02. 07.
szombat
02. 07.
szombat
derbi Labdarúgó NB I Rajczi Péter Gyepes Gábor Fradi Fradi-Újpest Újpest Ferencváros FTC

„Szürke senkik vagyunk” – volt játékosa porig alázta az Újpestet a Fradi elleni zakó után

2026. február 07. 21:30

Rajczi Péter nagyon feldúltan nyilatkozott a derbi után. A korábbi válogatott labdarúgó szerint az Újpestnek zsoldos csapata lett, és a játékosok nem tudják, nem érzik át, mit jelent a klub mezét viselni.

2026. február 07. 21:30
null
Murányi Domonkos

A Ferencváros egy félidő alatt elintézte az Újpestet a derbin, úgy verte meg 3–0-ra a lilákat a labdarúgó NB I 21. fordulójának rangadóján, hogy a későbbi végeredmény már a szünetre kialakult. Rajczi Pétert, az Újpest korábbi csatárát nagyon elkeserítették a látottak, a legfájóbb számára az, hogy azt a fajta hozzáállást és akaratot nem is érezte a vendégcsapat játékosain, ami egy derbin minimálisan elvárható lenne.

Újpest, Ferencváros, Fradi, Rajczi Péter, derbi
Rajczi Péter nehezen tudta visszafogni magát az Újpest teljesítménye láttán… (Fotó: FradiMédia)

„Kölcsönadnám a tökömet pár játékosnak. Így kimenni egy derbire… Ez egy ünnep, az egész ország ezt a mérkőzést várja, tele a stadion, nem értem, hogy lehet így beleállni egy meccsbe. Nincs vezér a pályán, szürke senkik vagyunk. Rengeteg melója lesz (Dárdai) Paliéknak” – mondta nagyon csalódottan és kissé ingerülten Rajczi a zöld-fehér klub YouTube-csatornáján futó Fradi Zóna című műsorban a találkozó szünetében.

A második játékrészben az eredményt illetően már nem nőtt a különbség a két csapat között, legfőképpen talán azért nem, mert az FTC a fordulás után visszavett a tempóból. A korábbi 11-szeres válogatott támadó a mérkőzést követően sem fogta vissza magát.

„Nem látom az érzelmeket az Újpest játékosain. És azt sem, hogy a minőségi különbséget el akarnák valahogy tüntetni. Focikázással nem lehet, mert abban jobb a Fradi. Ha meg nem megy lelkesedéssel és odaadással, akkor ezeknek a játékosoknak nincs keresnivalójuk itt. A szurkolók ennél sokkal többet érdemelnek” – jelentette ki.

A mi időnkben volt identitása a csapatnak, most nincs. Zsoldos csapatunk van, nem tudják és nem érzik át a játékosok, miről szól az Újpest mezét viselni. A játékoskeret, a csapat teljesen leamortizálódott. Egyik játékoson sem láttam, hogy az életét adná a győzelemért. Nagyon olcsó ez a vereség, ingyen ebéd volt a Fradinak

– tette hozzá lemondóan Rajczi.

 

A műsor másik vendége, a korábban a Ferencvárost erősítő Gyepes Gábor megértő volt Rajczival szemben, és elismerte, sokkal szorosabb meccset várt annál, mint amit végül kapott.

Azt gondoltam, hosszú idő után ezen a Fradi–Újpesten lesz a legkisebb különbség. Örülök, hogy simán nyertünk, de valahol picit fájó, hogy a mérkőzésen sokszor osztálykülönbség volt a két csapat között, és nem lehetett azt érezni az Újpesten, hogy egy derbit játszana. Nagyon vérszegény Újpesttel találkoztunk, a vendégszurkolók egy idő után már nem is próbáltak meg kompenzálni, mert egyszerűen nem volt mit

– mondta a zöld-fehérekkel kétszeres magyar bajnok, egykori 26-szoros válogatott középhátvéd.

Gyepes több ferencvárosi futballistát külön is kiemelt: véleménye szerint 

  • Toon Raemaekers tanári módon játszik, és nagyon fontos láncszeme a csapatnak, 
  • Ötvös Bence nagyszerűen összekapta magát a Nottingham Forest ellen balul sikerült meccse után, 
  • Mohammed Abu Fani játékát élmény volt nézni, 
  • Osváth Attila pedig olyan teljesítményt nyújtott az első mérkőzésén az FTC-ben, mintha már évek óta a csapat játékosa lenne.
Mariano Gómez (balra) és Franko Kovacevic is gólt szerzett az első derbijén (Fotó: fradi.hu)

Elegük van az Újpest szurkolóinak

Az Újpest szurkolói a klub közösségi oldalán a játékosokat, a csapatot és a vezetőséget is kiosztották. Többen is kifejezték, nem értik, Horváth Krisztofer miért csak a kispadon kezdte a mérkőzést, és azt sem, hogy a gyengén futballozó Matija Ljujicsot miért nem cserélte le Szélesi Zoltán vezetőedző.

  • „Ideje lenne végre az állandó rongyrázás és magamutogatás helyett csendben, alázattal és főleg eredményesen dolgozni, mint ahogy azt például Pakson, Győrben és Debrecenben teszik” – írta egy drukker. 
  • „Küzdelem nulla, az előrelépést nem látni sem a játékospolitika, sem semmi más terén. Hirtelen a célok is lejjebb mentek, Pali (Dárdai) most bennmaradást akar már. Ennél lejjebb már csak akkor mehetünk, ha a Nyíregyháza megelőz. Rajtatok a mez, rajtunk a gyalázat!” – kommentelte egy másik. 
  • „Sajnálom azokat a gyerekeket, akik ezt nézték, beleértve a sajátjaimat is. Siralmas, kilátástalan játék. Felfoghatatlan számomra, hogy évek óta a kiesés ellen küzdünk. Döbbenet!” – szomorkodott egy harmadik. 
  • „Nagyjából egy másodpercig sem volt esélyünk az elmúlt évek egyik legverhetőbb Fradija ellen. Ez igazán szomorú” – osztotta meg gondolatait egy negyedik. 
  • „Remélhetőleg nem ezzel a kerettel kezdjük majd az NB II-t, mert ezzel még onnan is ki fogunk esni. Szélesi pedig már keresheti a kijáratot” – fejtette ki véleményét egy ötödik.

Az Újpest legutóbb több mint tíz évvel ezelőtt, 2015. december 12-én győzte le az FTC-t (akkor a Groupama Arénában 1–0-ra). Azóta a bajnoki és a kupatalálkozókat is beleszámítva 32-szer játszottak egymással a felek, 25-ször a Fradi nyert és hét döntetlen született.

LABDARÚGÓ NB I
21. FORDULÓ
Ferencváros–Újpest 3–0 (Kovacevic 10., M. Gómez 36., Kanikovszki 45+1.)

Az NB I állása (Grafika: M4 Sport)

Nyitókép: MTI / Purger Tamás

A mérkőzés összefoglalója

 

