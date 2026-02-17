Ft
Ft
7°C
0°C
Ft
Ft
7°C
0°C
02. 17.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 17.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
nemzetbiztonsági és védelmi tanács tárgyalás amerikai elnök donald trump

Trump világosan kijelentette, mit kell tennie Ukrajnának: innen nincs visszaút

2026. február 17. 07:11

Odacsapott az asztalra az amerikai elnök.

2026. február 17. 07:11
null

A héten megkezdődnek Genfben a háromoldalú: amerikai-orosz-ukrán tárgyalások arról, hogyan és milyen körülmények között lehetne megteremteni a békét keleti szomszédunknál. Hétfőn este a Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkárának vezetésével meg is érkeztek a svájci nagyvárosba az ukránok, akiktől Donald Trump amerikai elnök elvárja, hogy aktívan vegyenek részt az egyeztetéseken. 

Az amerikai elnök szerint Kijevnek mielőbb be kell kapcsolódnia a párbeszédbe, hiszen az ukránok aktív jelenlétét a tárgyalási folyamat ezen szakaszában elengedhetetlennek tartja. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Tovább a cikkhezchevron

Rusztem Umerov szerint a tárgyalások menetrendjét korábban már egyeztették, az ukrán delegáció felkészült a megbeszélésekre, szerintük konstruktívan állnak hozzá és készek a párbeszédre a biztonsági és humanitárius kérdésekben. Ez a harmadik alkalom, hogy az amerikaiak, az oroszok és az ukránok tárgyalóasztalhoz ülnek, legutóbb ez Abu-Dzabiban történt meg. 

Nyitókép: Michaela STACHE / AFP

 

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
thehun
2026. február 17. 08:32
Pusztuljon bele...az osszes kibaszott UA maffia naci!!!!
Válasz erre
0
0
Hobby024
2026. február 17. 08:26
2025 január 20-án iktatták be, mint az USA hivatalos elnökét. Egyetlen intézkedését mondjon a sok hülye, érvnélküli diszlájkoló, ami előre vitte a békét Ukrajnában. Nem a dumára, a látszatintézkedésekre vagyok kíváncsi. Várom a bohóc hívőinek válaszát!
Válasz erre
0
0
ördöngös pepecselés
2026. február 17. 08:25
"szerintük konstruktívan állnak hozzá és készek a párbeszédre a biztonsági és humanitárius kérdésekben" hát ez a probléma. Ukrajna biztonsága már csak azokat érdekli akik le akarták(akarják) győzni Oroszországot, bármi áron. Nekik bukniuk kell. Önként vagy sokmillió halottal.
Válasz erre
0
0
hexahelicene
2026. február 17. 08:23
Az ukránnácik időhúzása az egész bohóckodás. Megvárják, hogy Trump meggyengüljön a félidős választáson.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!