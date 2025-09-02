Elon Musknak is szemet szúrt: az Óceán túlpartjáról is látszik, ez lesz a Nyugat veszte

Elon Musk szokásához híven naponta látszólag több százszor posztol saját közösségi médiafelületén, az X-en. Most éppen egy olyan hírre reagált, amely szerint Írországban a 25–34 éves korosztály mindössze 59 százalékban számít ír etnikumúnak, és ez az arány évente 2,3 százalékkal csökken. Egy X-felhasználó ehhez azt fűzte hozzá, hogy a migráció jelenti jelenleg a legnagyobb fenyegetést a Nyugat számára, mire a milliárdos így reagált:

„az alacsony születési ráta az első számú fenyegetés a Nyugat számára, amelyet szorosan követ a migráció.

Ha ez így folytatódik, nem lesz többé Nyugat.”