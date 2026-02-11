Ft
02. 11.
szerda
Bayer Zsolt noár vélemény

Ideje volt

2026. február 11. 09:14

NoÁr a legújabb videójában a saját farkát harapdálja, de észre sem veszi.

2026. február 11. 09:14
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Koszönöm ezt az írást Kroó Zitának. Éppen ideje volt, hogy valaki mindezt szépen, higgadtan elmondja ennek a NoÁr nevű gátlástalan, szemét, undorító gazembernek…

NoÁr a legújabb videójában a saját farkát harapdálja, de észre sem veszi.”

Nyitókép: Képernyőkép

 

 

 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
csendbiztos-2
2026. február 11. 09:43
Noár???Antall Miniszterelnök Urat idézve:TÖRPE MINORITÁS!!
revanced
2026. február 11. 09:29
Tényleg gáz az, amit Molnár Áron tesz ebben a videóban. Nem is beszélve Lázárról... Azonban az is egyre gázabb, hogy BZs, aki köztudottan mindig önmagát adja, miért operál folyton homoszexuális metaforákkal. Bebuzult?
kalmanok
2026. február 11. 09:20
Te szeretnéd Bráner?
Dixtroy
2026. február 11. 09:19
Ha nem mondják, én se veszem észre, mert kurvára nem érdekel az ipse.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!