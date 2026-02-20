Aki már a tavaszban reménykedett, jobb, ha felkészül: visszatér a kemény tél, pénteken havazás és ónos eső is jöhet

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Az sem maradt sokáig rejtély, miért „ijedhettek meg egy ágy képétől” a baloldalon.
Az ország egyes részein akár 20 centiméteres hóréteg is kialakulhat.
Pénteken is folytatódik a tél, országszerte várhatóan több helyen is számíthatunk csapadékra: havazásra, hófúvásra vagy ónos esőre – írja a Hungaromet.
Míg az ország délnyugati részén egy mediterrán ciklon esőt hoz magával, nyugaton már többnyire havazással kell számolni. Napközben fokozatosan terjed át a havazás az ország keleti részére, délelőtt a Dunántúlon, délután az ország középső részében, este pedig már az Alföldön is havazás várható.
A Dunántúlon, valamint az Alföld nyugati, délnyugati részein nagy területen alakulhat ki
péntek késő estig számottevő, 2–15 cm-es hóréteg, de a Nyugat-Dunántúlon és a hegyekben ennél jóval nagyobb mennyiségű, akár a 20 cm-t is meghaladó mennyiségű hó hullhat.
Nyugaton és kisebb mértékben északkeleten viharos széllökésekre számíthatunk, amelyek hatására tartós hófúvás alakulhat ki. A szél estére veszít erejéből, akkora viszont a Tiszántúl nyugati részén és a Tisza vonalában ónos eső alakulhat ki.
Országszerte több helyen is hatalmas hóréteg halmozódott fel, amely pénteken tovább növekedhet. Egyelőre Nógrád vezet a maga 18 centijével, de most ott is eső esik. Sopron környékén már szintén összegyűlt 4-5 centi hóréteg.
Nyitókép: Pixabay