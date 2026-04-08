Zelenszkij erre nem volt felkészülve: a magyar választások eredménye durván a földre viheti Ukrajnát

2026. április 08. 14:39

Ha Magyarország nem oldja fel a vétóját, Ukrajna kénytelen lesz pénznyomtatásba kezdeni, ami az infláció gyorsulásához vezethet.

null

Bizonytalanná vált az Ukrajnának szánt, 2026–2027-es időszakra tervezett, mintegy 90 milliárd eurós európai uniós hitel folyósítása – számolt be róla az Aposztrof hírportál. 

Mint írták, a támogatás kifizetését Orbán Viktor blokkolja, aki a január 27. óta Zelenszkij által blokkolt Barátság kőolajvezeték helyreállítását és az orosz olajszállítások újraindítását szabta feltételként.

Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője március 31-i kijevi látogatásán elismerte, hogy jelenleg nem tud kedvező hírekkel szolgálni a hitel ügyében. Ez a kijelentés éles ellentétben áll Ursula von der Leyen korábbi, optimista nyilatkozataival és arra utal, hogy Ukrajna akár a 2026-ra tervezett, mintegy 45 milliárd eurós első részlethez sem jut hozzá időben.

Oleh Hetman ukrán közgazdász arról beszélt, hogy a befagyasztott források sorsa az április 12-i magyarországi parlamenti választások után tisztázódhat.

Mint mondta, ha Orbán Viktor hivatalban marad, Brüsszel akkor is mérlegelheti a vétó megkerülését vagy akár Magyarország szavazati jogának felfüggesztését.

Ezt is ajánljuk a témában

Az ukrán gazdaság kilátásai kapcsán Szerhij Fursza befektetési bankár úgy számol, hogy az állami tartalékok legfeljebb június–júliusig elegendőek. Tarasz Kozak ukrán pénzügyi elemző ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy Ukrajna elmaradásban van a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap felé vállalt kötelezettségeivel is.

Amennyiben a nyár folyamán nem érkezik meg a nemzetközi pénzügyi segítség, Kijev a harmadik negyedévben kénytelen lehet pénznyomtatásba kezdeni, ami a hrivnya gyengüléséhez és az infláció gyorsulásához vezethet.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Csigorin
2026. április 08. 22:29
EU es Oroszorszag csak egyutt tud harmadik polus lenni Amerika es Kina mellett. Az orosz nyersanyag, es az europai toke es tercier szektor egyutt. Az EU idiota ill. kilora megvett vezetoi azzal, hogy hadat uzentek Oroszorszagnak az oroszokat a kinaiak kezebe taszitjak, magukat meg amerikai gyarmatta sullyesztettek.
Csigorin
2026. április 08. 22:27
ideje lekapcsolni a lelegeztetogeprol a komasbeteget, aki mar nem fog magahoz terni
csapláros
2026. április 08. 18:25
Grogu 2026. április 08. 14:59 ..."Ruszkik v Európa, lehet választani!;)"... Hogy a deszkán baszott kurva tetves anyádba ne lenne Európa, te kiherált hímringyó disszidens patkány ! A MI EURÓPÁNK, bazdmeg és NEM a TI liberálnáci IV. birodalmi Úniónak csúfolt trágyahalmotok ! A MI SZABADSÁGUNK és nem a TI rabló balfasz, végnapjait élő, kalifátusokká alakuló DIKTATÚRÁTOK ! Na hess picsába, szarfaszú ügynök !
Galsó Atya
2026. április 08. 16:18
Mégis mitől nem gyenge a Grivnya már eddig is? Semmiféle teljesítmény nincs mögötte, másoktól függ. Rég össze kellett volna omlania.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!