Majdnem minden harmadik ukrán a szegénységi küszöb alatt él: ezt tette az országgal a pusztítás, a hadigazdaság és a sorozások

Innen már nincs kiút: harapófogóba került Zelenszkij – Putyin után Trump is visszautasította
Teljes kudarcot vallott az ukrán elnök.
A frontok mögött nemcsak az épületek, hanem a hétköznapi megélhetés is romokban hever. Az ukránok közel harmada már a szegénységi küszöb alatt élhet, miközben a háború szétzilálta a munkaerőpiacot, és az állam túlélése is erősen függ a külső pénzügyi segítségtől.
Az ukránok helyzetét ma már nemcsak a harctéri veszteségek, hanem a társadalmi lecsúszás is meghatározza. A KISZó által ismertetett adatok szerint szakértői becslések alapján a lakosság közel harminc százaléka élhet a szegénységi küszöb alatt, ami világos jele annak, mennyire mélyre vitte az országot az orosz–ukrán háború gazdasági és társadalmi ára.
Ella Libanova demográfus szerint a helyzet rosszabb, mint a háború előtt volt, és ennek következményei hosszú távon is velünk maradhatnak a munkaerőpiacon, a társadalmi mobilitásban és az állam teherbíró képességében. Az is világos, hogy az ukrán gazdaság túlélése továbbra is jelentős mértékben a nemzetközi pénzügyi támogatástól függ.
Teljes kudarcot vallott az ukrán elnök.
Libanova egy független, nem kormányzati ukrán kutatóintézet, a Centre for Economic Strategy podcastjában beszélt arról, hogy a szegénység terjedése látványos. Elmondása szerint a Covid előtti 22–23 százalékos szintről mára 30 százalék környékére emelkedhetett a szegénység aránya. Ez már nem egyszerű megingás, hanem tömeges lecsúszás.
A kép különösen azért súlyos, mert még a jelentős külső finanszírozás ellenére is romlik a lakosság helyzete. Libanova szerint európai segítség nélkül a helyzet sokkal súlyosabb lenne, az állam mozgástere pedig drámaian beszűkülne. A Centre for Economic Strategy háborús gazdasági követője is azt emeli ki, hogy a külső finanszírozás meghatározó szerepet játszik az ukrán gazdaság stabilitásában.
Vagyis hiába ömlik a támogatás, az nem jólétet, hanem legfeljebb összeomlás elleni lélegeztetést jelent. Ez önmagában sokat elárul arról, milyen állapotba került az ország.
A háború egyik legbeszédesebb következménye, hogy egyszerre van jelen a munkaerőhiány és a munkanélküliség. A szakértői becslések szerint körülbelül egymilliós potenciális munkaerő-tartalék létezhet, miközben egyre több ágazat panaszkodik szakemberhiányra. Ez az ellentmondás arra utal, hogy a gazdaság szerkezete szétesett. Sokan hosszú ideje nem találnak munkát, miközben a munkaadók más képzettségű vagy más térségekben elérhető embereket keresnek.
Libanova ezt beragadt, illetve strukturális munkanélküliségként írta le, vagyis nem pusztán arról van szó, hogy kevés az állás, hanem arról is, hogy a kereslet és a kínálat már alig talál egymásra.
A beszélgetésben arról is szó esett, hogy a háború következtében az ukrán gazdaság szerkezete megváltozott. Kevesebb szükség van bizonyos irodai és értékesítési pozíciókra, miközben nő a termelő ágazatok jelentősége. Ez azonban nem enyhíti a társadalmi feszültséget, inkább tovább növeli azt, mert sokan nem tudnak gyorsan alkalmazkodni, szakmát váltani vagy új munkát találni.
Libanova szerint a háború utáni időszak sem ígér gyors felzárkózást. Úgy látja, Ukrajnának valószínűleg külföldi munkavállalókat is be kell majd vonnia, mert a saját demográfiai és gazdasági tartalékai nem lesznek elegendők az újjáépítéshez.
Már ez önmagában erős állítás egy olyan országról, amelynek lakossága közben maga is tömeges megélhetési válsággal küzd.
A szakértő ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy Ukrajna aligha lesz olyan célpont, amely magas szociális juttatásokkal vagy nyugat-európai életszínvonallal tudná magához vonzani a bevándorlókat. Magyarán még az újjáépítés reményében is szegény ország képe rajzolódik ki, amely legfeljebb munkát tud majd kínálni, bőséget nem.
Ez azért különösen beszédes, mert azt mutatja, hogy a háború nemcsak lerombolta a jelent, hanem előre megterhelte a jövőt is.
Az ukránok számára a pusztítás tehát nem csupán katonai vagy infrastrukturális kérdés, hanem mindennapi egzisztenciális valóság: elszegényedés, széteső munkaerőpiac, külső pénzfüggés és egy olyan jövőkép, amelyben az ország még saját újjáépítéséhez is kívülről keres majd embereket.
Nyitókép: Anatolii STEPANOV / AFP