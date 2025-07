Forró Tamás élete képekben

Mint megírtuk: mintegy három hónappal ezelőtt elhunyt Forró Tamás, a Napkelte / NapTV volt műsorvezetője. A gyászhírről a Blikk számolt be, akik megjegyezték, hogy nekik is csak most jutott tudomásukra az információ. A lap hozzátette, hogy a volt tévés évek óta visszavonult a közélettől.

Forró halálhírét volt kollégája, – aki egy ideig a barátja is volt – Havas Henrik is megerősítette, hozzátéve, hogy ő már tudott a halálhírről. Az újságíró a Blikknek úgy fogalmazott,

igen, igaz a hír, elhunyt Forró Tamás, de ez úgy három hónapja történt már.”

A Media1 megemlékezésében ismertette, hogy Forró Tamás nagy név volt a maga idejében. Tíz évig volt a Magyar Rádió szolnoki tudósítója, később a fővárosba került, a legsikeresebb időszaka egyértelműen az volt, amikor Havas Henrikkel dolgozott. Ők ketten indították el a nagy sikerű Első Kézből című műsort.

Galériánk Forró Tamásról: