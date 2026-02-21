„Hol van a derék ellenfél?” – keresgélésbe kezdett Menczer Tamás, olyan kevesen voltak a tiszás standnál (VIDEÓ)

Elképesztő fogadtatásban részesült Orbán Viktor a viharsarki Háborúellenes Gyűlésen (GALÉRIA)
Teljesen megtelt Békéscsabán a Városi Sportcsarnok.
A budakörnyéki emberek a kormánypárt jelöltjét támogatják.
Új videót töltött fel közösségi oldalára Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A felvételen jól látható, hogy a budakörnyéki emberek egyértelműen a kormánypárt jelöltjét támogatják, mivel a Tisza Párt standjánál alig lézengett pár lélek.
„Hol van a derék ellenfél?” – tette fel a költői kérdést Menczer Tamás, aki a szükséges mennyiség több mint háromszorosát, 1703 aláírást adott le.
Nyitókép: Facebook