„Kórházban van, újra kell éleszteni” – Dárdai Pál súlyos szavai mindenkit letaglóztak Újpesten

„Csak ne essünk ki” – Dárdai szerint lehet nagy szavakkal dobálózni, de nagyon messze vannak a céljaiktól Újpesten
Idén már ennek is örülni kellene...
Az egykori szövetségi kapitány Újpestre sem csak nyaralni jött. Másképpen: Dárdai Pál nem azért tért haza Németországból, hogy őt is megegye a magyar közeg.
Hosszú, kerek egyórás interjút adott az M4 Sport Sportemberek című podcastjének az Újpest nemrég kinevezett sportigazgatója, Dárdai Pál. A sportcsatorna kedvcsináló gyanánt néhány napja már kiemelt néhány erős mondatot a beszélgetésből, például, hogy a korábbi szövetségi kapitány kerek-perec kijelentette, idén a bennmaradás a reális cél a szebb napokat látott lila-fehér klub számára. A Németországból hazatérő Dárdai a kedd este közzétett teljes interjú további részében sem kertelt: a hazai közegben kétségkívül szokatlan egyenességgel beszélt az UTE jelenlegi helyzetéről és saját reformterveiről.
Ezt is ajánljuk a témában
Idén már ennek is örülni kellene...
A Hertha BSC-től az UTE kedvéért hazatérő Dárdai talán legfontosabb üzenete így hangzik: „Itt van egy olyan közeg, tradíció, amit fel lehet éleszteni.
Ez egy komoly klub, ennek szíve volt valamikor, lélegzett, csak most kórházban van éppen, most élesztik újra, utána megy rehabra, aztán ha megtanult járni, akkor futni fog és megint focizni.”
A szakember emellett leszögezte, az alapoktól fogja kezdeni a gyökeres átalakítást: „Nálam nincs szájhúzogatás, vállvonogatás, ami toxikus, az kifelé. Itt senki sem akkora sztár, hogy húzogassa a szája szélét” – mondta, hozzátéve:
Nem azért jöttem, hogy megegyen a magyar közeg. Én ezt most bevállaltam, nagy a szám, majd megnézzük három év múlva, mit tudtam csinálni. Lehet, hogy kirúgnak, nem tudom. De van egy elképzelésem, szeretném megcsinálni és én ebből nem engedek. Mert nem fogok mások ötletei miatt beleszürkülni ebbe az egészbe.”
A teljes interjú alább megtekinthető.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán