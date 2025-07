Elhunyt Forró Tamás, a Nap TV egykori műsorvezetője

Mintegy három hónappal ezelőtt elhunyt Forró Tamás, a Napkelte / NapTV volt műsorvezetője. A gyászhírről a Blikk számolt be, akik megjegyezték, hogy nekik is csak most jutott tudomásukra az információ. A lap hozzátette, hogy a volt tévés évek óta visszavonult a közélettől.

Forró halálhírét volt kollégája, – aki egy ideig a barátja is volt – Havas Henrik is megerősítette, hozzátéve, hogy ő már tudott a halálhírről. Az újságíró a Blikknek úgy fogalmazott, „igen, igaz a hír, elhunyt Forró Tamás, de ez úgy három hónapja történt már.

Nem tartottuk a kapcsolatot, azután meg pláne nem, hogy kiderült az ügynökmúltja, a halálhíre azért eljutott hozzám”.

Havas Henrik egy Facebook-posztot is szentelt a történteknek. Ebben azt írta, „biztos, hogy a nekrológokban majd felbukkan a Kulcsár-ügy is, meg a galéria, meg a többi.

Egyetlen fontos dolgot nem mondtam a Blikknek: Forró Tamás zseniális rádiós volt, nála jobban senki nem vágott, nála gyorsabban egy műsort senki nem rakott össze.

Nem volt igazán jó ember, de a Rádió főmunkatársaként ment el. Ezt azért ne felejtsük el!”.

A Blikk arra is kitért, hogy 9 hónappal ezelőtt Havas kevésbé türtőztette magát Forrót illetően. Kameráik előtt kijelentette, ha találkozna volt kollégájával „leköpné”.

Magyar Rádiótól a galériáig

A Media1 megemlékezésében ismertette, hogy Forró Tamás nagy név volt a maga idejében. Tíz évig volt a Magyar Rádió szolnoki tudósítója, később a fővárosba került, a legsikeresebb időszaka egyértelműen az volt, amikor Havas Henrikkel dolgozott. Ők ketten indították el a nagy sikerű Első Kézből című műsort.

Forró életútjának fontos fejezete volt ez, csakúgy, mint a napi Krónika, a 168 óra, a Nap TV, a Privát Profit című üzleti lap elindítása, a Világgazdaság megszerzése. Az újságíró-riporter végül kikerült a közéletből, egy darabig galériát üzemeltetett a fővárosban, de már akkor is sokat tartózkodott külföldön.

A Media1 tavaly, 75. születésnapja alkalmából kereste. Forró Tamás bár fogadta a hívást, a beszélgetést rövidre zárta: annyit mondott, hogy külföldön tartózkodik, majd bontotta is a vonalat.

Nyitókép: Facebook

***