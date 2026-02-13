„A legjobb, ami történhetett veletek” – fradista üzenet Újpestre, miután kiderült, a bennmaradás a cél

„Csak ne essünk ki” – Dárdai szerint lehet nagy szavakkal dobálózni, de nagyon messze vannak a céljaiktól Újpesten
Idén már ennek is örülni kellene...
Az Újpest célja erre az évadra a bennmaradás a labdarúgó NB I-ben. Erről a klub sportigazgatója, Dárdai Pál beszélt, mi meg kíváncsiak voltunk, mit szólnak ehhez a szurkolók.
„Nem akarok zsákbamacskát árulni, idén ne essünk ki” – ezekkel a szavakkal hűtötte le a szurkolók kedélyeit az Újpest újdonsült sportigazgatója, Dárdai Pál. A Hertha korábbi edzője a tőle megszokott őszinteséggel beszélt a közmédia Sportemberek című podcastjében, a jövő keddi adás néhány részletét ismerhettük meg pénteken.
A lila-fehér klub szimpatizánsai nagyon nem is várhattak mást, hiszen az idén indult új érában Dárdai barátjával, Szélesi Zoltánnal mindössze egy pontot szerzett a csapat három mérkőzésen, a Ferencváros elleni derbit is tükörsimán veszítette el, így mindössze 3 pont az előnye a már kieső helyen tanyázó Nyíregyháza előtt.
Csak a nevében volt rangadó.
Szóval Dárdai szavaiban nagy meglepetés nincs, csak a realitást tükrözi – mégis kíváncsiak voltunk azért arra, hogyan fogadták azokat a szurkolók. Az NSO Facebook-oldalának kommentjeiből szemezgettünk.
Szokatlan itt Magyarországon, hogy valaki nem szuperlatívuszokban beszél, nem ígér könnyen, gyorsan nagy sikereket. Semleges fociszeretőként ez nagyon szimpatikus”
– írta egy hozzászóló.
„Kiesés elkerülése a cél a bajnokság 2. legértékesebb keretével... Azért remélem nem vállalták túl magukat...” – tette hozzá egy másik.
„Ratatics nem ezt mondta nyáron” – utalt egy kommentelő arra, hogy az Újpest elnöke ennél nagyratörőbb célokat fogalmazott meg.
Ratatics Péter klubelnök azt szeretné, ha a lila-fehérek jövő nyáron már valamelyik európai kupasorozatban szerepelnének.
„Csak agyon ne nyomja Szélesit a teher” – tett kissé szarkasztikus megjegyzést egy olvasó.
Fradistaként nyilván nem szimpatizálok az Újpesttel, de végre egy tökös, szókimondó ember került az elnöki székbe...Ez a legjobb, ami történhetett veletek...Nem ígérget össze-vissza, csak a frankót mondja...Lehet hülyén hangzik, de egy jó Újpestre szüksége van a magyar labdarúgásnak...”
– kapott őszinteségi rohamot egy Fradi-szurkoló.
„Azért talán nem ártana már most sem, ha a 9-10. helynél kicsit előrébb végezne a csapat, elég volt az infarktus közeli állapotból a záró fordulók közeledtével!” – írta egy nyilvánvalóan Újpest-szurkoló.
„Hiteles ember számomra. Nagyon jó a mentalitása, de ezt a pozíciót nem szabadott volna elvállalni” – üzent Dárdainak egy hozzászóló.
Ezért mondjuk kár volt jönni, eddig is ez volt a cél”
– olvashattunk egy kissé pikírt kommentet.
Az Újpest péntek este 8 órától a Debrecen csapatát fogadja az NB I 22. fordulójában.
Nyitókép: MTI/Kovács Márton