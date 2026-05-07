Hiába a háború, Irán most is egy évre van a saját atomfegyvertől

Az elemzők tavaly úgy becsülték, hogy egy amerikai-izraeli támadás akár egy évvel is kitolja az ütemtervet. A teheráni nukleáris program értékelése nagyjából változatlan maradt még két hónapnyi háború után is, amelyet Donald Trump amerikai elnök indított részben azért, hogy megakadályozza az Iráni Iszlám Köztársaságot egy atombomba kifejlesztésében – írja a Reuters. A legutóbbi amerikai és izraeli támadások, amelyek február 28-án kezdődtek, hagyományos katonai célpontokra összpontosítottak, de Izrael számos jelentős nukleáris létesítményt is eltalált.

Mint a Reuters írja: a háborút felfüggesztették, amióta az Egyesült Államok és Irán április 7-én fegyverszünetet kötött a béke megteremtése érdekében. A feszültség továbbra is nagy, és Irán elzárta a forgalmat a Hormuzi-szoroson keresztül a világ olajellátásának mintegy 20 százalékát blokkolva, globális energiaválságot okozva.