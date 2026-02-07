„Szürke senkik vagyunk” – volt játékosa porig alázta az Újpestet a Fradi elleni zakó után

Ezt még nem mondta ki senki: már most megvan az áprilisi választások végeredménye
Az is kiderült, miért zajlik nagyüzemben a hetente változó számháború.
Rajczi Péter nagyon feldúltan nyilatkozott a derbi után. A korábbi válogatott labdarúgó szerint az Újpestnek zsoldos csapata lett, és a játékosok nem tudják, nem érzik át, mit jelent a klub mezét viselni.
A Ferencváros egy félidő alatt elintézte az Újpestet a derbin, úgy verte meg 3–0-ra a lilákat a labdarúgó NB I 21. fordulójának rangadóján, hogy a későbbi végeredmény már a szünetre kialakult. Rajczi Pétert, az Újpest korábbi csatárát nagyon elkeserítették a látottak, a legfájóbb számára az, hogy azt a fajta hozzáállást és akaratot nem is érezte a vendégcsapat játékosain, ami egy derbin minimálisan elvárható lenne.
„Kölcsönadnám a tökömet pár játékosnak. Így kimenni egy derbire… Ez egy ünnep, az egész ország ezt a mérkőzést várja, tele a stadion, nem értem, hogy lehet így beleállni egy meccsbe. Nincs vezér a pályán, szürke senkik vagyunk. Rengeteg melója lesz (Dárdai) Paliéknak” – mondta nagyon csalódottan és kissé ingerülten Rajczi a zöld-fehér klub YouTube-csatornáján futó Fradi Zóna című műsorban a találkozó szünetében.
A második játékrészben az eredményt illetően már nem nőtt a különbség a két csapat között, legfőképpen talán azért nem, mert az FTC a fordulás után visszavett a tempóból. A korábbi 11-szeres válogatott támadó a mérkőzést követően sem fogta vissza magát.
„Nem látom az érzelmeket az Újpest játékosain. És azt sem, hogy a minőségi különbséget el akarnák valahogy tüntetni. Focikázással nem lehet, mert abban jobb a Fradi. Ha meg nem megy lelkesedéssel és odaadással, akkor ezeknek a játékosoknak nincs keresnivalójuk itt. A szurkolók ennél sokkal többet érdemelnek” – jelentette ki.
A mi időnkben volt identitása a csapatnak, most nincs. Zsoldos csapatunk van, nem tudják és nem érzik át a játékosok, miről szól az Újpest mezét viselni. A játékoskeret, a csapat teljesen leamortizálódott. Egyik játékoson sem láttam, hogy az életét adná a győzelemért. Nagyon olcsó ez a vereség, ingyen ebéd volt a Fradinak
– tette hozzá lemondóan Rajczi.
A műsor másik vendége, a korábban a Ferencvárost erősítő Gyepes Gábor megértő volt Rajczival szemben, és elismerte, sokkal szorosabb meccset várt annál, mint amit végül kapott.
Azt gondoltam, hosszú idő után ezen a Fradi–Újpesten lesz a legkisebb különbség. Örülök, hogy simán nyertünk, de valahol picit fájó, hogy a mérkőzésen sokszor osztálykülönbség volt a két csapat között, és nem lehetett azt érezni az Újpesten, hogy egy derbit játszana. Nagyon vérszegény Újpesttel találkoztunk, a vendégszurkolók egy idő után már nem is próbáltak meg kompenzálni, mert egyszerűen nem volt mit
– mondta a zöld-fehérekkel kétszeres magyar bajnok, egykori 26-szoros válogatott középhátvéd.
Gyepes több ferencvárosi futballistát külön is kiemelt: véleménye szerint
Az Újpest szurkolói a klub közösségi oldalán a játékosokat, a csapatot és a vezetőséget is kiosztották. Többen is kifejezték, nem értik, Horváth Krisztofer miért csak a kispadon kezdte a mérkőzést, és azt sem, hogy a gyengén futballozó Matija Ljujicsot miért nem cserélte le Szélesi Zoltán vezetőedző.
Az Újpest legutóbb több mint tíz évvel ezelőtt, 2015. december 12-én győzte le az FTC-t (akkor a Groupama Arénában 1–0-ra). Azóta a bajnoki és a kupatalálkozókat is beleszámítva 32-szer játszottak egymással a felek, 25-ször a Fradi nyert és hét döntetlen született.
LABDARÚGÓ NB I
21. FORDULÓ
Ferencváros–Újpest 3–0 (Kovacevic 10., M. Gómez 36., Kanikovszki 45+1.)
