Ft
Ft
27°C
17°C
Ft
Ft
27°C
17°C
09. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
korosztály születésszám migráció Elon Musk demográfia

Elon Musknak is szemet szúrt: az Óceán túlpartjáról is látszik, ez lesz a Nyugat veszte

2025. szeptember 02. 06:15

Írországban történt valami, ami erősen elgondolkodtatta Muskot. A milliárdos szerint ez a két tényező jelenti a legnagyobb fenyegetést a nyugati világ számára.

2025. szeptember 02. 06:15
null

Elon Musk szokásához híven naponta látszólag több százszor posztol saját közösségi médiafelületén, az X-en. Most éppen egy olyan hírre reagált, amely szerint Írországban a 25–34 éves korosztály mindössze 59 százalékban számít ír etnikumúnak, és ez az arány évente 2,3 százalékkal csökken. Egy X-felhasználó ehhez azt fűzte hozzá, hogy a migráció jelenti jelenleg a legnagyobb fenyegetést a Nyugat számára, mire a milliárdos így reagált:

„az alacsony születési ráta az első számú fenyegetés a Nyugat számára, amelyet szorosan követ a migráció.

Ha ez így folytatódik, nem lesz többé Nyugat.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Alain JOCARD / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
palicsi-2
2025. szeptember 02. 06:32
Ez a Musk nem figyelt, a magyarországi libsikre ahol az egyik debil kretén kijelentette, hogy az utódaink néhány árnyalattal sötétebbek lesznek, na és?
Válasz erre
2
0
Szerintem
•••
2025. szeptember 02. 06:25 Szerkesztve
Egy országban a népesség csökkenés önmagában nem tragédia. A történelmi tapasztalatok szerint, egy bizonyos szintről úgy is visszakompenzálja magát. A tragédia, ha ez idegen, összeegyeztethetetlen kultúrájú népek beözönlésével párosul és főleg, ha azok verik a hazaiakat a szaporaságban.
Válasz erre
6
0
janicsar-2
•••
2025. szeptember 02. 06:24 Szerkesztve
Tökéletes rálátás. Ha így haladnak a dolgok, a nyugati országoknak is meg lesz , a saját trianonja.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!