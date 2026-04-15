Aggasztóan növeli Észak-Korea a nukleáris fegyvereinek a számát

Kim Dzsongun nukleáris elrettentésről beszélt a sikeres rakétateszt után
Észak-Korea legújabb, nagy hatótávolságú fegyvereinek tesztjét személyesen felügyelte a diktátor.
Érdemes komolyan venni a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség figyelmeztetését.
Aggasztó ütemben fejleszti nukleáris képességeit Észak-Korea a Guardian beszámolója szerint. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) vezetője, Rafael Grossi úgy fogalmazott: Phenjan „nagyon komoly” előrelépést ért el, különösen az atomfegyverek előállításának területén, ami újabb jele annak, hogy a rezsim nukleáris arzenálját saját fennmaradásának biztosítására kívánja felhasználni.
Grossi szöuli látogatása során megerősítette, hogy jelentősen fokozódott a tevékenység a diktatúra fő nukleáris központjában, Jongbjonban. A szakértők szerint a rezsim már több tucat nukleáris robbanófejjel rendelkezhet – egyes becslések körülbelül 50 darabról szólnak –, bár vita van arról, hogy képesek-e ezeket teljes mértékben hordozórakétákra illeszthető méretűre kicsinyíteni.
A jelentések szerint a jongbjoni komplexum több létesítményében is felgyorsult a munka:
Egy amerikai agytröszt szerint ráadásul egy új, urándúsításra alkalmas létesítmény is közel áll a működéshez, ami jelentősen növelheti az előállítható nukleáris fegyverek számát.
A NAÜ hangsúlyozta: Észak-Korea nukleáris programja „egyértelmű megsértése” az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatainak. Bár az ország 2017 óta nem hajtott végre újabb nukleáris kísérletet,
látványosan fejlesztette a rakétatechnológiáját, és folyamatosan növeli a készleteit.
A program felgyorsulása szorosan összefügg Kim Dzsongun politikájával, aki 2011-es hatalomra kerülése óta tudatosan gyorsította fel a fegyverkezést. Elemzők szerint ennek célja, hogy elrettentse az esetleges külső beavatkozást, különösen az Egyesült Államok részéről.
A diplomáciai erőfeszítések eközben megrekedtek:
Lee Jae Myung dél-koreai elnök idén arra figyelmeztetett, hogy Észak-Korea évente akár 10–20 új atomfegyver előállítására elegendő anyagot is gyárthat.
Lee szerint a folyamat végső kimenetele különösen aggasztó:
Egy ponton Észak-Korea eléri azt a nukleáris arzenált, amelyet a rezsim fennmaradásához szükségesnek tart, és olyan interkontinentális rakétákkal fog rendelkezni, amelyek nemcsak az Egyesült Államokat, hanem az egész világot fenyegetik.”
Hozzátette:
ha a készletek meghaladják a belső igényeket, „akkor azok a határokon túlra kerülnek, és globális veszélyként jelennek meg”.
A figyelmeztetések ellenére Phenjan továbbra sem mutat hajlandóságot a párbeszédre, ami azt jelzi: a nemzetközi közösség előtt álló kihívás a közeljövőben aligha enyhül.
Észak-Korea legújabb, nagy hatótávolságú fegyvereinek tesztjét személyesen felügyelte a diktátor.
Fotó: KIM Won Jin / AFP