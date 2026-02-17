Trump világosan kijelentette, mit kell tennie Ukrajnának: innen nincs visszaút

A héten megkezdődnek Genfben a háromoldalú: amerikai-orosz-ukrán tárgyalások arról, hogyan és milyen körülmények között lehetne megteremteni a békét keleti szomszédunknál. Hétfőn este a Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkárának vezetésével meg is érkeztek a svájci nagyvárosba az ukránok, akiktől Donald Trump amerikai elnök elvárja, hogy aktívan vegyenek részt az egyeztetéseken.

Az amerikai elnök szerint Kijevnek mielőbb be kell kapcsolódnia a párbeszédbe, hiszen az ukránok aktív jelenlétét a tárgyalási folyamat ezen szakaszában elengedhetetlennek tartja.