02. 13.
péntek
02. 13.
péntek
Macron meddőség gyermekvállalás Franciaország demográfia

Macron kitalálta, hogyan tud küzdeni a csökkenő születésszámmal

2026. február 13. 20:00

Valentin-nap előtt különös kampányba kezdett a francia állam. Macron levelet küld minden 29 éves francia állampolgárnak, hogy figyelmeztesse őket a termékenység „fontos fordulópontjára”. A cél nem kisebb, mint megállítani a csökkenő születésszámot – még mielőtt túl késő lenne.

2026. február 13. 20:00
null

Macron most szó szerint postára adja a demográfiai aggodalmait. A Remix beszámolója szerint a francia elnök levelet ír minden 29 évesnek, amelyben arra ösztönzi őket, hogy vállaljanak gyermeket, mielőtt „túl késő lenne”, mivel ez az életkor a termékenység szempontjából fontos fordulópontnak számít.

A francia egészségügyi minisztérium egy 16 pontos tervet is bejelentett a terméketlenség elleni küzdelem jegyében. A levél tudományos információkat tartalmaz majd a termékenységről és a mesterséges megtermékenyítésről, és a tervek szerint még a nyár vége előtt minden érintetthez eljut. Macron már 2024-ben „demográfiai újrafelfegyverkezést” sürgetett. Most a minisztérium közlése szerint az elnök ismét hangsúlyozza, hogy a gyermekvállalás felelőssége a nőket és a férfiakat egyaránt érinti, hiszen mindkét nem esetében számolni kell a biológiai korlátokkal.

Macron 16 pontos terve a termékenységért

A csomag célja, hogy a francia férfiak és nők később ne szembesüljenek meddőségi problémákkal úgy, hogy közben úgy érzik, nem kapták meg időben a szükséges információkat. 

A minisztérium szerint minden nyolcadik pár meddőséggel küzd.

A terv része, hogy a nők 29 éves korban – akár orvosi igazolás nélkül – lefagyaszthatják petesejtjeiket, amelynek megőrzését 37 éves korig a társadalombiztosítás fedezi. Emellett bővítenék a termékenységi központokat, és kutatnák a meddőség különböző okait. A minisztérium hangsúlyozza, hogy a politikusok feladata nem az előírás, hanem a lehetőségek megteremtése és megnyitása. Közben azonban a számok makacs dolgok: 

Franciaországban jelenleg 1,56 gyermek jut egy nőre, ami jóval elmarad a népességszám fenntartásához szükséges 2,1-es aránytól.

A fiatalok egy része nem fogadta kitörő lelkesedéssel az elnöki üzenetet. Volt, aki anyagi és környezeti okokra hivatkozva halasztaná a gyermekvállalást. Egy nő így fogalmazott: 

A fiam hamarosan kétéves lesz, és nehezen kapom meg a fizetést a szülési szabadságomra, amely császármetszéssel mindössze négy hónapig tartott.

Egy másik megszólaló pedig azt írta: 

Azt kívánom, hogy egy nap az anyákat megfelelően fizessék meg azért, hogy gyermekeikről gondoskodnak életük első éveiben. Ez annyira fontos.

A minisztérium arra is figyelmeztet, hogy Franciaország több európai szomszédjánál magasabb anyai és csecsemőhalandósági rátával küzd, és a csecsemőhalandóság – különösen az újszülöttek körében – 2011 óta enyhén emelkedik.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / POOL / AFP

 

pollip
2026. február 13. 21:08
Magyar ellenzékiek szerint: Macron a francia nők méhében turkál! El tudjuk képzelni ezt a levelet itthon:-))))))?
nuevoreynuevaley
2026. február 13. 21:03
A fejlett nyugaton nem akkora gond ez, mint Magyarorszagon Hisz barmikor vehetnek egy szeker magyart, vagy ukrant, olcson aztan odatelepitik Itt a periferian csak pakisztaniakra meg mindenfele szines, nem kereszteny maradekra telik - ez igy nehezen lesz feher orszag 50 ev mulva
borsos-2
2026. február 13. 20:50
micron üzent a fiataloknak: basszátok meg!
kir2vik
2026. február 13. 20:48
Hmmm És egy génbankban ott van számtalan lefagyasztott petesejt? És ott van a számtalan hímnemű migráns? Meg számtalan nő, akik béranyának állnak pénzért? Csak pont ez nem menne el Orwell-i irányba?
