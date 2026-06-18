Lement az első kör a vb-n: hős lett az édesanyját hiányoló veterán, az amerikai politika rögtön közbelépett

A spanyolok gyakorlatilag végig egykapuztak a 90 perc alatt, ám kidolgozott helyzetük így sem sok akadt. A nemzetközi szakírók a kreativitást és a sebességet is hiányolták Rodriéktól, ezért sem tudtak túljárni a szigetország 40 éves kapusa, Vozinha eszén, aki kisebb csodát tett a szupersztárok ellen. Hét védést is bemutatott, majd a kamerák előtt könnyekig meghatódott, amiért a családja nem lehetett jelen a stadionban, mert nem tudták kifizetni a vízumhoz szükséges pénzt.

Mint ismert, a Zöld-foki-szigeteket az amerikai kormány azon országok listáján szerepelteti, amelyek állampolgárainak a vízumdíjon felül 15 ezer dollár visszafizetendő letétet kell fizetniük az Egyesült Államokba való beutazáshoz.