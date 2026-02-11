Feketén-fehéren levezették: ezért mérnek magabiztos Tisza-előnyt a baloldali közvélemény-kutatók
Arról is lerántották a leplet, mi lesz majd a balos magyarázat arra az esetre, ha a fals jóslatok nem jönnek be.
NoÁr a legújabb videójában a saját farkát harapdálja, de észre sem veszi.
„Koszönöm ezt az írást Kroó Zitának. Éppen ideje volt, hogy valaki mindezt szépen, higgadtan elmondja ennek a NoÁr nevű gátlástalan, szemét, undorító gazembernek…
