Majdnem minden harmadik ukrán a szegénységi küszöb alatt él: ezt tette az országgal a pusztítás, a hadigazdaság és a sorozások

Libanova egy független, nem kormányzati ukrán kutatóintézet, a Centre for Economic Strategy podcastjában beszélt arról, hogy a szegénység terjedése látványos. Elmondása szerint a Covid előtti 22–23 százalékos szintről mára 30 százalék környékére emelkedhetett a szegénység aránya. Ez már nem egyszerű megingás, hanem tömeges lecsúszás.

A kép különösen azért súlyos, mert még a jelentős külső finanszírozás ellenére is romlik a lakosság helyzete. Libanova szerint európai segítség nélkül a helyzet sokkal súlyosabb lenne, az állam mozgástere pedig drámaian beszűkülne. A Centre for Economic Strategy háborús gazdasági követője is azt emeli ki, hogy a külső finanszírozás meghatározó szerepet játszik az ukrán gazdaság stabilitásában.

Vagyis hiába ömlik a támogatás, az nem jólétet, hanem legfeljebb összeomlás elleni lélegeztetést jelent. Ez önmagában sokat elárul arról, milyen állapotba került az ország.

A háború egyik legbeszédesebb következménye, hogy egyszerre van jelen a munkaerőhiány és a munkanélküliség. A szakértői becslések szerint körülbelül egymilliós potenciális munkaerő-tartalék létezhet, miközben egyre több ágazat panaszkodik szakemberhiányra. Ez az ellentmondás arra utal, hogy a gazdaság szerkezete szétesett. Sokan hosszú ideje nem találnak munkát, miközben a munkaadók más képzettségű vagy más térségekben elérhető embereket keresnek.