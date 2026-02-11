Dárdai Pál nem akart senkit megsérteni, de nem varázslónak jött Újpestre

Dárdai az új német légiósról is beszélt

Az FTC ellen mutatkozott be a 27 éves Arne Maier, aki a német U21-es válogatott tagjaként, éppen Magyarországon nyert Európa-bajnokságot, a 2021-es tokiói olimpián háromszor pályára lépett, de nem mellékesen van 184 mérkőzése a német élvonalban. Korábban játszott a Hertha BSC-ben, az Arminia Bielefeldben és az Augsburgban is – utóbbiban szerepelt legutóbb tétmérkőzésen tavaly augusztusban, de csak négy percet kapott a volt csapatában, azóta nem játszott. A Ferencváros ellen azonnal kezdő volt, ám 35 perc után sérülés miatt le kellett cserélni. A Blikk szerint sokakban felvetődött, hogy a labdarúgó fizikálisan nincs teljesen rendben, így korai volt a szerepeltetése a derbin.

„Arne Maier jó állapotban érkezett a klubhoz, minden orvosi eredménye ezt bizonyította, a sérülése nincs összefüggésben azzal, hogy melyik mérkőzésen, melyik csapat ellen, hányadik percben lépett pályára” – reagált a Blikknek Dárdai.

Az Újpest legközelebb pénteken lép pályára, 20 órakor a bajnoki címre hajtó Debrecent fogadja az élvonalban.

Nyitókép: Kocsis Zoltán/MTI/MTVA