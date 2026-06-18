A pénz az úr: a szakadó esőben nyilvánvalóvá vált, miért vezették be a hidratációs szünetet (VIDEÓ)

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Egyetlen gól döntött Torontóban, ahol pályára lépett egy korábbi Honvéd-játékos is. A Ghána–Panama vb-meccsen megelégelték a szurkolók a FIFA újítását.
A ghánai válogatott hosszabbításban szerzett góllal 1–0-ra legyőzte a panamai csapatot szerdán a labdarúgó-világbajnokság L-csoportjának torontói mérkőzésén. A közép-amerikai gárda így továbbra is nyeretlen a vb-ken, ugyanis egyetlen korábbi részvétele alkalmával (2018) három vereséggel búcsúzott Oroszországban. A második fordulóban Ghána az Eb-ezüstérmes angol csapattal, míg Panama a legutóbb bronzérmes horvát együttessel találkozik az amerikai, mexikói, kanadai közös rendezésű tornán. A szurkolóknak nagyon nem tetszett a nemzetközi szövetség, a FIFA egyik forradalmi újítása.
Határozottan jobban kezdett a közép-amerikai együttes, ennek nyomán már a második percben megdolgoztatta a ghánai kapust Waterman pörgetése. A lendületes rajt után Panama is beleszürkült a 17 Celsius-fokban és szakadó esőben zajló mérkőzésbe, s bár többet birtokolta a labdát, fölénye meddőnek bizonyult, ugyanis a kapura egyáltalán nem volt veszélyes. Az afrikai csapat számára már az is problémát jelentett, hogy átlépje a felezővonalat, a rivális kapujáig pedig szinte egyáltalán nem jutott el. Az extrém időjárás ellenére természetesen nem maradhatott el a félidő közepén a kötelező háromperces hidratációs szünet, amely sokaknál kiverte a biztosítékot, miután úgy érezték, a FIFA újítása inkább az extra reklámidőről szól, mint a játékosok védelméről. Nem véletlenül hallatszott már sokadik alkalommal hangos elégedetlenség a lelátóról.
A vb eddigi legeseménytelenebb félidejéről beszédes statisztika, hogy a két válogatottnak összesen csupán négy gólszerzési kísérlete volt, abból is egyetlen egy találta el a kaput.
A második félidőt támadóbb szellemben kezdték a ghánaiak, így alig néhány perc után nekik is megvolt az első kaput eltaláló próbálkozásuk Adjetey fejesével. Ha a színvonal nem is emelkedett túl sokat, de az iram mindenképpen nagyobb lett, Panama pedig visszavette az irányítást. A 60. perctől vált még izgalmasabbá és élvezetesebbé az összecsapás, ekkor a csapatok könnyedén játszották át a középpályát, mindkét fél ígéretes akciókat vezetett. A legnagyobb lehetőség Ghána előtt adódott, de egy jobb oldali beadásnál Ramos az utolsó pillanatban megelőzte a 121. válogatottságával ghánai csúcstartóvá előlépett Jordan Ayew-t, aki testvérét, André Ayew-t hagyta maga mögött.
Az utolsó tíz percre sem tudott újítani a két rivális, de amikor már úgy tűnt, a szurkolók gól nélkül maradnak, akkor a hosszabbításban egy ghánai kontra végén Yirenkyi eldöntötte a három pont sorsát.
A hajrában becserélték a panamai válogatottsági rekordert, a címeres mezt 160. alkalommal magára öltő Aníbal Godoyt, aki korábban két idényt a Budapest Honvédnál töltött.
Labdarúgó-világbajnokság, L-csoport, 1. forduló:
Ghána–Panama 1–0 (0–0)
Toronto, BMO Field, 42 942 néző, v.: Nyberg (svéd)
gólszerző: Yirenkyi (95.)
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(Mandiner/MTI)
Fotó: Cole Burston/AFP