Kedden eldől, hogy Le Pen vagy Bardella indul a francia elnökválasztáson

Jordan Bardella karrierjét meghatározó pillanat előtt áll kedden, amikor végre kiderül, hogy Marine Le Pen jogi problémái kizárják-e őt a következő francia elnökválasztásból, és így ő lesz-e a párt jelöltje.Amióta Le Pen-t tavaly tavasszal először elítélték az Európai Parlament pénzeszközeinek sikkasztása miatt, és öt évre eltiltották a közhivatalra való jelöltségtől, neki és Bardellának meg kellett oldaniuk azt a kényes kérdést, hogy ki képviselje nacionalista, bevándorlásellenes Nemzeti Tömörülést a 2027-es választáson, amelyen Emmanuel Macron elnök utódját választják meg – írja a Politico.

Jordan Bardella a francia jobboldal harmincéves sztárja. Fotó: AFP/SAMEER AL-DOUMY

Bardella igyekszik hangsúlyozni, hogy Le Pen az elsőszámú jelölt. De ezt az egységes frontot egyre nehezebb volt fenntartani, mivel Le Pen sikerének esélyei egyre halványabbá váltak, Bardella, a Nemzeti Tömörülés elnöke pedig szelektívebb médiastratégiával és külföldi utazásokkal kezdte kiépíteni elnöki tekintélyét.