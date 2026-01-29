Ft
„Ez elfogadhatatlan” – Szijjártó kőkemény üzenetet küldött a románoknak (VIDEÓ)

2026. január 29. 19:15

„Nem engedjük, hogy a román futballszövetség ilyen büntetésekkel hozza nehéz helyzetbe, vagy adott esetben tegye tönkre a csíkszeredai fociklubot, úgyhogy a Fradistákkal közösen segítünk csíkszeredai barátainknak” – jelentette ki Szijjártó Péter.

2026. január 29. 19:15
null

Szijjártó Péter, a Budapest Honvéd elnöke csütörtökön bejelentette, hogy a kispesti egyesület és a Ferencváros közösen kifizeti azt a büntetést, amelyet a Román Labdarúgó Szövetség rótt ki a csíkszeredai futballcsapatra azért, mert szurkolói magyar és székely zászlókat lengettek az együttes legutóbbi mérkőzésén.

„A román szövetség ezt az idegengyűlölet és a rasszizmus veszélyének kategóriájába sorolta. Nyilvánvalóan ez elfogadhatatlan, felháborító, a 21. századi Európában ilyen döntéseknek nincsen helye” – fogalmazott Szijjártó Péter a Budapest Honvéd Facebook-oldalára feltöltött videóban. A kispesti klub elnöke jelezte, azonnal felvette a kapcsolatot Kubatov Gáborral, a Ferencváros elnökével, és ügy döntöttek, hogy közösen kifizetik a csíkszeredai csapat büntetését. 

(MTI)

Fotó:  facebook / Szijjártó Péter

csalodtamafideszben
2026. január 29. 20:56
Románia szuverenitása meg le van szarva, Kakadu? Miért ugatsz bele más országok belügyeibe?
szuchy
2026. január 29. 20:17
És hogy ugyanezek az idióták hogy tapsoltak, amikor egy magyarországi sporteseményen a szervezők kirúgták az ukrán zászlókat viselő szurkolókat... elfelejtették, hogy minden botnak két vége van.
akitiosz
2026. január 29. 19:45
Hoppá cikkcímei alapján úgy tele van Szijjártó kőkemény üzenetekkel, mint kutya bolhával.
kalmanok
2026. január 29. 19:18
Pedig hogy szoptátok Simiont is. Vagy most az a baj?
