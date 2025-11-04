„Viszlát, patkány” – meggyalázták Szoboszlai volt csapattársának ikonikus falfestményét Liverpoolban (FOTÓ)

Liverpool egyik ikonikus, az Anfield közelében látható falfestményét, amely Trent Alexander-Arnold, a klub korábbi sztárjátékosát és annak szavait idézte, súlyosan megrongálták – számolt be róla a spanyol Marca.

A falra 2019-ben felfestett, gondosan kidolgozott alkotást fehér festékkel öntötték le, mellé pedig az „Adiós, el rata” („Viszlát, patkány”) üzenetet írták.

Forrás: Facebook / Fabrizio Romano

A falfestményen látható Alexander-Arnold nemrég a Real Madridhoz igazolt, miután húsz évet töltött a Liverpoolnál, és lejárt szerződését a klubbal már nem hosszabbította meg. A döntés sok szurkolóban megosztottságot keltett: egyesek szerint méltó módon búcsúzott, mások viszont a klub és a játékos között korábban fennálló szoros kapcsolat semmibevételének tartják az eligazolást.

A MARCA-nak nyilatkozó újságíró, Juan Yagüe szerint az Anfield környékén feszült a hangulat: