Előkerült Pesty László és elárulta, miért tűnt el, de még Magyar Péterről is elmondta a véleményét

Hivatalos: visszavonták a körözést, megtalálták Pesty Lászlót
A rendőrség ismertette a részleteket.
A filmrendezőt februárban a rendőrség is körözte, most ezzel kapcsolatban mesélt egy érdekes sztorit egy interjúban.
Otthonában találta meg Pesty Lászlót a 24.hu. A filmes legutóbb azzal került a hírekbe idén februáran, hogy eltűntként körözi őt a rendőrség. Később mégis ő maga ment be a kapitányságra, ám azóta sem állt nyilvánosság elé. Az interjúban most elmesélte, hogy ismeretlenek megfenyegették az év elején a házánál, hogy amennyiben a választásokig beszél egy bizonyos emberről, akkor a Dunában végzi.
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A rendőrség ismertette a részleteket.
A filmrendező olyanokat állít, hogy miután 2023-ban beszélt bizonyos korrupciós ügyekről, amelyek a NER-hez kapcsolódnak szerinte, azóta őt teljesen ellehetetlenítették. Sőt, a fenyegetés után egy ideig bujkálni is kényszerült idén februárban. Bár arról beszél, hogy emiatt feljelentést tett, amikor rendőrök keresték, akkor például egy kőbányai lakásból a lichthofon keresztül menekült el, egy szál hátizsákkal, de még az autóit is váltogatta, majd egy darabig vidéken bujkált.
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A dokumentumfilmes február 9-én tűnt el a rendőrség szerint.
A cikk szerint Pesty „nem haragszik a rendőrökre, de tudja, hogy náluk a parancs az parancs. Meggyőződése ugyanis, hogy, amikor utána kutatva bejöttek ide, ebbe a naphegyi ingatlanba, olyan kemény házkutatást folytattak le, amit egy ilyen eltűnés egyáltalán nem indokolt”.
Az interjúból még az is kiderül, hogy a hosszú évekig a Fidesz közelében felbukkanó Pesty egy ideje már a Tisza-párthoz húz és bizakodó Magyar Péter kormányával kapcsolatban. Végül, arra a kérdésre, hogy mit üzen azoknak, akik azt hiszik, az egész eltűnéses sztori csak egy médiahekk volt, Pesty így válaszolt:
Azt üzenem nekik, hogy nyugodtan nyalják ki a seggem.
Nyitókép: MTI/Rosta Tibor