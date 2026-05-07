Hiába a háború, Irán most is egy évre van a saját atomfegyvertől

Irán elárulta a feltételeit, egy hónapot adott Trumpnak a háború lezárására
A Hormuzi-szoros megnyitása is szóba került a háttérben zajló egyeztetéseken.
Az amerikai hírszerzés szerint az Iránnak atomfegyver előállításához szükséges idő nem változott a tavaly nyár óta.
Az elemzők tavaly úgy becsülték, hogy egy amerikai-izraeli támadás akár egy évvel is kitolja az ütemtervet. A teheráni nukleáris program értékelése nagyjából változatlan maradt még két hónapnyi háború után is, amelyet Donald Trump amerikai elnök indított részben azért, hogy megakadályozza az Iráni Iszlám Köztársaságot egy atombomba kifejlesztésében – írja a Reuters. A legutóbbi amerikai és izraeli támadások, amelyek február 28-án kezdődtek, hagyományos katonai célpontokra összpontosítottak, de Izrael számos jelentős nukleáris létesítményt is eltalált.
Mint a Reuters írja: a háborút felfüggesztették, amióta az Egyesült Államok és Irán április 7-én fegyverszünetet kötött a béke megteremtése érdekében. A feszültség továbbra is nagy, és Irán elzárta a forgalmat a Hormuzi-szoroson keresztül a világ olajellátásának mintegy 20 százalékát blokkolva, globális energiaválságot okozva.
Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter nyilvánosan kijelentette:
az Egyesült Államok célja, hogy a Teheránnal folytatott tárgyalások nyomán Irán ne jusson atomfegyverhez.
Az amerikai hírszerző ügynökségek a tavaly júniusi iráni háború előtt arra a következtetésre jutottak, hogy Irán valószínűleg elegendő bomba minőségű uránt tud előállítani egy fegyverhez, és körülbelül három-hat hónap alatt képes bombát építeni – mondta két forrás, akik mindannyian névtelenséget kértek.
Az Egyesült Államok tavaly nyári, a natanzi, fordowi és iszfaháni nukleáris komplexumokat sújtó csapásait követően az amerikai hírszerzés becslései szerint ez az időarány körülbelül kilenc hónapra-egy évre tolódott ki – közölték a források a Reutersszel.
