hungaromet időjárás eső havazás ónos eső

Aki már a tavaszban reménykedett, jobb, ha felkészül: visszatér a kemény tél, pénteken havazás és ónos eső is jöhet

2026. február 20. 06:29

Az ország egyes részein akár 20 centiméteres hóréteg is kialakulhat.

2026. február 20. 06:29
null

Pénteken is folytatódik a tél, országszerte várhatóan több helyen is számíthatunk csapadékra: havazásra, hófúvásra vagy ónos esőre – írja a Hungaromet.

Míg az ország délnyugati részén egy mediterrán ciklon esőt hoz magával, nyugaton már többnyire havazással kell számolni. Napközben fokozatosan terjed át a havazás az ország keleti részére, délelőtt a Dunántúlon, délután az ország középső részében, este pedig már az Alföldön is havazás várható.

A Dunántúlon, valamint az Alföld nyugati, délnyugati részein nagy területen alakulhat ki 

péntek késő estig számottevő, 2–15 cm-es hóréteg, de a Nyugat-Dunántúlon és a hegyekben ennél jóval nagyobb mennyiségű, akár a 20 cm-t is meghaladó mennyiségű hó hullhat.

Nyugaton és kisebb mértékben északkeleten viharos széllökésekre számíthatunk, amelyek hatására tartós hófúvás alakulhat ki. A szél estére veszít erejéből, akkora viszont a Tiszántúl nyugati részén és a Tisza vonalában ónos eső alakulhat ki.

Országszerte több helyen is hatalmas hóréteg halmozódott fel, amely pénteken tovább növekedhet. Egyelőre Nógrád vezet a maga 18 centijével, de most ott is eső esik. Sopron környékén már szintén összegyűlt 4-5 centi hóréteg.

Nyitókép: Pixabay

 

