Zelenszkij erre nem volt felkészülve: a magyar választások eredménye durván a földre viheti Ukrajnát

Ukrajna közölte a polgáraival, szét lesznek adóztatva még évekkel a háború befejezése után is
Az ukránok példája mutatja, mi várna a magyarokra, ha a Tisza gazdasági programja megvalósulna.
Ha Magyarország nem oldja fel a vétóját, Ukrajna kénytelen lesz pénznyomtatásba kezdeni, ami az infláció gyorsulásához vezethet.
Bizonytalanná vált az Ukrajnának szánt, 2026–2027-es időszakra tervezett, mintegy 90 milliárd eurós európai uniós hitel folyósítása – számolt be róla az Aposztrof hírportál.
Mint írták, a támogatás kifizetését Orbán Viktor blokkolja, aki a január 27. óta Zelenszkij által blokkolt Barátság kőolajvezeték helyreállítását és az orosz olajszállítások újraindítását szabta feltételként.
Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője március 31-i kijevi látogatásán elismerte, hogy jelenleg nem tud kedvező hírekkel szolgálni a hitel ügyében. Ez a kijelentés éles ellentétben áll Ursula von der Leyen korábbi, optimista nyilatkozataival és arra utal, hogy Ukrajna akár a 2026-ra tervezett, mintegy 45 milliárd eurós első részlethez sem jut hozzá időben.
Oleh Hetman ukrán közgazdász arról beszélt, hogy a befagyasztott források sorsa az április 12-i magyarországi parlamenti választások után tisztázódhat.
Mint mondta, ha Orbán Viktor hivatalban marad, Brüsszel akkor is mérlegelheti a vétó megkerülését vagy akár Magyarország szavazati jogának felfüggesztését.
Az ukrán gazdaság kilátásai kapcsán Szerhij Fursza befektetési bankár úgy számol, hogy az állami tartalékok legfeljebb június–júliusig elegendőek. Tarasz Kozak ukrán pénzügyi elemző ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy Ukrajna elmaradásban van a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap felé vállalt kötelezettségeivel is.
Amennyiben a nyár folyamán nem érkezik meg a nemzetközi pénzügyi segítség, Kijev a harmadik negyedévben kénytelen lehet pénznyomtatásba kezdeni, ami a hrivnya gyengüléséhez és az infláció gyorsulásához vezethet.
Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP