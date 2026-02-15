„15 éve vagyok jelen, de ilyet soha nem láttam! Gyerekkorom óta fent vagyok a social felületeken, innen csináltam karriert, 2013 ban jött a nagyobb áttörésem, de már 2011-ben is párszázezres lejátszásokat produkáltam, tehát már akkor is egy nagyobb tábornak minősült az enyém. Mindig elmondtam a véleményem és irányt/példát statuáltam sok embernek, még ha nem is tetszett az, ahogyan, vagy rongyrázásnak élték meg azok, akik csatlakoztak pár éve( ha fáj nektek, ha nem, ez így van!). Olyan szinten uszítás és rossz dolgok vannak jelen a social médiában, hogy hányinger, részben, ezért is kezdtem el felszólalni pár dologban! Volt pár kormány választás a karrierem alatt, de ilyenre példa még soha nem volt! Konkrétan azért, mert elmondom, hogy szeretem a hazámat, vagy próbálom a pozitív dolgokat a SAJÁT követőim elé tárni, hogy ne csak a sz@r jöjjön az emberekkel szemben, azonnal baloldali influenszereket állítanak rám és hazugságnak próbálják beállítani például a bátyám betegségét! Gusztustalan egy patkány, aki más család betegségét/bánatát, az uszításra, vagy bármilyen célra használja. Miért hazudna egy normális ember ilyet?! Vagy az a bajotok, hogy 2026 ban meg merem köszönni és a hálámat kifejezni, az oldalamon az egészségügynek, hogy sikeres lett minden a bátyámnál? Gondolkodjatok már el basz…. Engem meg vett a fidesz? MIÉRRTTT?? Világ életemben megcsináltam a magamét, nem az vagyok, aki hátra vágja magát pár gurigáért, vígan megélnék »csak« a jogdíjaimból, mert több mint 536.000.000 lejátszásnál vagyok YT-n, ami csak egyre nő és termel, emellett számtalan bizniszem dübörög évek óta…. ennyire barmok ne legyetek már! Egyébként a jelenlegi kormánnyal sem értek egyet mindenben, de a legtöbb részével IGEN és jelenleg, SZERINTEM nincs alkalmasabb párt, pl.; a Romák integrációja kifejezetten egyre sikeresebb!! Ne keverjetek össze azokkal a bohócokkal, akik abból élnek, hogy interneten egy szelfi kamerába okoskodnak, bántanak másokat, AZÉRT MERT MÁSAK, mert ÉN így látom! A PRIDE-ért tudtok háborogni, hogy elfogadás így-úgy, viszont amint más valaki világnézete, azonnal köddé válik az ELFOGADÁS?! Nem válaszolok egyik fizetett uszítós influenszernek sem, mert nem adok reklámot. Remélem a nevemtől több elérésetek van és kaptok érte egy kis pluszt, a pénzetek mellé. Béke kell, mindannyian Isten gyermekei vagyunk, ne bántsátok az embereket, hanem bízzatok a demokráciában, hogy a többség meghozza a várt álmaitokat, de ne bántsátok azt, aki máshogy gondolja. Direkt nem írtam szofisztikáltan, mert felesleges.”

