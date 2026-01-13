Ft
kecskemét afd mercedes szijjártó péter magyarország németország

Németországban teljesen kibuktak: munkahelyek tízezreit veszítik el Magyarország miatt

2026. január 13. 10:46

A Mercedes az A-osztály gyártását Németországból Kecskemétre helyezi át, ami 20 ezer munkahely megszűnéséhez vezet, az AFD szerint ez a német kormány hibája.

2026. január 13. 10:46
null

A Mercedes az A-osztály gyártását Németországból Kecskemétre helyezi át, ami 20 ezer német munkahely megszűnéséhez vezet. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint ez a magyar gazdaságpolitika sikerét igazolja, kiemelve az ország politikai stabilitását és alacsony adóit – írja a Zerohedge.

Az AfD politikusa, Christian Abel

élesen bírálta a német kormány klíma- és energiapolitikáját, szerinte ezek miatt veszít ipari munkahelyeket Németország.

A cikk rámutat, hogy a kecskeméti gyárban már három Mercedes-modell készül majd, köztük elektromos autók is; emellett Szegeden a Rheinmetall új beruházása több száz high-tech munkahelyet teremtett.

Nyitókép: AFP/Kay Nietfeld

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

