magyar mentőkutya

Smile-ról és gazdájáról korábban a Mandiner is beszámolt. Emlékezetes, hogy a kis tacskó 2023 elején volt éles bevetésen, a törökországi földrengések helyszínén.

A Szoljon riportjából az is kiderült, hogy Smile azért is volt különleges, mert több vizsgája is volt, ki volt képezve élő ember, holttest és vízben lévő holttest kutatására is, ám a romok között való kutatás sem jelent számára akadályt.

Gazdájával ott voltak a Hableány katasztrófája utáni mentésben is, ahol a holttestek felkutatásában segédkeztek, mert a katasztrófavédelem tudta, hogy a tacskó erre is ki van képezve.