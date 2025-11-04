„Viszlát, patkány” – meggyalázták Szoboszlai volt csapattársának ikonikus falfestményét Liverpoolban (FOTÓ)

Ha van 57 másodperce, ezt a videót mindenképpen nézze meg Szoboszlairól!
Kedd este Liverpool–Real Madrid mérkőzést rendeznek a Bajnokok Ligájában, Trent Alexander-Arnold pedig aligha számíthat szívélyes fogadtatásra az Anfielden.
Liverpool egyik ikonikus, az Anfield közelében látható falfestményét, amely Trent Alexander-Arnold, a klub korábbi sztárjátékosát és annak szavait idézte, súlyosan megrongálták – számolt be róla a spanyol Marca.
A falra 2019-ben felfestett, gondosan kidolgozott alkotást fehér festékkel öntötték le, mellé pedig az „Adiós, el rata” („Viszlát, patkány”) üzenetet írták.
A falfestményen látható Alexander-Arnold nemrég a Real Madridhoz igazolt, miután húsz évet töltött a Liverpoolnál, és lejárt szerződését a klubbal már nem hosszabbította meg. A döntés sok szurkolóban megosztottságot keltett: egyesek szerint méltó módon búcsúzott, mások viszont a klub és a játékos között korábban fennálló szoros kapcsolat semmibevételének tartják az eligazolást.
A MARCA-nak nyilatkozó újságíró, Juan Yagüe szerint az Anfield környékén feszült a hangulat:
Lesz taps, de a többség valószínűleg füttykoncerttel fogadja majd Trentet, amikor pályára lép az Anfielden.”
A falfestmény a helyi közösség és a Liverpool-szurkolók körében évek óta a városi büszkeség egyik jelképe volt. A murál Alexander-Arnold pályafutását szimbolizálta: a West Derby utcáiról indulva vált a Liverpool egyik kulcsjátékosává. „Ez a festmény többet jelentett, mint egy játékos: a kitartás és a klub iránti szeretet történetét ábrázolta” – mondta egy liverpooli lakos.
A vandalizmus állítólag tegnap este, 11 óra körül történt. Szemtanúk szerint néhány fiatal festékes dobozokkal érkezett a helyszínre, majd megrongálta a falfestményt. Kedd reggel pedig már meg is kezdődtek a helyreállítási munkálatok.
Nyitókép: Paul ELLIS / AFP
