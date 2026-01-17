Szijjártó: Névváltás jöhet a Budapest Honvédnál (VIDEÓ)

„Összeültünk a kispesti szurkolótábor vezetőivel, és az egyik szurkoló felvetése az volt, nem lenne-e jobb megint Kispest Honvédnak hívni a klub felnőtt csapatát a Budapest Honvéd helyett” – vezette fel Szijjártó Péter külügyminiszter, a Honvéd elnöke azt a videót, amelyben elmondta, az elnökség úgy döntött, a szurkolókra bízza annak eldöntését, mi legyen a felnőtt férfi csapat neve a következő bajnokságtól.