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24. hu pesty lászló rendőrség Magyar Péter

Előkerült Pesty László és elárulta, miért tűnt el, de még Magyar Péterről is elmondta a véleményét

2026. június 26. 06:53

A filmrendezőt februárban a rendőrség is körözte, most ezzel kapcsolatban mesélt egy érdekes sztorit egy interjúban.

2026. június 26. 06:53
Pesty László

Otthonában találta meg Pesty Lászlót a 24.hu. A filmes legutóbb azzal került a hírekbe idén februáran, hogy eltűntként körözi őt a rendőrség. Később mégis ő maga ment be a kapitányságra, ám azóta sem állt nyilvánosság elé. Az interjúban most elmesélte, hogy ismeretlenek megfenyegették az év elején a házánál, hogy amennyiben a választásokig beszél egy bizonyos emberről, akkor a Dunában végzi. 

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A filmrendező olyanokat állít, hogy miután 2023-ban beszélt bizonyos korrupciós ügyekről, amelyek a NER-hez kapcsolódnak szerinte, azóta őt teljesen ellehetetlenítették. Sőt, a fenyegetés után egy ideig bujkálni is kényszerült idén februárban. Bár arról beszél, hogy emiatt feljelentést tett, amikor rendőrök keresték, akkor például egy kőbányai lakásból a lichthofon keresztül menekült el, egy szál hátizsákkal, de még az autóit is váltogatta, majd egy darabig vidéken bujkált. 

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 A cikk szerint Pesty „nem haragszik a rendőrökre, de tudja, hogy náluk a parancs az parancs. Meggyőződése ugyanis, hogy, amikor utána kutatva bejöttek ide, ebbe a naphegyi ingatlanba, olyan kemény házkutatást folytattak le, amit egy ilyen eltűnés egyáltalán nem indokolt”.

Az interjúból még az is kiderül, hogy a hosszú évekig a Fidesz közelében felbukkanó Pesty egy ideje már a Tisza-párthoz húz és bizakodó Magyar Péter kormányával kapcsolatban. Végül, arra a kérdésre, hogy mit üzen azoknak, akik azt hiszik, az egész eltűnéses sztori csak egy médiahekk volt, Pesty így válaszolt: 

Azt üzenem nekik, hogy nyugodtan nyalják ki a seggem.

Nyitókép: MTI/Rosta Tibor

Összesen 6 komment

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Sorrend:
states-2
2026. június 26. 07:23
Egy újabb elmebeteg a tiszarból.
Válasz erre
0
0
kbs-real
2026. június 26. 07:18
Megzakkant.
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5
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Kormánypárti2
2026. június 26. 07:17
Gondolom valahogy egy kis román vér is kering benne, mert hozza az átállás mesteri módját.
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3
0
Toma78
•••
2026. június 26. 07:15 Szerkesztve
Fogsz még bujkálni nyomorult hamarosan.Te senkiházi pondró gerinctelen féreg! Kevesebb kokaint kelleneszívogatni te nyomorult, vagy most csak a kti!stályra futja? Nyalni csak te szoktál meg a hozzád hasonló pondrók... Volt már konszenzuális hátulról szárazon? 🖕🤡🖕
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1
0
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