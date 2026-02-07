„Szürke senkik vagyunk” – volt játékosa porig alázta az Újpestet a Fradi elleni zakó után

A Ferencváros egy félidő alatt elintézte az Újpestet a derbin, úgy verte meg 3–0-ra a lilákat a labdarúgó NB I 21. fordulójának rangadóján, hogy a későbbi végeredmény már a szünetre kialakult. Rajczi Pétert, az Újpest korábbi csatárát nagyon elkeserítették a látottak, a legfájóbb számára az, hogy azt a fajta hozzáállást és akaratot nem is érezte a vendégcsapat játékosain, ami egy derbin minimálisan elvárható lenne.

Rajczi Péter nehezen tudta visszafogni magát az Újpest teljesítménye láttán… (Fotó: FradiMédia)

„Kölcsönadnám a tökömet pár játékosnak. Így kimenni egy derbire… Ez egy ünnep, az egész ország ezt a mérkőzést várja, tele a stadion, nem értem, hogy lehet így beleállni egy meccsbe. Nincs vezér a pályán, szürke senkik vagyunk. Rengeteg melója lesz (Dárdai) Paliéknak” – mondta nagyon csalódottan és kissé ingerülten Rajczi a zöld-fehér klub YouTube-csatornáján futó Fradi Zóna című műsorban a találkozó szünetében.