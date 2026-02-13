„Csak ne essünk ki” – Dárdai szerint lehet nagy szavakkal dobálózni, de nagyon messze vannak a céljaiktól Újpesten

Nem akarok zsákbamacskát árulni, idén ne essünk ki”

– ágyazott meg már a legelején Dárdai, aki ezt követően is igyekezett két lábbal a földön maradni. „Lehet dobálózni a szavakkal, mert Újpestnek hívnak egy klubot, de jelen pillanatban messze vagyunk attól, hogy az első helyről és egyebekről beszéljünk. Jelenleg nincs meg se a játékosanyag, se az összeszokottság az első háromra, csomó minden hiányzik. Majd ha összeállt, akkor én is kimondom, hogy igen, ez a cél.” Dárdai Pál szerint hiába lelkes és elhivatott a klubvezetés, az említett hiányosságok miatt egyik napról a másikra nem lehet csodát tenni: idén így az ismerkedés és a bennmaradás a cél, jövőre már a 3–6. hely között végezni, dobogós álmokról pedig legfeljebb a harmadik évtől lehet beszélni szerinte.

Abból a kútból, amiben két métert ástunk, és tizenöt méternél van a víz, nem mondjuk, hogy este abból oltjuk a szomjunkat”

– élt a hasonlattal. A szenvedő lila-fehérek idén már túl vannak egy edzőváltáson, ám egyelőre a Dárdai érkezése után kinevezett Szélesi Zoltánnal sem jönnek az eredmények: a csapat kispadjára december végén leülő szakemberrel a legutóbbi három bajnokin csupán egy pontot szereztek a lila-fehérek.