Ukrán siker: évi 300 ezer bevándorlót hoznának a rommá lőtt Ukrajna újjáépítéséhez

Ukrajna demográfiai helyzete mára stratégiai kockázattá vált – erre figyelmeztetnek a Kijevben bemutatott, 2035-ig szóló migrációs stratégia kapcsán megszólaló szakértők. A Kárpátaljai Igaz Szó beszámolója szerint a számok önmagukért beszélnek: évente mintegy 500 ezer ember hal meg, miközben a születések száma alig éri el a 180–220 ezret. Ez azt jelenti, hogy az ország évente nagyjából 300 ezer főt veszít, vagyis gyorsabban fogy, mint ahogy megújulni képes.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a termékenységi ráta mindössze 0,7, miközben a népesség egyszerű újratermelődéséhez 2,2-es értékre lenne szükség. A demográfiai lejtmenet így nem egyszeri hullámvölgy, hanem strukturális probléma, amely hosszú távon is meghatározhatja az ország jövőjét.