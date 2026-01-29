„Ez elfogadhatatlan” – Szijjártó kőkemény üzenetet küldött a románoknak (VIDEÓ)

Botrányos büntetést kapott a Csíkszereda a magyar és székely zászlók miatt – a Fradi és a Honvéd átvállalja
Példátlan ítélet, példás reakció!
„Nem engedjük, hogy a román futballszövetség ilyen büntetésekkel hozza nehéz helyzetbe, vagy adott esetben tegye tönkre a csíkszeredai fociklubot, úgyhogy a Fradistákkal közösen segítünk csíkszeredai barátainknak” – jelentette ki Szijjártó Péter.
Szijjártó Péter, a Budapest Honvéd elnöke csütörtökön bejelentette, hogy a kispesti egyesület és a Ferencváros közösen kifizeti azt a büntetést, amelyet a Román Labdarúgó Szövetség rótt ki a csíkszeredai futballcsapatra azért, mert szurkolói magyar és székely zászlókat lengettek az együttes legutóbbi mérkőzésén.
Ezt is ajánljuk a témában
Példátlan ítélet, példás reakció!
„A román szövetség ezt az idegengyűlölet és a rasszizmus veszélyének kategóriájába sorolta. Nyilvánvalóan ez elfogadhatatlan, felháborító, a 21. századi Európában ilyen döntéseknek nincsen helye” – fogalmazott Szijjártó Péter a Budapest Honvéd Facebook-oldalára feltöltött videóban. A kispesti klub elnöke jelezte, azonnal felvette a kapcsolatot Kubatov Gáborral, a Ferencváros elnökével, és ügy döntöttek, hogy közösen kifizetik a csíkszeredai csapat büntetését.
„Nem engedjük, hogy a román futballszövetség ilyen büntetésekkel hozza nehéz helyzetbe, vagy adott esetben tegye tönkre a csíkszeredai fociklubot, úgyhogy a Fradistákkal közösen segítünk csíkszeredai barátainknak” – jelentette ki Szijjártó Péter.
(MTI)
Fotó: facebook / Szijjártó Péter