Így számolt be a sajtó a mohácsi DPK-rendezvényről

Elemzésünkben nyolc online hírportál – az Index, a HVG, Mandiner, a Telex, az Origo, a 24.hu, a Pesti Srácok és a Magyar Hang beszámolóit hasonlítottuk össze, sajtókörkép következik.
Az Index tudósítása egyértelműen a miniszterelnök mondanivalójára épít: a fő szál Orbán Viktor gondolatmenetének végigvezetése, kevés szerkesztői ellensúllyal. A rendezvény korábbi elemei – a kerekasztal beszélgetés, Kocsis Máté megszólalása – a szöveg végére kerülnek, rövid összefoglalóként. A cikk a politikai hitvallásról szóló mondatoknál időz (»tervek és álmok« megvalósítása), és hangsúlyosan idézi a »vesztesekből győztesek« vállalást is. Ugyanígy részletesen tárgyalja az uniós konfliktuspontokat (orosz vagyon befagyasztása, választás-befolyásolás, migráció), és a digitális térrel kapcsolatos felzárkózási célkitűzést. A narratíva alapvetően összefoglaló, a súlypont Orbán fő üzenetein van, a kontextus és az értelmezés háttérben marad.
A HVG már az elején külső viszonyítási pontot tesz a tudósításba: miért nincs ott Magyar Péter, és mi zajlik közben Budapesten – ezzel az eseményt rögtön egy párhuzamos politikai történésbe ágyazza. A lap röviden kitér a kerekasztalra, kiemeli a »közös ima« új elemét, majd az egész rendezvényt egy, a korábbi alkalmakhoz hasonlított »DPK-show«-ként írja le. Kocsis Máté szereplését markáns műfaji címkével (stand-up) jelöli, és kritikusabban fogalmaz arról is, hogyan kapcsolja össze a brüsszeli ajánlásokat a Tisza programjával. Orbán megszólalásait több helyen megjegyzésekkel keretezi (devizatartalékok, migráció), a digitális térre vonatkozó részeket pedig ironikusabb tónusban sűríti össze.
A Mandiner tudósítása a program egészéből lényegében Orbán Viktor beszédének/interjújának »esszenciáját« emeli ki, jellemzően támogató hangütéssel. Már a címben erős állításként jelenik meg az uniós kritika (»három német… vakvágány«), és a cikk ennek megfelelően az EU-val, háborúval, migrációval összefüggésben elhangzottakat állítja középpontba. Külön blokkot kap Bokros Lajos említése és az ebből levezetett gazdaságpolitikai üzenet.
