ute Újpest MOL Dárdai Pál NB I

„Csak ne essünk ki” – Dárdai szerint lehet nagy szavakkal dobálózni, de nagyon messze vannak a céljaiktól Újpesten

2026. február 13. 13:19

Az UTE sportigazgatója tisztában van azzal, hogy nem lehet egyik napról a másikra csodát tenni. Korábbi szövetségi kapitányunk nem is próbálja szépíteni: idén a bennmaradás a cél Újpesten, ha ez megvan, onnantól lehet nagyobb terveket szövögetni.

2026. február 13. 13:19
Egyelőre nagyon nem úgy sikerül az újpesti MOL-projekt, ahogy azt az olajipari óriás beszállásakor a klubnál előzetesen megálmodták. Az idén a dobogóra – idővel pedig az ősi rivális Fradi kihívójaként – beharangozott csapat a Magyar Kupából rég kiesett, a bajnokságban pedig nemhogy a top 3-ért, de a kiesés elkerüléséért küzd akkor, amikor 21 forduló után a 12 csapatos NB I-tabellán csak a 9. helyen áll, három pontra a kiesőzónától. A nemrég kinevezett új sportigazgatótól, Dárdai Páltól legalább annyit várnak a Megyeri úton, mint a MOL pénzétől, a német Hertha BSC-től hazacsábított szakember azonban egyelőre senkit sem akar illúziókba ringatni: szépítgetés nélkül mondta ki a rideg valóságot a klub jelenlegi helyzetéről. 

DÁRDAI Pál; RATATICS Péter Újpest
Az Újpest sportigazgatója, Dárdai Pál a klubelnök Ratatics Péterrel – a tervek nagyok, de az út hosszú... (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Nem akarok zsákbamacskát árulni, idén ne essünk ki”

– ágyazott meg már a legelején Dárdai, aki ezt követően is igyekezett két lábbal a földön maradni. „Lehet dobálózni a szavakkal, mert Újpestnek hívnak egy klubot, de jelen pillanatban messze vagyunk attól, hogy az első helyről és egyebekről beszéljünk. Jelenleg nincs meg se a játékosanyag, se az összeszokottság az első háromra, csomó minden hiányzik. Majd ha összeállt, akkor én is kimondom, hogy igen, ez a cél.” Dárdai Pál szerint hiába lelkes és elhivatott a klubvezetés, az említett hiányosságok miatt egyik napról a másikra nem lehet csodát tenni: idén így az ismerkedés és a bennmaradás a cél, jövőre már a 3–6. hely között végezni, dobogós álmokról pedig legfeljebb a harmadik évtől lehet beszélni szerinte. 

Abból a kútból, amiben két métert ástunk, és tizenöt méternél van a víz, nem mondjuk, hogy este abból oltjuk a szomjunkat”

– élt a hasonlattal. A szenvedő lila-fehérek idén már túl vannak egy edzőváltáson, ám egyelőre a Dárdai érkezése után kinevezett Szélesi Zoltánnal sem jönnek az eredmények: a csapat kispadjára december végén leülő szakemberrel a legutóbbi három bajnokin csupán egy pontot szereztek a lila-fehérek.

Nyitókép: MTI/Kovács Márton

nemturista
2026. február 13. 13:45
Értem én Dárdait,de azért nagyon magasra nem tette a lécet...
