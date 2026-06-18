Angliában arról írnak, magyar játékos veheti át a brazil világsztár szerepét Liverpoolban

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Világra szóló emberi történetekből nincs hiány minden idők legnagyobb labdarúgó-világbajnokságán.
Pécsi Ármin nagy lehetősége: a következő kapusgeneráció egyik legjobbjaként tekintenek rá.
Javában dübörög a labdarúgó-világbajnokság, amelyen számos Liverpool-játékos képviseli az angol klubot, miközben a Mersey-parti városban már a jövőt tervezik. Mint ismert, Arne Slot távozása után új vezetőedzővel, Andoni Iraolával készül majd az új Premier League-idényre a magyar válogatott futballistákat foglalkoztató csapat. Úgy tűnik, a spanyol szakember keretében Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos mellett Pécsi Árminnak is egyre komolyabb szerep juthat hosszú távon.
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Világra szóló emberi történetekből nincs hiány minden idők legnagyobb labdarúgó-világbajnokságán.
Az msn.com oldalon arról írnak, hogy a felnőtt nemzeti együttesünkben nemrég bemutatkozó Pécsi Ármin a jövő embere lehet, az Alisson Becker utáni korszak meghatározó játékosa. A 2025 nyarán igazolt fiatal hálóőr a világ legígéretesebb korosztályos labdarúgói közé tartozik, és még Golden Boy-jelölést is kapott.
Az elképzelések szerint egy kölcsönszerződés jót tenne neki, hogy szokja a felnőtt futball szigetországi ritmusát, 2027-től pedig Alisson Becker egyik potenciális utódjaként szerepelhet a klub terveiben a georgiai Giorgi Mamardashvilivel.
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Liverpoolban azért eközben más fiatal kapusok is ott vannak a radaron, a Wolverhampton akadémiájáról érkező Zach Trinder például az egyik legnagyobb angol tehetségnek számít, így a konkurenciaharc garantált.
Mint ismert, az egy éve Felcsútról Liverpoolba igazolt Pécsi többször keretbe került már a Premier League-ben, ám a nagycsapatban való debütálására még várni kell – a kazahok elleni júniusi válogatott meccsen a nemzeti csapatban viszont bemutatkozhatott Marco Rossi együttesében a tehetséges, szép jövő előtt álló kapus.
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Fotó: Oli Scarff/AFP