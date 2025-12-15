Ft
Ft
4°C
2°C
Ft
Ft
4°C
2°C
12. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
mohács kocsis máté migráció telex orbán viktor

Így számolt be a sajtó a mohácsi DPK-rendezvényről

2025. december 15. 17:22

Elemzésünkben nyolc online hírportál – az Index, a HVG, Mandiner, a Telex, az Origo, a 24.hu, a Pesti Srácok és a Magyar Hang beszámolóit hasonlítottuk össze, sajtókörkép következik.

2025. december 15. 17:22
null
Csapó Márton
Transzparens Újságírásért

„Ismét gyűléseztek a Digitális Polgári Körök, ezúttal Mohácson tartották meg negyedik rendezvényüket, a háborúellenesség jegyében. A miniszterelnök megszólalása – a »vesztesekből győztesek« gondolatától a migráción és az uniós vitákon át a digitális térben való felzárkózásig – több szerkesztőségnél is a tudósítás gerincét adta. A különbségek nemcsak a kiemelt idézetekben, hanem a sorrendben, a jelzőkben és abban is megmutatkoztak, mennyire értelmezték (vagy épp mennyire hagyták beszélni) a szereplőket. Elemzésünkben nyolc online hírportál – az Index, a HVG, Mandiner, a Telex, az Origo, a 24.hu, a Pesti Srácok és a Magyar Hang beszámolóit hasonlítottuk össze, sajtókörkép következik.

Az Index tudósítása egyértelműen a miniszterelnök mondanivalójára épít: a fő szál Orbán Viktor gondolatmenetének végigvezetése, kevés szerkesztői ellensúllyal. A rendezvény korábbi elemei – a kerekasztal beszélgetés, Kocsis Máté megszólalása – a szöveg végére kerülnek, rövid összefoglalóként. A cikk a politikai hitvallásról szóló mondatoknál időz (»tervek és álmok« megvalósítása), és hangsúlyosan idézi a »vesztesekből győztesek« vállalást is. Ugyanígy részletesen tárgyalja az uniós konfliktuspontokat (orosz vagyon befagyasztása, választás-befolyásolás, migráció), és a digitális térrel kapcsolatos felzárkózási célkitűzést. A narratíva alapvetően összefoglaló, a súlypont Orbán fő üzenetein van, a kontextus és az értelmezés háttérben marad.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Több milliárd eurót kaphat Magyarország az Európai Uniótól – de van egy kemény feltétele

Több milliárd eurót kaphat Magyarország az Európai Uniótól – de van egy kemény feltétele
Tovább a cikkhezchevron

A HVG már az elején külső viszonyítási pontot tesz a tudósításba: miért nincs ott Magyar Péter, és mi zajlik közben Budapesten – ezzel az eseményt rögtön egy párhuzamos politikai történésbe ágyazza. A lap röviden kitér a kerekasztalra, kiemeli a »közös ima« új elemét, majd az egész rendezvényt egy, a korábbi alkalmakhoz hasonlított »DPK-show«-ként írja le. Kocsis Máté szereplését markáns műfaji címkével (stand-up) jelöli, és kritikusabban fogalmaz arról is, hogyan kapcsolja össze a brüsszeli ajánlásokat a Tisza programjával. Orbán megszólalásait több helyen megjegyzésekkel keretezi (devizatartalékok, migráció), a digitális térre vonatkozó részeket pedig ironikusabb tónusban sűríti össze.

A Mandiner tudósítása a program egészéből lényegében Orbán Viktor beszédének/interjújának »esszenciáját« emeli ki, jellemzően támogató hangütéssel. Már a címben erős állításként jelenik meg az uniós kritika (»három német… vakvágány«), és a cikk ennek megfelelően az EU-val, háborúval, migrációval összefüggésben elhangzottakat állítja középpontba. Külön blokkot kap Bokros Lajos említése és az ebből levezetett gazdaságpolitikai üzenet.

Nyitókép forrása: Facebook / Orbán Viktor

 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2025. december 15. 17:24
Fölösleges a balos ágens médiát elemezni: mindenki tudja HAZUDNAK. Mindig is hazudtak csak a gazdi változott...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!