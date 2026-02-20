Aki már a tavaszban reménykedett, jobb, ha felkészül: visszatér a kemény tél, pénteken havazás és ónos eső is jöhet

Pénteken is folytatódik a tél, országszerte várhatóan több helyen is számíthatunk csapadékra: havazásra, hófúvásra vagy ónos esőre – írja a Hungaromet.

Míg az ország délnyugati részén egy mediterrán ciklon esőt hoz magával, nyugaton már többnyire havazással kell számolni. Napközben fokozatosan terjed át a havazás az ország keleti részére, délelőtt a Dunántúlon, délután az ország középső részében, este pedig már az Alföldön is havazás várható.