Macron kitalálta, hogyan tud küzdeni a csökkenő születésszámmal
2026. február 13. 20:00
Valentin-nap előtt különös kampányba kezdett a francia állam. Macron levelet küld minden 29 éves francia állampolgárnak, hogy figyelmeztesse őket a termékenység „fontos fordulópontjára”. A cél nem kisebb, mint megállítani a csökkenő születésszámot – még mielőtt túl késő lenne.
Macron most szó szerint postára adja a demográfiai aggodalmait. A Remix beszámolója szerint a francia elnök levelet ír minden 29 évesnek, amelyben arra ösztönzi őket, hogy vállaljanak gyermeket, mielőtt „túl késő lenne”, mivel ez az életkor a termékenység szempontjából fontos fordulópontnak számít.
A francia egészségügyi minisztérium egy 16 pontos tervet is bejelentett a terméketlenség elleni küzdelem jegyében. A levél tudományos információkat tartalmaz majd a termékenységről és a mesterséges megtermékenyítésről, és a tervek szerint még a nyár vége előtt minden érintetthez eljut. Macron már 2024-ben „demográfiai újrafelfegyverkezést” sürgetett. Most a minisztérium közlése szerint az elnök ismét hangsúlyozza, hogy a gyermekvállalás felelőssége a nőket és a férfiakat egyaránt érinti, hiszen mindkét nem esetében számolni kell a biológiai korlátokkal.
A csomag célja, hogy a francia férfiak és nők később ne szembesüljenek meddőségi problémákkal úgy, hogy közben úgy érzik, nem kapták meg időben a szükséges információkat.
A minisztérium szerint minden nyolcadik pár meddőséggel küzd.
A terv része, hogy a nők 29 éves korban – akár orvosi igazolás nélkül – lefagyaszthatják petesejtjeiket, amelynek megőrzését 37 éves korig a társadalombiztosítás fedezi. Emellett bővítenék a termékenységi központokat, és kutatnák a meddőség különböző okait. A minisztérium hangsúlyozza, hogy a politikusok feladata nem az előírás, hanem a lehetőségek megteremtése és megnyitása. Közben azonban a számok makacs dolgok:
Franciaországban jelenleg 1,56 gyermek jut egy nőre, ami jóval elmarad a népességszám fenntartásához szükséges 2,1-es aránytól.
A fiatalok egy része nem fogadta kitörő lelkesedéssel az elnöki üzenetet. Volt, aki anyagi és környezeti okokra hivatkozva halasztaná a gyermekvállalást. Egy nő így fogalmazott:
A fiam hamarosan kétéves lesz, és nehezen kapom meg a fizetést a szülési szabadságomra, amely császármetszéssel mindössze négy hónapig tartott.
Egy másik megszólaló pedig azt írta:
Azt kívánom, hogy egy nap az anyákat megfelelően fizessék meg azért, hogy gyermekeikről gondoskodnak életük első éveiben. Ez annyira fontos.
A minisztérium arra is figyelmeztet, hogy Franciaország több európai szomszédjánál magasabb anyai és csecsemőhalandósági rátával küzd, és a csecsemőhalandóság – különösen az újszülöttek körében – 2011 óta enyhén emelkedik.