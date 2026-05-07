háború Irán atomfegyver Egyesült Államok

Hiába a háború, Irán most is egy évre van a saját atomfegyvertől

2026. május 07. 13:03

Az amerikai hírszerzés szerint az Iránnak atomfegyver előállításához szükséges idő nem változott a tavaly nyár óta.

Az elemzők tavaly úgy becsülték, hogy egy amerikai-izraeli támadás akár egy évvel is kitolja az ütemtervet. A teheráni nukleáris program értékelése nagyjából változatlan maradt még két hónapnyi háború után is, amelyet Donald Trump amerikai elnök indított részben azért, hogy megakadályozza az Iráni Iszlám Köztársaságot egy atombomba kifejlesztésében – írja a Reuters. A legutóbbi amerikai és izraeli támadások, amelyek február 28-án kezdődtek, hagyományos katonai célpontokra összpontosítottak, de Izrael számos jelentős nukleáris létesítményt is eltalált.

Mint a Reuters írja: a háborút felfüggesztették, amióta az Egyesült Államok és Irán április 7-én fegyverszünetet kötött a béke megteremtése érdekében. A feszültség továbbra is nagy, és Irán elzárta a forgalmat a Hormuzi-szoroson keresztül a világ olajellátásának mintegy 20 százalékát blokkolva, globális energiaválságot okozva.

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter nyilvánosan kijelentette: 

az Egyesült Államok célja, hogy a Teheránnal folytatott tárgyalások nyomán Irán ne jusson atomfegyverhez.

Az amerikai hírszerző ügynökségek a tavaly júniusi iráni háború előtt arra a következtetésre jutottak, hogy Irán valószínűleg elegendő bomba minőségű uránt tud előállítani egy fegyverhez, és körülbelül három-hat hónap alatt képes bombát építeni – mondta két forrás, akik mindannyian névtelenséget kértek.

Az Egyesült Államok tavaly nyári, a natanzi, fordowi és iszfaháni nukleáris komplexumokat sújtó csapásait követően az amerikai hírszerzés becslései szerint ez az időarány körülbelül kilenc hónapra-egy évre tolódott ki – közölték a források a Reutersszel.

Fotó: Tauseef MUSTAFA / AFP

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
szemlelo-2
2026. május 07. 14:16
Iránnak állítólag nagyobb mennyiségű, 60%-ra dúsított uránja van. Ez a dúsítás bombához még nagyon kevés, viszont békés célokra egyértelműen sok.
SzkeptiKUSS
2026. május 07. 13:57
Tények, érzelem nélkül, leegyszerűsítve.. Angolok által ellenőrzött? területen hozták létre Izraelt, kb 50 évvel az ötlet megszületése után. A bűnbánó Európának, Amerikának köszönheti létrejöttét, nagyon nagy zsidó véráldozatok árán, egy akkor kb 400000 arab, palesztin lakosságú területen. A környező államok érdekeivel ellentétbe. Azóta folyamatos a harc, valójában a túlélésért. Izraell megszállt vagy 9-10000 km2-et, a létezésével és terjeszkedésével kivívta az iszlám világ gyűlöletét, leginkább Iránét. Az utóbbi rengeteg pénzt költött, hogy meggyengítse, megsemmisítse Izraelt. Nélkülük nem lenne fenntartható a háborús állapot. Szóval most úgy döntöttek, hogy lezárják az ügyet. 94 milliós nép, nem lehet ennyivel megtörni. Úgy, hogy a mai állapot is csak epizód.
Nasi12
2026. május 07. 13:53
Egy luxus jacht átjutott a blokádon. Vajon mit vitt és hova? Ukrajna is gyárt drónokat. Vajon hol, ahol az oroszok nem bombázhatják szét a gyárat?
Obsitos Technikus
2026. május 07. 13:43
30 éve is egy évre volt... Bibi 20 éve ugyanezzel az ábrával házal. abc.net.au/news/2012-09-28/netanyahu-draws-red-line-on-irans-nuke-program/4285214
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.