Németországban teljesen kibuktak: munkahelyek tízezreit veszítik el Magyarország miatt

Hatalmas bejelentést tett a Mercedes: Kecskemétre költözik az egyik legnépszerűbb modell
A németeknek ez nem túl jó hír.
A Mercedes az A-osztály gyártását Németországból Kecskemétre helyezi át, ami 20 ezer munkahely megszűnéséhez vezet, az AFD szerint ez a német kormány hibája.
A Mercedes az A-osztály gyártását Németországból Kecskemétre helyezi át, ami 20 ezer német munkahely megszűnéséhez vezet. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint ez a magyar gazdaságpolitika sikerét igazolja, kiemelve az ország politikai stabilitását és alacsony adóit – írja a Zerohedge.
Az AfD politikusa, Christian Abel
élesen bírálta a német kormány klíma- és energiapolitikáját, szerinte ezek miatt veszít ipari munkahelyeket Németország.
A cikk rámutat, hogy a kecskeméti gyárban már három Mercedes-modell készül majd, köztük elektromos autók is; emellett Szegeden a Rheinmetall új beruházása több száz high-tech munkahelyet teremtett.
Nyitókép: AFP/Kay Nietfeld
