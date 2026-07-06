Kedden eldől, hogy Le Pen vagy Bardella indul a francia elnökválasztáson

Bardella a Politicónak: Nem hagyom, hogy a Bizottság francia katonákat küldhessen a halálba!
Ha Bardella jövőre győz a francia elnökválasztáson, hosszú ideje először lenne szuverenista vezetője egy nyugat-európai országnak.
A bíróság kedden dönt Le Pen fellebezéséről.
Jordan Bardella karrierjét meghatározó pillanat előtt áll kedden, amikor végre kiderül, hogy Marine Le Pen jogi problémái kizárják-e őt a következő francia elnökválasztásból, és így ő lesz-e a párt jelöltje.Amióta Le Pen-t tavaly tavasszal először elítélték az Európai Parlament pénzeszközeinek sikkasztása miatt, és öt évre eltiltották a közhivatalra való jelöltségtől, neki és Bardellának meg kellett oldaniuk azt a kényes kérdést, hogy ki képviselje nacionalista, bevándorlásellenes Nemzeti Tömörülést a 2027-es választáson, amelyen Emmanuel Macron elnök utódját választják meg – írja a Politico.
Bardella igyekszik hangsúlyozni, hogy Le Pen az elsőszámú jelölt. De ezt az egységes frontot egyre nehezebb volt fenntartani, mivel Le Pen sikerének esélyei egyre halványabbá váltak, Bardella, a Nemzeti Tömörülés elnöke pedig szelektívebb médiastratégiával és külföldi utazásokkal kezdte kiépíteni elnöki tekintélyét.
Bár Bardella jelenleg hasonló jogi gondokkal küzd, a Le Pen fellebbezéséről szóló keddi ítélet véget vet majd a kellemetlen bizonytalanságnak.
Amennyiben a bíróság megakadályozza, hogy negyedszer is induljon az elnöki posztért, Le Pen jelezte, hogy valószínűleg nem fogja tovább elhúzni a jogi huzavonát.
Bardella így – mindössze 30 évesen – a közvélemény-kutatásokban elért erős eredményei alapján az elnöki verseny esélyesének szerepébe kerülne.
„Jordannek nincs ugyanolyan tapasztalata, mint Marine-nak, de rendkívüli, amit ilyen fiatalon elért” – mondta Alexandre Sabatou, a Nemzeti Gyűlés képviselője. „Azért vagyunk itt, hogy felrázzuk a dolgokat; tele vagyunk elszántsággal és energiával. Szerintem így lehet változást elérni.”
Bardella villámgyors felemelkedése azonban aggodalmat váltott ki pártján belül. Egyesek attól tartanak, hogy nincs meg a szükséges tapasztalata az elnökválasztás megnyeréséhez – vagy attól, hogy elárulja a párt alapértékeit, hogy elérje célját.
„Hatalmas munka lesz egy teljesen másfajta kampány összeállítása” – mondta a Nemzeti Tömörülés egyik vezetője.
Nyitókép: Bertrand GUAY / AFP
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Ha Bardella jövőre győz a francia elnökválasztáson, hosszú ideje először lenne szuverenista vezetője egy nyugat-európai országnak.