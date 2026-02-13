Macron kitalálta, hogyan tud küzdeni a csökkenő születésszámmal

Macron most szó szerint postára adja a demográfiai aggodalmait. A Remix beszámolója szerint a francia elnök levelet ír minden 29 évesnek, amelyben arra ösztönzi őket, hogy vállaljanak gyermeket, mielőtt „túl késő lenne”, mivel ez az életkor a termékenység szempontjából fontos fordulópontnak számít.

A francia egészségügyi minisztérium egy 16 pontos tervet is bejelentett a terméketlenség elleni küzdelem jegyében. A levél tudományos információkat tartalmaz majd a termékenységről és a mesterséges megtermékenyítésről, és a tervek szerint még a nyár vége előtt minden érintetthez eljut. Macron már 2024-ben „demográfiai újrafelfegyverkezést” sürgetett. Most a minisztérium közlése szerint az elnök ismét hangsúlyozza, hogy a gyermekvállalás felelőssége a nőket és a férfiakat egyaránt érinti, hiszen mindkét nem esetében számolni kell a biológiai korlátokkal.