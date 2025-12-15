Így számolt be a sajtó a mohácsi DPK-rendezvényről

„Ismét gyűléseztek a Digitális Polgári Körök, ezúttal Mohácson tartották meg negyedik rendezvényüket, a háborúellenesség jegyében. A miniszterelnök megszólalása – a »vesztesekből győztesek« gondolatától a migráción és az uniós vitákon át a digitális térben való felzárkózásig – több szerkesztőségnél is a tudósítás gerincét adta. A különbségek nemcsak a kiemelt idézetekben, hanem a sorrendben, a jelzőkben és abban is megmutatkoztak, mennyire értelmezték (vagy épp mennyire hagyták beszélni) a szereplőket. Elemzésünkben nyolc online hírportál – az Index, a HVG, Mandiner, a Telex, az Origo, a 24.hu, a Pesti Srácok és a Magyar Hang beszámolóit hasonlítottuk össze, sajtókörkép következik.

Az Index tudósítása egyértelműen a miniszterelnök mondanivalójára épít: a fő szál Orbán Viktor gondolatmenetének végigvezetése, kevés szerkesztői ellensúllyal. A rendezvény korábbi elemei – a kerekasztal beszélgetés, Kocsis Máté megszólalása – a szöveg végére kerülnek, rövid összefoglalóként. A cikk a politikai hitvallásról szóló mondatoknál időz (»tervek és álmok« megvalósítása), és hangsúlyosan idézi a »vesztesekből győztesek« vállalást is. Ugyanígy részletesen tárgyalja az uniós konfliktuspontokat (orosz vagyon befagyasztása, választás-befolyásolás, migráció), és a digitális térrel kapcsolatos felzárkózási célkitűzést. A narratíva alapvetően összefoglaló, a súlypont Orbán fő üzenetein van, a kontextus és az értelmezés háttérben marad.