„Ez elfogadhatatlan” – Szijjártó kőkemény üzenetet küldött a románoknak (VIDEÓ)

Szijjártó Péter, a Budapest Honvéd elnöke csütörtökön bejelentette, hogy a kispesti egyesület és a Ferencváros közösen kifizeti azt a büntetést, amelyet a Román Labdarúgó Szövetség rótt ki a csíkszeredai futballcsapatra azért, mert szurkolói magyar és székely zászlókat lengettek az együttes legutóbbi mérkőzésén.