02. 11.
szerda
Újpest Ferencváros sportigazgató Dárdai Pál NB I

Dárdai Pál nem akart senkit megsérteni, de nem varázslónak jött Újpestre

2026. február 11. 10:05

Gyengén kezdte az évet az Újpest. A nemrég kinevezett Dárdai Pált a jövőről is kérdezte a Blikk.

2026. február 11. 10:05
null

Dárdai Pál hivatalosan január 1-jétől az Újpest futballcsapatának sportigazgatója. Csodát eddig nem tudott tenni, a kilencedik helyen álló lila-fehérek az új év első három bajnokiján csupán egy pontot szereztek, legutóbb pedig 3–0-ra elvesztették a Ferencváros elleni idegenbeli derbit. Dárdai a Blikknek nyilatkozott.

Még a Fradi elleni meccs előtt az M4 Sportnak elárulta, hogy ebben a bajnokságban a bennmaradás a céljuk, míg jövőre a 3-6. hely valamelyikének elérésére.

Fontos leszögezni, hogy nem varázslónak, varázsolni érkeztem Újpestre, hanem sokat dolgozni, illetve elkezdeni egy folyamatot, melynek a végén egy olyan csapatunk lehet az új stadionunkban, amely ellen mindenki félelemmel telve fog érkezni. Ez a cél, amelyet sok munkával és csak a szurkolóinkkal együtt érhetünk el”

– szögezte le a Blikknek.

Dárdai az új sportigazgató Újpesten
Dárdai az új sportigazgató Újpesten (Fotó: Kocsis Zoltán/MTI/MTVA)

Dárdai arról is beszélt a tévében, hogy a Ferencvárost követendő példának tekinti. Ez egyfelől érthető, hiszen a zöld-fehérek sorozatban hétszer nyertek bajnokságot, ráadásul évek óta rendszeresen szerepelnek valamelyik európai kupa főtábláján. Ugyanakkor az is várható volt, hogy az ősi rivális példaként állítása az Újpest szurkolóinál kiveri a biztosítékot.

Semmi ilyesmi nem állt szándékomban, nem akartam senkit megsérteni, egyszerűen azt látni kell, és el kell ismerni, hogy ahonnan a Ferencváros elindult tizenöt évvel ezelőtt, és ahol most tart, az egy olyan út, ami tiszteletreméltó és példaértékű, még a legnagyobb rivalizálás mellett is. Ezek a tények.

Ahogy elmondtam, jelenleg nem vagyunk egy szinten, egy mérkőzésen lehet esélyünk, most nem volt, sajnos. Jövőre a harmadik-hatodik hely között kell végeznünk, utána az első három helyek között, és utána várhatjuk mi is lelkesen a derbit” – jelentette ki.

Ezt is ajánljuk a témában

Dárdai az új német légiósról is beszélt

Az FTC ellen mutatkozott be a 27 éves Arne Maier, aki a német U21-es válogatott tagjaként, éppen Magyarországon nyert Európa-bajnokságot, a 2021-es tokiói olimpián háromszor pályára lépett, de nem mellékesen van 184 mérkőzése a német élvonalban. Korábban játszott a Hertha BSC-ben, az Arminia Bielefeldben és az Augsburgban is – utóbbiban szerepelt legutóbb tétmérkőzésen tavaly augusztusban, de csak négy percet kapott a volt csapatában, azóta nem játszott. A Ferencváros ellen azonnal kezdő volt, ám 35 perc után sérülés miatt le kellett cserélni. A Blikk szerint sokakban felvetődött, hogy a labdarúgó fizikálisan nincs teljesen rendben, így korai volt a szerepeltetése a derbin.

„Arne Maier jó állapotban érkezett a klubhoz, minden orvosi eredménye ezt bizonyította, a sérülése nincs összefüggésben azzal, hogy melyik mérkőzésen, melyik csapat ellen, hányadik percben lépett pályára” – reagált a Blikknek Dárdai.

Az Újpest legközelebb pénteken lép pályára, 20 órakor a bajnoki címre hajtó Debrecent fogadja az élvonalban.

Nyitókép: Kocsis Zoltán/MTI/MTVA

 

Bulldog Orange
2026. február 11. 12:20
Finoman jelezném, a Dózsa mint csapat, Egyesület, a legalja.... Nincs utáltabb, alsóbb létforma, mint ezekkel egy tálból cseresznyézni. Dárdai házhoz ment a szarszagért! Soha nem feledjük, honnan jött a patkányképű Kisteleki, és mit tett!
0
gullwing
2026. február 11. 10:37
azt látni kell, és el kell ismerni, hogy ahonnan a Ferencváros elindult tizenöt évvel ezelőtt, és ahol most tart, az egy olyan út, ami tiszteletreméltó és példaértékű, még a legnagyobb rivalizálás mellett is
0
milegyen-2
2026. február 11. 10:08
Nem is jöhettél varázslónak, mert nem vagy az !! Bukta lesz.
0
