„Most már két őrangyalom van” – gyászhírt jelentett be Kapás Boglárka

Olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok úszónőnk, Kapás Boglárka a közösségi oldalán tudatta követőivel: elhunyt az édesapja.



„Ez most nagyon fáj. Apa, remélem megkönnyebbültél, elfogadom, hogy menned kellett, bár sok tervünk volt. Utolsó vacsoránk közben is ezekről beszéltünk. Megint olyan hirtelen történt az egész, de legalább pont itt voltam Veled – talán épp erre vártál? Hiszem, hogy már Vandával vagy, biztos örült Neked és Te is vártad már, hogy újra megöleld. Nagyon hiányzol, de tudom, hogy mindig velem leszel. Most már két őrangyalom van” – írta az Instagram-posztjában.

Kapás Boglárka húga, Vanda 2021-ben hunyt el.

„Ez 2021 februárjában volt, és 2021 júliusának végén volt az olimpia, úgyhogy már az olimpiai felkészülés időszaka volt bőven, amikor ez történt. Ez egy nagyon hirtelen dolog volt, nem volt semmi jele… ez egy nagyon-nagyon hirtelen telefonhívás volt. Én akkor Dubaiban voltam éppen edzőtáborozni, szóval még csak nem is voltam a közelben, hogy tudjak menni, vagy bármi. Ez sem volt túl ideális. Nekem ott elég gyorsan meg kellett hoznom egy döntést, ami akkor nem is volt teljesen tudatos, hogy én most egy döntést hozok... Utólag elég szépen látszik, hogy nekem ott volt egy-két napom, amíg el kellett döntenem, hogy mit csinálok. Felkészülök az olimpiára vagy gyászolok” – idézte a femina.hu áprilisban Kapás visszaemlékezését.