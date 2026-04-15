Aggasztóan növeli Észak-Korea a nukleáris fegyvereinek a számát

Aggasztó ütemben fejleszti nukleáris képességeit Észak-Korea a Guardian beszámolója szerint. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) vezetője, Rafael Grossi úgy fogalmazott: Phenjan „nagyon komoly” előrelépést ért el, különösen az atomfegyverek előállításának területén, ami újabb jele annak, hogy a rezsim nukleáris arzenálját saját fennmaradásának biztosítására kívánja felhasználni.

Grossi szöuli látogatása során megerősítette, hogy jelentősen fokozódott a tevékenység a diktatúra fő nukleáris központjában, Jongbjonban. A szakértők szerint a rezsim már több tucat nukleáris robbanófejjel rendelkezhet – egyes becslések körülbelül 50 darabról szólnak –, bár vita van arról, hogy képesek-e ezeket teljes mértékben hordozórakétákra illeszthető méretűre kicsinyíteni.