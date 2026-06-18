Angliában arról írnak, magyar játékos veheti át a brazil világsztár szerepét Liverpoolban

Javában dübörög a labdarúgó-világbajnokság, amelyen számos Liverpool-játékos képviseli az angol klubot, miközben a Mersey-parti városban már a jövőt tervezik. Mint ismert, Arne Slot távozása után új vezetőedzővel, Andoni Iraolával készül majd az új Premier League-idényre a magyar válogatott futballistákat foglalkoztató csapat. Úgy tűnik, a spanyol szakember keretében Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos mellett Pécsi Árminnak is egyre komolyabb szerep juthat hosszú távon.