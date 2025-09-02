Elon Musknak is szemet szúrt: az Óceán túlpartjáról is látszik, ez lesz a Nyugat veszte

„Te maradj csendben, kisember!” – Elon Musk felmosta a padlót Donald Tuskékkal
Az amerikai külügyminiszter sem fogta vissza magát.
Írországban történt valami, ami erősen elgondolkodtatta Muskot. A milliárdos szerint ez a két tényező jelenti a legnagyobb fenyegetést a nyugati világ számára.
Elon Musk szokásához híven naponta látszólag több százszor posztol saját közösségi médiafelületén, az X-en. Most éppen egy olyan hírre reagált, amely szerint Írországban a 25–34 éves korosztály mindössze 59 százalékban számít ír etnikumúnak, és ez az arány évente 2,3 százalékkal csökken. Egy X-felhasználó ehhez azt fűzte hozzá, hogy a migráció jelenti jelenleg a legnagyobb fenyegetést a Nyugat számára, mire a milliárdos így reagált:
„az alacsony születési ráta az első számú fenyegetés a Nyugat számára, amelyet szorosan követ a migráció.
Ha ez így folytatódik, nem lesz többé Nyugat.”
Ezt is ajánljuk a témában
Az amerikai külügyminiszter sem fogta vissza magát.
Nyitókép: Alain JOCARD / AFP