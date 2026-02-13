Ft
02. 13.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Újpest Ratatics Péter Dárdai Pál

„A legjobb, ami történhetett veletek” – fradista üzenet Újpestre, miután kiderült, a bennmaradás a cél

2026. február 13. 16:43

Az Újpest célja erre az évadra a bennmaradás a labdarúgó NB I-ben. Erről a klub sportigazgatója, Dárdai Pál beszélt, mi meg kíváncsiak voltunk, mit szólnak ehhez a szurkolók.

2026. február 13. 16:43
null

„Nem akarok zsákbamacskát árulni, idén ne essünk ki” – ezekkel a szavakkal hűtötte le a szurkolók kedélyeit az Újpest újdonsült sportigazgatója, Dárdai Pál. A Hertha korábbi edzője a tőle megszokott őszinteséggel beszélt a közmédia Sportemberek című podcastjében, a jövő keddi adás néhány részletét ismerhettük meg pénteken.

 

Rejtélyes hálószobai fénykép: az elemző szerint Magyar Péter magára húzta a bajt

Rejtélyes hálószobai fénykép: az elemző szerint Magyar Péter magára húzta a bajt
A lila-fehér klub szimpatizánsai nagyon nem is várhattak mást, hiszen az idén indult új érában Dárdai barátjával, Szélesi Zoltánnal mindössze egy pontot szerzett a csapat három mérkőzésen, a Ferencváros elleni derbit is tükörsimán veszítette el, így mindössze 3 pont az előnye a már kieső helyen tanyázó Nyíregyháza előtt.

Szóval Dárdai szavaiban nagy meglepetés nincs, csak a realitást tükrözi – mégis kíváncsiak voltunk azért arra, hogyan fogadták azokat a szurkolók. Az NSO Facebook-oldalának kommentjeiből szemezgettünk.

A kommentek Dárdai Pál kijelentése után

Szokatlan itt Magyarországon, hogy valaki nem szuperlatívuszokban beszél, nem ígér könnyen, gyorsan nagy sikereket. Semleges fociszeretőként ez nagyon szimpatikus”

 – írta egy hozzászóló.

„Kiesés elkerülése a cél a bajnokság 2. legértékesebb keretével... Azért remélem nem vállalták túl magukat...” – tette hozzá egy másik.

„Ratatics nem ezt mondta nyáron” – utalt egy kommentelő arra, hogy az Újpest elnöke ennél nagyratörőbb célokat fogalmazott meg

DÁRDAI Pál; RATATICS Péter
Ratatics Péter és Dárdai Pál kézfogója. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

„Csak agyon ne nyomja Szélesit a teher” – tett kissé szarkasztikus megjegyzést egy olvasó. 

Fradistaként nyilván nem szimpatizálok az Újpesttel, de végre egy tökös, szókimondó ember került az elnöki székbe...Ez a legjobb, ami történhetett veletek...Nem ígérget össze-vissza, csak a frankót mondja...Lehet hülyén hangzik, de egy jó Újpestre szüksége van a magyar labdarúgásnak...”

 – kapott őszinteségi rohamot egy Fradi-szurkoló.

„Azért talán nem ártana már most sem, ha a 9-10. helynél kicsit előrébb végezne a csapat, elég volt az infarktus közeli állapotból a záró fordulók közeledtével!” – írta egy nyilvánvalóan Újpest-szurkoló.

„Hiteles ember számomra. Nagyon jó a mentalitása, de ezt a pozíciót nem szabadott volna elvállalni” – üzent Dárdainak egy hozzászóló.

Ezért mondjuk kár volt jönni, eddig is ez volt a cél”

 – olvashattunk egy kissé pikírt kommentet.

Az Újpest péntek este 8 órától a Debrecen csapatát fogadja az NB I 22. fordulójában.

Nyitókép: MTI/Kovács Márton

zakar zoltán béla
2026. február 13. 17:55
Petry
Válasz erre
0
0
Levinya
2026. február 13. 17:06
Én nem utálom az Újpestet, csak nem szetetem, a Fradinak is jót tesz ha minél több jó csapat van az nb1=be, belekényelmesedtek ebbe az egészbe, most az Eto szimpatikus, a Debrecen is jó uton jár, hajrá MAGYAROK.
Válasz erre
0
0
arpadan
2026. február 13. 16:56
Idétlen idők óta Fradi-szurkoló vagyok, de őszintén mondom: Hajrá, Újpest ! Kelletek az NB I-be !
Válasz erre
1
0
gullwing
2026. február 13. 16:50
„Kiesés elkerülése a cél a bajnokság 2. legértékesebb keretével... Azért remélem nem vállalták túl magukat...” 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!