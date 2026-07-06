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Jordan Bardella nemzeti tömörülés marine le pen európai parlament elnökválasztás

Kedden eldől, hogy Le Pen vagy Bardella indul a francia elnökválasztáson

2026. július 06. 11:19

A bíróság kedden dönt Le Pen fellebezéséről.

2026. július 06. 11:19
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Jordan Bardella karrierjét meghatározó pillanat előtt áll kedden, amikor végre kiderül, hogy Marine Le Pen jogi problémái kizárják-e őt a következő francia elnökválasztásból, és így ő lesz-e a párt jelöltje.Amióta Le Pen-t tavaly tavasszal először elítélték az Európai Parlament pénzeszközeinek sikkasztása miatt, és öt évre eltiltották a közhivatalra való jelöltségtől, neki és Bardellának meg kellett oldaniuk azt a kényes kérdést, hogy ki képviselje nacionalista, bevándorlásellenes Nemzeti Tömörülést a 2027-es választáson, amelyen Emmanuel Macron elnök utódját választják meg – írja a Politico. 

Jordan Bardella a francia jobboldal harmincéves sztárja. Fotó: AFP/SAMEER AL-DOUMY
Jordan Bardella a francia jobboldal harmincéves sztárja. Fotó: AFP/SAMEER AL-DOUMY

Bardella igyekszik hangsúlyozni, hogy Le Pen az elsőszámú jelölt. De ezt az egységes frontot egyre nehezebb volt fenntartani, mivel Le Pen sikerének esélyei egyre halványabbá váltak, Bardella, a Nemzeti Tömörülés elnöke pedig szelektívebb médiastratégiával és külföldi utazásokkal kezdte kiépíteni elnöki tekintélyét.

Bár Bardella jelenleg hasonló jogi gondokkal küzd, a Le Pen fellebbezéséről szóló keddi ítélet véget vet majd a kellemetlen bizonytalanságnak.

Amennyiben a bíróság megakadályozza, hogy negyedszer is induljon az elnöki posztért, Le Pen jelezte, hogy valószínűleg nem fogja tovább elhúzni a jogi huzavonát.

Bardella így – mindössze 30 évesen – a közvélemény-kutatásokban elért erős eredményei alapján az elnöki verseny esélyesének szerepébe kerülne.

Bardella körüli aggaodalmak

„Jordannek nincs ugyanolyan tapasztalata, mint Marine-nak, de rendkívüli, amit ilyen fiatalon elért” – mondta Alexandre Sabatou, a Nemzeti Gyűlés képviselője. „Azért vagyunk itt, hogy felrázzuk a dolgokat; tele vagyunk elszántsággal és energiával. Szerintem így lehet változást elérni.”

Bardella villámgyors felemelkedése azonban aggodalmat váltott ki pártján belül. Egyesek attól tartanak, hogy nincs meg a szükséges tapasztalata az elnökválasztás megnyeréséhez – vagy attól, hogy elárulja a párt alapértékeit, hogy elérje célját.

„Hatalmas munka lesz egy teljesen másfajta kampány összeállítása” – mondta a Nemzeti Tömörülés egyik vezetője.

Nyitókép: Bertrand GUAY / AFP

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Összesen 6 komment

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angie1
2026. július 06. 12:10
Mindegy, csak váltsák már le ezt a szart, ami ott van!
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1
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Irgum-burgum
2026. július 06. 11:49
Tolvajoknak, sikkasztóknak nincs helyük a politikában.
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1
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