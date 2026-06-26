Előkerült Pesty László és elárulta, miért tűnt el, de még Magyar Péterről is elmondta a véleményét

A cikk szerint Pesty „nem haragszik a rendőrökre, de tudja, hogy náluk a parancs az parancs. Meggyőződése ugyanis, hogy, amikor utána kutatva bejöttek ide, ebbe a naphegyi ingatlanba, olyan kemény házkutatást folytattak le, amit egy ilyen eltűnés egyáltalán nem indokolt”.

Az interjúból még az is kiderül, hogy a hosszú évekig a Fidesz közelében felbukkanó Pesty egy ideje már a Tisza-párthoz húz és bizakodó Magyar Péter kormányával kapcsolatban. Végül, arra a kérdésre, hogy mit üzen azoknak, akik azt hiszik, az egész eltűnéses sztori csak egy médiahekk volt, Pesty így válaszolt: