Ft
Ft
7°C
0°C
Ft
Ft
7°C
0°C
02. 17.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 17.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
ute Újpest Dárdai Pál

„Kórházban van, újra kell éleszteni” – Dárdai Pál súlyos szavai mindenkit letaglóztak Újpesten

2026. február 17. 19:56

Az egykori szövetségi kapitány Újpestre sem csak nyaralni jött. Másképpen: Dárdai Pál nem azért tért haza Németországból, hogy őt is megegye a magyar közeg.

2026. február 17. 19:56
null

Hosszú, kerek egyórás interjút adott az M4 Sport Sportemberek című podcastjének az Újpest nemrég kinevezett sportigazgatója, Dárdai Pál. A sportcsatorna kedvcsináló gyanánt néhány napja már kiemelt néhány erős mondatot a beszélgetésből, például, hogy a korábbi szövetségi kapitány kerek-perec kijelentette, idén a bennmaradás a reális cél a szebb napokat látott lila-fehér klub számára. A Németországból hazatérő Dárdai a kedd este közzétett teljes interjú további részében sem kertelt: a hazai közegben kétségkívül szokatlan egyenességgel beszélt az UTE jelenlegi helyzetéről és saját reformterveiről. 

DÁRDAI Pál
Dárdai Pál már meg is kezdte a munkát Újpesten – lesz dolga bőven... (Fotó: MTI/Kovács Márton)

Ezt is ajánljuk a témában

Dárdainál nem lesz szájhúzogatás

A Hertha BSC-től az UTE kedvéért hazatérő Dárdai talán legfontosabb üzenete így hangzik: „Itt van egy olyan közeg, tradíció, amit fel lehet éleszteni. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Tovább a cikkhezchevron

Ez egy komoly klub, ennek szíve volt valamikor, lélegzett, csak most kórházban van éppen, most élesztik újra, utána megy rehabra, aztán ha megtanult járni, akkor futni fog és megint focizni.”

A szakember emellett leszögezte, az alapoktól fogja kezdeni a gyökeres átalakítást: „Nálam nincs szájhúzogatás, vállvonogatás, ami toxikus, az kifelé. Itt senki sem akkora sztár, hogy húzogassa a szája szélét” – mondta, hozzátéve: 

Nem azért jöttem, hogy megegyen a magyar közeg. Én ezt most bevállaltam, nagy a szám, majd megnézzük három év múlva, mit tudtam csinálni. Lehet, hogy kirúgnak, nem tudom. De van egy elképzelésem, szeretném megcsinálni és én ebből nem engedek. Mert nem fogok mások ötletei miatt beleszürkülni ebbe az egészbe.”

A teljes interjú alább megtekinthető.

Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
egonsamu-2
2026. február 17. 21:53
A Dárdai-kritikusoknak: ez az ember több évtizedet eredményesen végigküzdött a hatalmas trágyatelepen amit Berlinnek neveznek. És önként hazajött. Alapvetö dolog lenne legalább békén hagyni, hogy dolgozhasson! Az moroghat talán, aki életében már többet teljesített mint ö......de csak halkan.
Válasz erre
0
1
zakar zoltán béla
2026. február 17. 21:50
PETRY
Válasz erre
0
0
Vén Csataló
2026. február 17. 20:23
Szurkolok neki, hogy sikerüljön talpraállítani az UTE-t.
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!