Szijjártó: Névváltás jöhet a Budapest Honvédnál (VIDEÓ)

Korszakváltás Kispesten: Szijjártó Péter lett a Honvéd elnöke!
Azt is bejelentették, hogy Szingapúr legnagyobb cége az új mezszponzor és főtámogató.
A szurkolók kezében lesz a döntés.
„Összeültünk a kispesti szurkolótábor vezetőivel, és az egyik szurkoló felvetése az volt, nem lenne-e jobb megint Kispest Honvédnak hívni a klub felnőtt csapatát a Budapest Honvéd helyett” – vezette fel Szijjártó Péter külügyminiszter, a Honvéd elnöke azt a videót, amelyben elmondta, az elnökség úgy döntött, a szurkolókra bízza annak eldöntését, mi legyen a felnőtt férfi csapat neve a következő bajnokságtól.
Elmondta, ennek érdekében
a jövő héten létrehoznak egy online szavazást, ahol választani lehet: Kispest Honvéd vagy Budapest Honvéd?
Felszólította a szurkolókat, hogy mindenki mondja el a véleményét, bármelyik álláspontot is képviseli.
Nyitókép: MTI / Bodnár Boglárka
