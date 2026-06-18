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ghána panama vb

A pénz az úr: a szakadó esőben nyilvánvalóvá vált, miért vezették be a hidratációs szünetet (VIDEÓ)

2026. június 18. 07:45

Egyetlen gól döntött Torontóban, ahol pályára lépett egy korábbi Honvéd-játékos is. A Ghána–Panama vb-meccsen megelégelték a szurkolók a FIFA újítását.

2026. június 18. 07:45
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A ghánai válogatott hosszabbításban szerzett góllal 1–0-ra legyőzte a panamai csapatot szerdán a labdarúgó-világbajnokság L-csoportjának torontói mérkőzésén. A közép-amerikai gárda így továbbra is nyeretlen a vb-ken, ugyanis egyetlen korábbi részvétele alkalmával (2018) három vereséggel búcsúzott Oroszországban. A második fordulóban Ghána az Eb-ezüstérmes angol csapattal, míg Panama a legutóbb bronzérmes horvát együttessel találkozik az amerikai, mexikói, kanadai közös rendezésű tornán. A szurkolóknak nagyon nem tetszett a nemzetközi szövetség, a FIFA egyik forradalmi újítása.

Ghána–Panama
A hajrában esett gól jelentette a különbséget a Ghána–Panama találkozón / Fotó: Cole Burston/AFP

Ghána–Panama: pályán a korábbi Honvéd-játékos

Határozottan jobban kezdett a közép-amerikai együttes, ennek nyomán már a második percben megdolgoztatta a ghánai kapust Waterman pörgetése. A lendületes rajt után Panama is beleszürkült a 17 Celsius-fokban és szakadó esőben zajló mérkőzésbe, s bár többet birtokolta a labdát, fölénye meddőnek bizonyult, ugyanis a kapura egyáltalán nem volt veszélyes. Az afrikai csapat számára már az is problémát jelentett, hogy átlépje a felezővonalat, a rivális kapujáig pedig szinte egyáltalán nem jutott el. Az extrém időjárás ellenére természetesen nem maradhatott el a félidő közepén a kötelező háromperces hidratációs szünet, amely sokaknál kiverte a biztosítékot, miután úgy érezték, a FIFA újítása inkább az extra reklámidőről szól, mint a játékosok védelméről. Nem véletlenül hallatszott már sokadik alkalommal hangos elégedetlenség a lelátóról.

A vb eddigi legeseménytelenebb félidejéről beszédes statisztika, hogy a két válogatottnak összesen csupán négy gólszerzési kísérlete volt, abból is egyetlen egy találta el a kaput.

A második félidőt támadóbb szellemben kezdték a ghánaiak, így alig néhány perc után nekik is megvolt az első kaput eltaláló próbálkozásuk Adjetey fejesével. Ha a színvonal nem is emelkedett túl sokat, de az iram mindenképpen nagyobb lett, Panama pedig visszavette az irányítást. A 60. perctől vált még izgalmasabbá és élvezetesebbé az összecsapás, ekkor a csapatok könnyedén játszották át a középpályát, mindkét fél ígéretes akciókat vezetett. A legnagyobb lehetőség Ghána előtt adódott, de egy jobb oldali beadásnál Ramos az utolsó pillanatban megelőzte a 121. válogatottságával ghánai csúcstartóvá előlépett Jordan Ayew-t, aki testvérét, André Ayew-t hagyta maga mögött.

Az utolsó tíz percre sem tudott újítani a két rivális, de amikor már úgy tűnt, a szurkolók gól nélkül maradnak, akkor a hosszabbításban egy ghánai kontra végén Yirenkyi eldöntötte a három pont sorsát.

A hajrában becserélték a panamai válogatottsági rekordert, a címeres mezt 160. alkalommal magára öltő Aníbal Godoyt, aki korábban két idényt a Budapest Honvédnál töltött.

Labdarúgó-világbajnokság, L-csoport, 1. forduló:
Ghána–Panama 1–0 (0–0)
Toronto, BMO Field, 42 942 néző, v.: Nyberg (svéd)
gólszerző: Yirenkyi (95.)

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(Mandiner/MTI)

Fotó: Cole Burston/AFP

 

Összesen 4 komment

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Sorrend:
Reszelő Aladár
2026. június 18. 08:52
Nem tudom miért kell rinyálni. Egy VAR visszanézés, egy sérülés, de akár egy közelebbi szabadrugásnál is áll a játék legalább 1-2 percet, ha éppen nem többet, nem beszélve az különböző kreatív időhúzások gusztustalanságáról. Szóval a "játék folyamatossága" egy komoly mítosz. Emellett a játék tele van ellent mondásokkal, amin a saját "hagyományai" miatt nem hajlandó túllépni. A futó óra miatt van értelme minden időhúzásnak, amit a végén a bíró önhatalmúlag kompenzál, de mivel a stadionban sem mindenhol mutatják mennyi is a hosszabbítás, így a résztvevők sem tudják, mennyi van hátra. A limitált cserék miatt egyszerre panaszkodnak a sztárok a sok mérkőzés okozta fáradtságra és sérülésveszélyre, a kispadosok pedig a túl kevés játékpercre. 4x15 perc tiszta játékidő, a negyedek között pedig korlátlan csere oda-vissza. Egy adott meccset kb 1% tekint meg a helyszínen, a többi TV-n nézi. Nem meglepő, hogy őket akarják kiszolgálni. Kimész WC-re, kimész sörért. Attól még foci marad. Ennyike.
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haxima
2026. június 18. 08:30
Azért én úgy gondolom, hogy ezek a marketingesek túltolják, és kontraproduktiv. Amig a youtubeon van egy reklám addig hasznos. Megnézed, aztán a tartalmat is. Ha percenként bevágnak egyet, akkor némi idő múlva inkább nem nézed a csatornát. A Superbowl azért a legértékesebb, mert 140millió amcsi nézi. Évente egyszer. Ha minden héten csinálnak egyet, akkor a kutya nem nézné. A focivbnek attól van súlya, hogy 4 évente van, a világ legjobbjai vannak ott. Erre telebasszák couracao val meg haiti meccsekkel. Minek? Annyira kellett a kurászói piac, hogy az amúgy a foci iránt érdektelen 150ezer embert valahogy a tévé elé kellett tenni? Reklám, ivószünet túl sok meccs. Mind elinflálják az egészet.
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2
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Rodolfo
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2026. június 18. 08:24 Szerkesztve
Ha már időt nem tudnak kérni, akkor legalább vizet tudjanak.
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dimaggio
2026. június 18. 07:50
A pénz beszél .
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