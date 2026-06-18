A pénz az úr: a szakadó esőben nyilvánvalóvá vált, miért vezették be a hidratációs szünetet (VIDEÓ)

Határozottan jobban kezdett a közép-amerikai együttes, ennek nyomán már a második percben megdolgoztatta a ghánai kapust Waterman pörgetése. A lendületes rajt után Panama is beleszürkült a 17 Celsius-fokban és szakadó esőben zajló mérkőzésbe, s bár többet birtokolta a labdát, fölénye meddőnek bizonyult, ugyanis a kapura egyáltalán nem volt veszélyes. Az afrikai csapat számára már az is problémát jelentett, hogy átlépje a felezővonalat, a rivális kapujáig pedig szinte egyáltalán nem jutott el. Az extrém időjárás ellenére természetesen nem maradhatott el a félidő közepén a kötelező háromperces hidratációs szünet, amely sokaknál kiverte a biztosítékot, miután úgy érezték, a FIFA újítása inkább az extra reklámidőről szól, mint a játékosok védelméről. Nem véletlenül hallatszott már sokadik alkalommal hangos elégedetlenség a lelátóról.