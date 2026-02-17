„Kórházban van, újra kell éleszteni” – Dárdai Pál súlyos szavai mindenkit letaglóztak Újpesten

Nem azért jöttem, hogy megegyen a magyar közeg. Én ezt most bevállaltam, nagy a szám, majd megnézzük három év múlva, mit tudtam csinálni. Lehet, hogy kirúgnak, nem tudom. De van egy elképzelésem, szeretném megcsinálni és én ebből nem engedek. Mert nem fogok mások ötletei miatt beleszürkülni ebbe az egészbe.”