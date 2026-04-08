Zelenszkij erre nem volt felkészülve: a magyar választások eredménye durván a földre viheti Ukrajnát

Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője március 31-i kijevi látogatásán elismerte, hogy jelenleg nem tud kedvező hírekkel szolgálni a hitel ügyében. Ez a kijelentés éles ellentétben áll Ursula von der Leyen korábbi, optimista nyilatkozataival és arra utal, hogy Ukrajna akár a 2026-ra tervezett, mintegy 45 milliárd eurós első részlethez sem jut hozzá időben.

Oleh Hetman ukrán közgazdász arról beszélt, hogy a befagyasztott források sorsa az április 12-i magyarországi parlamenti választások után tisztázódhat.