ukrajnai újjáépítés népességszám migráció Ukrajna orosz-ukrán háború illegális bevándorlók ukrán menekültek népességcsökkenés bevándorlás Európai Unió

Ukrán siker: évi 300 ezer bevándorlót hoznának a rommá lőtt Ukrajna újjáépítéséhez

2026. március 26. 16:36

Az ukrán társadalom állítólag nincs felkészülve ekkora változásra, de hát ez Nyugat-Európában sem okozott gondot.

null

Ukrajna demográfiai helyzete mára stratégiai kockázattá vált – erre figyelmeztetnek a Kijevben bemutatott, 2035-ig szóló migrációs stratégia kapcsán megszólaló szakértők. A Kárpátaljai Igaz Szó beszámolója szerint a számok önmagukért beszélnek: évente mintegy 500 ezer ember hal meg, miközben a születések száma alig éri el a 180–220 ezret. Ez azt jelenti, hogy az ország évente nagyjából 300 ezer főt veszít, vagyis gyorsabban fogy, mint ahogy megújulni képes.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a termékenységi ráta mindössze 0,7, miközben a népesség egyszerű újratermelődéséhez 2,2-es értékre lenne szükség. A demográfiai lejtmenet így nem egyszeri hullámvölgy, hanem strukturális probléma, amely hosszú távon is meghatározhatja az ország jövőjét.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
Tovább a cikkhezchevron

A munkaerőpiaci kilátások sem biztatóbbak. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet becslése szerint a következő években akár 8 millió fő feletti munkaerőhiány alakulhat ki, különösen akkor, ha az újjáépítés és a gazdaság működtetése egyszerre zajlik. Ezt a hiányt a külföldre menekült ukránok hazatérése várhatóan önmagában nem fogja tudni pótolni, így Ukrajna előtt egyre inkább elkerülhetetlen döntés áll:

a szakemberek már a külföldi munkavállalók tömeges bevonásának elkerülhetetlen szükségéről beszélnek.

Ezt is ajánljuk a témában

A kérdés azonban nem csupán gazdasági, hanem társadalmi is. A szakértők nyíltan kimondják: az ukrán társadalom jelenleg nincs felkészülve ekkora léptékű bevándorlás befogadására (érdekes, a társadalmi felkészültség szóba se került, amikor az Európai Unióra kellett rászabadítani a fél harmadik világot... – a szerk.). Miközben a vita eddig főként szakpolitikai körökben zajlott, most egyre inkább a nyilvánosság elé kerül, ami azt jelzi, hogy a probléma már nem halogatható.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az Európai Unióban jelenleg is több mint 4 millió ukrán tartózkodik ideiglenes védelem alatt, menekültstátuszban. Bár nem mindenki marad végleg külföldön, ez azt jelenti, hogy az ország jelentős részben elveszítette aktív, munkaképes lakosságának egy jelentős részét.

Mindezek fényében világos:

Ukrajna nemcsak a frontvonalakon, hanem a népességszerkezetében is súlyos veszteségeket szenved.

A demográfiai fordulat pedig olyan kérdéseket vet fel a cikk szerint, amelyek hosszú távon nemcsak gazdasági, hanem társadalmi és politikai következményekkel is járhatnak.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

 

 

Összesen 36 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
bispora
2026. március 26. 18:15
Zsidó refúgium lesz Galícia megint, csak megfordul a mozgás iránya. És ha kiderül, hogy ez is a terv része, még antiszemita leszek...
RigbyMordecai
2026. március 26. 18:10 Szerkesztve
Keletre, észak-keletre TRIPLA DRÓTKERÍTÉST +egy 60 m széles várárokot, + egy 10 m vastag kínai nagyfalat!! --- !!! Amúgy várom, hogy az ukránszerető, Ukrajnát éltető magyar közönség szeretetből és barátságból átköltözik Bukrajnába, hogy szaktudásával, szellemi és fizikai munkájával felvirágoztatassa a rommá lőtt Bukrajnát, persze természetesen fizetésért. Amit majd az orosz jóvátételi pénzekből fizetnek ki neki. Én fel fogok nézni rájuk, ha ezt megteszik, és nem csak a szájuk járt és csak másnak a ... férfinyúlványával gondolták verni a csalánt. A szimpatikus Zelenszkij elnököt sokan támogatják itthon, azt olvastam, szerintem meg nem itt kéne őt támogatni, mert az csak a lelkének jó, de nem épül belőle egy ház sem, nem szedődnek fel a taposóaknák sem csak együttérző gondolatokkal. Szóval át kéne menni, tényleg ott lesznek hasznosok ezek a jó emberek. És sok jó barátot is szereznek, ez nekik is nyereség lesz. A hőn vágyott multikulti is megvalósul. Elszalaszthatatlan, kitűnő alkalom!
Lilyana2
2026. március 26. 18:08
Kíváncsi vagyok, ott is olyan nagy lesz-e a tülekedés a határnál, ha van kerítés, ha nincs, egymást taposva igyekeznek a jó újjáépítés reményében???!!!
Csányi Gyuri
2026. március 26. 18:06
Így lesz Ukrajnából Feketeoroszország?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.