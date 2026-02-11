Feketén-fehéren levezették: ezért mérnek magabiztos Tisza-előnyt a baloldali közvélemény-kutatók
Arról is lerántották a leplet, mi lesz majd a balos magyarázat arra az esetre, ha a fals jóslatok nem jönnek be.
Átveszi a szerepét a közmédia.
„Az ATV egyik műsorában elárulták: amikor múlt héten Magyar Péter Rónai Egon vendége volt, az adás előtt az aula felújítása kapcsán megjegyezte, már felesleges bármilyen felújítást csinálni az ATV-ben, hiszen kormányváltás után már nem lesz szükség a csatornára, átveszi a szerepét a közmédia.
Magyarul bezárással fenyegette meg az egyébként ellenzéki csatorna munkatársait úgy, hogy már rajta volt a mikrofon, így a teljes vezérlő hallotta a szavait...
Mindezt úgy csinálta, hogy közben a lájkszerzés érdekében mosolygós szelfit készített Rónai Egonnal. Vélhetően ezzel a beszólással figyelmeztette őt is: ne merjenek nagyon bekérdezni, mert akkor annak nem lesz jó vége. Ilyen a Magyar Péter-féle szeretetország és sajtószabadság.
Emlékezetes, nemrég Orbán Viktor is hosszú interjút adott az ATV-ben Rónai Egonnak. Képzeljük el, ha a miniszterelnök hasonlót mert volna mondani, mekkora nemzetközi botrány és tiltakozás robbant volna ki.
Felteszem a költői kérdést: vajon most fognak tiltakozni az újságíró szervezetek vagy farkukat fülüket behúzva hallgatnak a fenyegetések után?”
