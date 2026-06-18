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Zöld-foki szigetek vb Spanyolország

Lement az első kör a vb-n: hős lett az édesanyját hiányoló veterán, az amerikai politika rögtön közbelépett

2026. június 18. 11:27

Világra szóló emberi történetekből nincs hiány minden idők legnagyobb labdarúgó-világbajnokságán. Egyelőre a rutinos játékosok viszik a prímet: a 38 éves világklasszistól a 40 éves cserekapusig. Véget ért a foci-vb csoportkörének első fordulója.

2026. június 18. 11:27
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Véget ért a csoportkör első fordulója minden idők legnagyobb, 48 csapatos labdarúgó-világbajnokságán, amely bőven tartogatott emlékezetes pillanatokat, hatalmas meglepetéseket és emberfeletti teljesítményeket. Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló tornán két rendező magabiztos győzelemmel, míg Kanada egy felejthetetlen döntetlennel, története első vb-pontjával kezdett. Egyelőre a rutinos klasszisokról szól az idei foci-vb – nézzük az első kör „legjeit”!

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A címvédő Argentína karmestere, Lionel Messi triplázott Algéria ellen, ezzel rögtön a foci-vb góllövőlistájának az élére állt / Fotó: Anne-Christine Poujoulat/AFP

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Meghökkentő eredmények

A gólok számára ezúttal nem lehet panasz: a lejátszott 24 mérkőzésen 75 gól esett, ami 3,13-as gólátlagot jelent. Akadt több 6 és egy 8 gólos meccs is, és négy olyan mérkőzést is volt, amely a 88. perc után dőlt el. A kötelező győzelmek árnyékában elbújt néhány váratlan végeredmény: Svájc a 94. percben engedte ki a kezéből a győzelmet Katar ellen, Ausztrália kapott gól nélkül verte a törököket, az egyik favoritnak tartott Portugália pedig képtelen volt két vállra fektetni a kongóiakat, a legmegdöbbentőbb azonban a spanyol válogatott gól nélküli döntetlenje Zöld-foki Köztársaság ellen!

A két évvel ezelőtti Eb-győztes közel 400 passzt hozott össze a támadóharmadban, míg ellenfele mindössze 16-ot, a háló azonban egyszer sem rezdült meg!

A spanyolok gyakorlatilag végig egykapuztak a 90 perc alatt, ám kidolgozott helyzetük így sem sok akadt. A nemzetközi szakírók a kreativitást és a sebességet is hiányolták Rodriéktól, ezért sem tudtak túljárni a szigetország 40 éves kapusa, Vozinha eszén, aki kisebb csodát tett a szupersztárok ellen. Hét védést is bemutatott, majd a kamerák előtt könnyekig meghatódott, amiért a családja nem lehetett jelen a stadionban, mert nem tudták kifizetni a vízumhoz szükséges pénzt.

Mint ismert, a Zöld-foki-szigeteket az amerikai kormány azon országok listáján szerepelteti, amelyek állampolgárainak a vízumdíjon felül 15 ezer dollár visszafizetendő letétet kell fizetniük az Egyesült Államokba való beutazáshoz.

A Trump-adminisztráció a múlt hónapban ugyan eltörölte a világbajnokságra szóló jeggyel rendelkezőkre vonatkozó követelményt, de addigra a magas költségek miatt Ana Candida Evora, a 40 éves kapus édesanyja már lemaradt az utazásról.

A történtek után Hakeem Jeffries amerikai képviselő bejelentette, a vízumdíjakat eltörölték, így a kapus édesanyja részt vehet Miamiban az Uruguay elleni mérkőzésen.

„Az amerikai és a diaszpóra szerte élő zöld-foki-szigetekiek világszerte ünneplik a csapatot. Ez az öröm azonban kissé alábbhagyott, amikor Vozinha könnyek között árulta el, hogy saját édesanyja vízumproblémák miatt nem tudta személyesen megnézni fia ikonikus teljesítményét.

Egyetlen anyának sem szabad kihagynia a lehetőséget, hogy lássa, ahogy gyermeke történelmet ír”

– nyilatkozta Jeffries, az Egyesült Államok tehát meghajlott a népakarat előtt. A hős, Vozinha tehát ezt egy kapott gól nélkül meccsel intézte el.

A portugál másodosztályban szereplő Chaves sokszor csak a cserepadon szerepet kapó játékosáért egyébként továbbra is megőrül a világ: a közösségi oldalán órák alatt duzzadt 50 ezerről 13 millióra a követőbázisa!

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Esélyeshez méltóan

A nagycsapatok közül a legtöbben azért hozták a szurkolók által elvártakat: Németország 7–1-re kiütötte a vb-újonc Curacaót, Franciaország egy álomfélidővel lépte le a masszív Szenegált, a címvédő Argentína pedig Lionel Messi mesterhármasával kezdett Algéria ellen.

A sokak által a világ legjobbjának tartott 38 éves klasszis ezzel beérte Miroslav Klosét a vb-örökrangsorában, miután mindketten 16 gólt szereztek a világbajnokságok történetében.

A Thomas Tuchel vezette Anglia a torna eddigi legjobb meccsén hengerelt a legutóbbi két vb-n két érmet szerző Horvátország ellen, a 32 éves Harry Kane két gólt is szerzett. Jól láthatóan a német szövetségi kapitányukkal az angolok igyekeznek valóra váltani szurkolóik álmát, és 60 évvel az 1966-os diadal után ismét győztessé előlépni.

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Foci-vb: tanulságos első kör

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, a FIFA által bevezetett újdonságok nem mindenkinek nyerték el a tetszését, tanulságos, hogy milyen reakciókat váltottak ki a szurkolókból. Mint ismert, öt másodperces szabály érvényes a bedobásoknál, ha egy futballista szándékosan késlelteti a játék újraindítását, az ellenfelet illeti meg a bedobás. Az öt másodperces szabály a kapuskirúgásokra is érvényes, az időhúzás esetén az ellenfél szöglete következik. A cserénél sincs lehetőség ölni az időt, ha 10 másodpercen belül nem hagyja el a pályát a lecserélt labdarúgó a legközelebbi ponton, a pályára lépő egy percig nem léphet be, így addig emberhátrányban folytatja a csapata. A sérülések pályán kívüli kezelését követően a játékosok legalább egy percig nem térhetnek vissza. Kivétel kizárólag a kapus sérülésénél lehetséges. A szájukat takaró focisták a piros lapot kockáztatják, ezzel szeretnék kiszűrni a rasszista hangokat. A szögleteket is ellenőrzi a VAR, illetve a második sárga lapos kiállításokat is felülvizsgálja a rendszer.

Mindezek tetejébe bevezették a kötelező, háromperces hidratációs szünetet a félidők közepén.

Ezzel négy negyedre darabolták a mérkőzéseket, drága reklámidőt kialakítva a szünetekben. A szurkolók nemtetszését gyorsan kiváltotta az újítás, átláttak a szitán, miután a légkondicionált stadionban és szakadó esőben is alkalmazták, gyorsan kiderült, hogy az élettani indokok helyett leginkább a gazdasági szempontok motiválják a szövetséget.

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Fotó: Roberto Schmidt/AFP

 

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