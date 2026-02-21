Ft
02. 21.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt menczer tamás Budakörnyéke fidesz

„Hol van a derék ellenfél?” – keresgélésbe kezdett Menczer Tamás, olyan kevesen voltak a tiszás standnál (VIDEÓ)

2026. február 21. 15:20

A budakörnyéki emberek a kormánypárt jelöltjét támogatják.

2026. február 21. 15:20
null

Új videót töltött fel közösségi oldalára Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A felvételen jól látható, hogy a budakörnyéki emberek egyértelműen a kormánypárt jelöltjét támogatják, mivel a Tisza Párt standjánál alig lézengett pár lélek. 

„Hol van a derék ellenfél?” – tette fel a költői kérdést Menczer Tamás, aki a szükséges mennyiség több mint háromszorosát, 1703 aláírást adott le.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

westend
2026. február 21. 16:06
a poloskacsürhe mint 'derék ellenfél' ? Ne vicceljünk má' kérem :)
states-2
2026. február 21. 16:06
Elestek legjobbjaink a lepedőügy alatt.
nyafika
2026. február 21. 16:02
Tomika, ne örülj előre. Ez még nem április 12-e... Mint Fidesz szavazó intelek, a múltkori 2/3-ad is nyögve jött össze!
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. február 21. 15:58
Biztosan csábítóbb volt a krumpli a banyatankba.
