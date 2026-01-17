Ft
Ft
1°C
0°C
Ft
Ft
1°C
0°C
01. 17.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 17.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
budapest honvéd kispest honvéd honvéd Szijjártó Péter

Szijjártó: Névváltás jöhet a Budapest Honvédnál (VIDEÓ)

2026. január 17. 06:35

A szurkolók kezében lesz a döntés.

2026. január 17. 06:35
null

„Összeültünk a kispesti szurkolótábor vezetőivel, és az egyik szurkoló felvetése az volt, nem lenne-e jobb megint Kispest Honvédnak hívni a klub felnőtt csapatát a Budapest Honvéd helyett” – vezette fel Szijjártó Péter külügyminiszter, a Honvéd elnöke azt a videót, amelyben elmondta, az elnökség úgy döntött, a szurkolókra bízza annak eldöntését, mi legyen a felnőtt férfi csapat neve a következő bajnokságtól.

Ezt is ajánljuk a témában

Elmondta, ennek érdekében 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán-ellenes puccs készül: a titkos szálak Brüsszelig vezetnek – itt az új Mesterterv

Orbán-ellenes puccs készül: a titkos szálak Brüsszelig vezetnek – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

a jövő héten létrehoznak egy online szavazást, ahol választani lehet: Kispest Honvéd vagy Budapest Honvéd?

Felszólította a szurkolókat, hogy mindenki mondja el a véleményét, bármelyik álláspontot is képviseli.

Nyitókép: MTI / Bodnár Boglárka

***


 

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
backsplash
2026. január 17. 08:16
Kispestnek hívják most is, csak így hivatalos lesz.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!