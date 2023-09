Árvíz, ivóvízhiány, áramkimaradás – a legzordabb körülmények között próbálnak segíteni a magyar mentőcsapatok Líbiában

Az ország egyik legjobb mentőkutyájaként tartott Smile utoljára az év elején volt éles bevetésen, a törökországi földrengések helyszínén.

Turi László, a az Életjel Mentőcsoport vezetője lapunknak adott válaszában köszönetet mondott a Külgazdasági és Külügyminisztérium Hungary Helps Program Koordinációs Főosztálynak a kapott segítségért, valamint a Magyar Honvédségnek, hogy megoldotta a kiutazásukat. „Csapatunk három kutyával – Hope, Nózi és Smile – kutatási feladatokat lát majd el” – tájékoztatta lapunkat Turi, aki egyszersmind Smile gazdája is.

Smile-ról és gazdájáról korábban a Szoljon készített nagy riportot, melyben Turi László többek között elmondta: a tacskó azért is különleges, mert több vizsgája is van, ki van képezve élő ember, holttest és vízben lévő holttest kutatására is, ám a romok között való kutatás sem jelent számára akadályt. „Jelenleg talán négy ilyen kutya van az országban” – fogalmazott, majd azzal is elbüszkélkedett, hogy Smile-lal megszerezte korábban a Nemzeti Mentőkutyás Minősítést is, ami azt jelenti, hogy hivatalosan is bevethető az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kérésére. Ott voltak a Hableány katasztrófája utáni mentésben is, ahol a holttestek felkutatásában segédkeztek, mert a katasztrófavédelem tudta, hogy a tacskó erre is ki van képezve.