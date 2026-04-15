NAÜ Rafael Grossi Kim Dzsongun ENSZ Észak-Korea Dél-Korea Donald Trump nukleáris robbanófej atomfegyver Egyesült Államok

Aggasztóan növeli Észak-Korea a nukleáris fegyvereinek a számát

2026. április 15. 19:32

Érdemes komolyan venni a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség figyelmeztetését.

Aggasztó ütemben fejleszti nukleáris képességeit Észak-Korea a Guardian beszámolója szerint. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) vezetője, Rafael Grossi úgy fogalmazott: Phenjan „nagyon komoly” előrelépést ért el, különösen az atomfegyverek előállításának területén, ami újabb jele annak, hogy a rezsim nukleáris arzenálját saját fennmaradásának biztosítására kívánja felhasználni.

Grossi szöuli látogatása során megerősítette, hogy jelentősen fokozódott a tevékenység a diktatúra fő nukleáris központjában, Jongbjonban. A szakértők szerint a rezsim már több tucat nukleáris robbanófejjel rendelkezhet – egyes becslések körülbelül 50 darabról szólnak –, bár vita van arról, hogy képesek-e ezeket teljes mértékben hordozórakétákra illeszthető méretűre kicsinyíteni.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

A jelentések szerint a jongbjoni komplexum több létesítményében is felgyorsult a munka:

  • az 5 megawattos reaktorban,
  • az újrafeldolgozó egységekben és
  • egy könnyűvizes reaktorban is intenzív tevékenység zajlik.

Egy amerikai agytröszt szerint ráadásul egy új, urándúsításra alkalmas létesítmény is közel áll a működéshez, ami jelentősen növelheti az előállítható nukleáris fegyverek számát.

A NAÜ hangsúlyozta: Észak-Korea nukleáris programja „egyértelmű megsértése” az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatainak. Bár az ország 2017 óta nem hajtott végre újabb nukleáris kísérletet,

látványosan fejlesztette a rakétatechnológiáját, és folyamatosan növeli a készleteit.

A program felgyorsulása szorosan összefügg Kim Dzsongun politikájával, aki 2011-es hatalomra kerülése óta tudatosan gyorsította fel a fegyverkezést. Elemzők szerint ennek célja, hogy elrettentse az esetleges külső beavatkozást, különösen az Egyesült Államok részéről.

A diplomáciai erőfeszítések eközben megrekedtek:

  • a Kim és Donald Trump közötti korábbi csúcstalálkozók csak ideiglenes enyhülést hoztak,
  • a Koreai-félszigeten pedig romlott a párbeszéd légköre.

Lee Jae Myung dél-koreai elnök idén arra figyelmeztetett, hogy Észak-Korea évente akár 10–20 új atomfegyver előállítására elegendő anyagot is gyárthat.

Lee szerint a folyamat végső kimenetele különösen aggasztó:

Egy ponton Észak-Korea eléri azt a nukleáris arzenált, amelyet a rezsim fennmaradásához szükségesnek tart, és olyan interkontinentális rakétákkal fog rendelkezni, amelyek nemcsak az Egyesült Államokat, hanem az egész világot fenyegetik.”

Hozzátette:

ha a készletek meghaladják a belső igényeket, „akkor azok a határokon túlra kerülnek, és globális veszélyként jelennek meg”.

A figyelmeztetések ellenére Phenjan továbbra sem mutat hajlandóságot a párbeszédre, ami azt jelzi: a nemzetközi közösség előtt álló kihívás a közeljövőben aligha enyhül.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: KIM Won Jin / AFP

 

Csigorin
2026. április 15. 20:52
megjegyzem Koreabol 1948ban kivonultak a szovjet csapatok. Onnantol senki kivulrol nem kenyszerit rajuk semmit. Ha ezt a rendszert akarjak (ami egyebkent egy sima azsiai feudalizmus, csak tortenelmi okokbol voros szinekben), kinek mi koze hozza.
Csigorin
2026. április 15. 20:50
engem nem aggaszt, eleg messze vannak. viszont mikor a kijevi rezsim ugatja hogy atomot akar, na az aggaszt
Nasi12
2026. április 15. 20:03
"olyan interkontinentális rakétákkal fog rendelkezni, amelyek nemcsak az Egyesült Államokat, hanem az egész világot fenyegetik.” Ez a bohócnál volt továbbképzésen. :)
massivement5
2026. április 15. 20:02
Népirtó, emberiesség-ellenes pszichopaták. Az emberiség szégyene, hogy ez a pokoli komcsiterrorista bugyor még létezik a világon, a legundorítóbb fekély a világ testén.
